L'elettrificazione è la chiave per rafforzare la competitività industriale, secondo un nuovo studio

BRUXELLES, 3 giugno 2025 /PRNewswire/ -- L'elettrificazione può contribuire a ripristinare la competitività, ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e generare benefici economici per l'industria europea, secondo un nuovo studio commissionato da Eurelectric. Sebbene l'elettricità abbia già superato i combustibili fossili in alcuni settori, l'elettrificazione delle attività ad alta intensità energetica potrebbe diventare competitiva in termini di costi entro il 2030 – con il supporto di aiuti finanziari, contratti a lungo termine ed espansione dei Contratti per Differenza sul Carbonio (CCfD).

Negli ultimi anni, la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili ha compromesso la competitività dell'Europa, esponendo l'industria alla volatilità esterna e a prezzi elevati dell'elettricità. Solo nel 2024, questo è costato all'Europa 350 miliardi di euro, in calo rispetto ai 600 miliardi del 2022 – un onere che il continente non può più permettersi se vuole rimanere competitivo a livello globale.

L'elettrificazione rappresenta una parte fondamentale della soluzione per ripristinare il vantaggio competitivo dell'Europa. Tuttavia, per sbloccare una nuova "Età Industriale" alimentata da elettricità pulita, sono necessari approcci su misura per ciascun segmento manifatturiero. Confrontando il costo totale di possesso delle tecnologie elettriche con quello dei combustibili fossili in tre archetipi industriali, il nuovo studio illustra le modalità per colmare il divario di competitività entro il 2030.

Per i processi industriali che operano a meno di 500˚C, come la produzione di celle per batterie, le soluzioni elettriche come le pompe di calore superano già i combustibili fossili. Per i settori industriali ad alta intensità energetica come la produzione di latte in polvere, l'elettrificazione può ridurre il consumo totale di energia e migliorare la competitività. Infine, nei settori ancora più energivori, come la produzione di etilene, sono necessari progressi tecnologici e innovazione per ridurre i costi iniziali delle soluzioni elettriche.

"Elettrificare i settori industriali europei è essenziale per sbloccare opportunità economiche, ridurre le emissioni e rafforzare il ruolo del continente come leader globale dell'innovazione. Per riuscirci, servono strategie industriali mirate che riflettano le esigenze specifiche di ciascun settore" – ha dichiarato Kristian Ruby, Segretario Generale di Eurelectric.

Per migliorare la competitività industriale tramite l'elettrificazione, è necessario un sostegno finanziario che riduca le spese in conto capitale e operative. Inoltre, i contratti a lungo termine e l'espansione dei Contratti per Differenza sul Carbonio (CCfD) saranno fondamentali per migliorare la bancabilità dei progetti e proteggere contro la volatilità dei prezzi di CO₂ e dei combustibili fossili. Sarà inoltre cruciale sbloccare il potenziale di flessibilità e modernizzare le infrastrutture di rete per supportare questa transizione.

Nota per I redattori:

Eurelectric rappresenta gli interessi dell'industria elettrica europea. Ci impegniamo a contribuire alla competitività del nostro settore, a garantire una rappresentanza efficace negli affari pubblici e a promuovere il ruolo dell'elettricità nello sviluppo della società.

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/lelettrificazione-e-la-chiave-per-rafforzare-la-competitivita-industriale-secondo-un-nuovo-studio-302470579.html

Comunicato stampa - Responsabilità editoriale PrNewswire