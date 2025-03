Leandro Diana e Giornalisti Digitali puntano sull’AI per migliorare la comunicazione aziendale

Presentata una piattaforma innovativa per capire in tempo reale le esigenze di clienti e potenziali clienti

Milano, 5 marzo 2025.Leandro Diana, fondatore di Giornalisti Digitali, ha presentato a Milano una piattaforma che mira a migliorare il processo di raccolta del feedback aziendale. Giornalisti Digitali, azienda specializzata in comunicazione digitale e innovazione tecnologica, ha sviluppato un sistema che consente agli utenti di inviare feedback in modo diretto e immediato, utilizzando video, audio o testo, senza dover effettuare registrazioni o installazioni.

Questo metodo si pone in contrasto con i tradizionali sondaggi online e call center, notoriamente caratterizzati da bassi tassi di risposta.

Il funzionamento della piattaforma si basa su un motore di intelligenza artificiale in grado di elaborare in tempo reale i contributi ricevuti, generando report visivi che includono grafici, word cloud e sintesi tematiche. Questa capacità di analisi immediata permette alle aziende di individuare rapidamente trend, criticità e opportunità, offrendo dati molto più completi rispetto ai metodi convenzionali.

Un esempio concreto dell’applicazione di questa tecnologia è il settore aeroportuale. Nei grandi hub, i tradizionali call center presentano limiti evidenti: gli orari di funzionamento non coprono le esigenze di arrivi e partenze che spesso avvengono fuori dagli orari d’ufficio, i costi delle chiamate possono rappresentare un ostacolo e le barriere linguistiche complicano la comunicazione in un contesto internazionale.

La piattaforma presentata da Giornalisti Digitali, in partnership con un’importante start-up statunitense, è in grado di operare in oltre 100 lingue. Supera dunque questi ostacoli permettendo ai passeggeri di fornire feedback immediato, nella propria lingua e in qualsiasi momento.

"La nostra tecnologia dimostra concretamente che ascoltare i clienti significa dire loro 'I care', perché ogni opinione conta davvero," ha detto Leandro Diana, sottolineando l'importanza di un approccio diretto e accessibile nel raccogliere i feedback.

Anche il settore turistico ha beneficiato di questo strumento: visitatori di località di interesse possono inviare commenti e suggerimenti direttamente dal loro smartphone durante eventi o soggiorni, offrendo agli operatori ricettivi informazioni preziose per migliorare l’esperienza offerta. Inoltre, alcune amministrazioni locali hanno utilizzato il sistema per instaurare un dialogo più efficace con i cittadini, facilitando l’implementazione di servizi pubblici più aderenti alle esigenze della comunità.

Leandro Diana e Giornalisti Digitali mostrano come l’adozione di tecnologie avanzate per la raccolta di feedback non sia soltanto un miglioramento operativo, ma anche un segnale concreto di attenzione verso il cliente.

Utilizzando una piattaforma che integra semplicità, multilinguismo e analisi immediata, le aziende possono trasformare il feedback in uno strumento strategico per orientare decisioni e migliorare la comunicazione.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a info@giornalistidigitali.com e cliccare su giornalistidigitali.com

Contatti: https://giornalistidigitali.com/