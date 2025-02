Le nuove frontiere dell’intrattenimento digitale nell’America di Trump

Milano, 10 Febbraio 2025 - A seguito della recente vittoria elettorale, Donald Trump è tornato alla Casa Bianca; per gli Stati Uniti si apre quindi un periodo che potrebbe portare grandi novità in materia di politica interna ed estera. La campagna elettorale del tycoon è stata contraddistinta da una comunicazione aggressiva e da promesse forti, nonché dall’enfasi sulla crescita economica e sulla protezione degli interessi nazionali. Dalla sicurezza alle politiche energetiche e finanziarie, l’amministrazione Trump dovrà passare al vaglio numerose questioni; tra queste vi è anche il settore del gioco online, che potrebbe registrare significative novità.

La nuova visione politica di Trump

Il passato nell’industria dell’intrattenimento (in particolare gli investimenti nei casinò di terra, compreso l’ex Trump Taj Mahal di Atlantic City) continua ad influenzare l’approccio alla politica di Donald Trump. Durante il suo primo mandato, ha adottato una posizione generalmente favorevole verso l’intrattenimento digitale, invocando riforme legislative che permettessero alle piattaforme online di operare più liberamente.

In coincidenza con il secondo mandato, ci si aspetta che l’amministrazione Trump dia seguito a tali posizioni. Ciò potrebbe favorire un'ulteriore crescita del settore negli Stati Uniti portando a maggiori investimenti nonché ad una parziale deregolazione, soprattutto per rendere più agile l’iter di rilascio delle licenze. In aggiunta, non è da escludere la possibilità che il Governo possa favorire un maggior coinvolgimento di investitori privati. Provvedimenti di questo tipo potrebbero consolidare la posizione degli Stati Uniti quali hub per lo sviluppo innovativo del digitalgaming, creando opportunità di crescita economica e fornendo un modello normativo di riferimento.

Di contro, se Kamala Harris avesse vinto le elezioni, secondo gli esperti la crescita del settore sarebbe andata più a rilento; l’ex vicepresidente si è dimostrata generalmente propensa a favore una regolamentazione più rigida, a favore della protezione degli utenti, della correttezza e della trasparenza da parte delle piattaforme digitali. È probabile, quindi, che l’eventuale amministrazione Harris avrebbe implementato una supervisione più stretta, misure più stringenti a protezione degli utenti e a garanzia della trasparenza nonché norme più rigorose per far crescere il mercato in maniera più stabile. Con Trump al potere, invece, l’ago della bilancia pende maggiormente dalla parte dell’innovazione e di una crescita a ritmo più sostenuto.

L’interesse di Trump per le criptovalute

Altro aspetto significativo del ritorno alla presidenza USA da parte di Trump è certamente l’interesse di quest’ultimo verso le criptovalute. Nel corso del suo primo mandato, il tycoon ha mostrato una certa apertura verso l’esplorazione dei sistemi finanziari basati sulla blockchain, riconoscendo loro il potenziale in grado di modernizzare l’economia statunitense. Anche a tal riguardo, Trump ha espresso posizioni tendenti ad una parziale deregolazione che, se messa in pratica, potrebbe:

- incentivare l’adozione delle cripto, specie in ambito privato;

- attirare nuovi investitori in start-up legate al mondo delle criptovalute;

- accelerare l’integrazione delle criptovalute nei servizi finanziari principali e sulle piattaforme online.

Un simile scenario potrebbe concretizzarsi solo qualora l’amministrazione Trump tenga fede al proprio impegno di snellire la burocrazia; in tal caso, le criptovalute potrebbero entrare stabilmente a far parte anche del mondo dei casinò online, promuovendo una significativa innovazione del settore. Prospettiva che appare molto distante, invece, per il mercato italiano; i casinò online AAMS–ADM, infatti, non accettano criptovalute come metodo di pagamento per effettuare depositi e prelievi. Più in generale, i cripto-casinò online sono gestiti generalmente da società licenziatarie in possesso di concessioni rilasciate al di fuori dell’Unione Europea.

I possibili scenari futuri

Sotto l’egida del Trump-bis, l’industria del gioco online, e i settori digitali ad essa correlati, sono tra quelli che potrebbero beneficiare maggiormente del secondo mandato presidenziale del tycoon. Se i segnali intravisti nel recente passato avranno seguito, i prossimi anni potrebbero registrare novità significative, soprattutto per quanto riguarda l’assetto normativo e l’integrazione di nuove tecnologie digitali. Inoltre, una parziale deregolazione e un significativo contributo all’innovazione potrebbero fare gli Stati Uniti un punto di riferimento a livello globale per il gioco online.

