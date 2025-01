L’importanza dell’acqua per un sistema immunitario forte durante l’inverno

ll Professore Alessandro Zanasi, esperto dell’osservatorio Sanpellegrino e membro della International Stockholm Water Foundation, spiega come una corretta idratazione può rafforzare le difese naturali del corpo e promuovere il benessere quotidiano

Milano, 24 gennaio 2025– La corretta idratazione non è soltanto un pilastro del benessere generale del corpo, ma anche una componente cruciale nella capacità del nostro organismo di difendersi dalle minacce esterne. Il sistema immunitario, un complesso intreccio di cellule, tessuti e organi, dipende infatti da un’adeguata presenza di acqua per funzionare in modo ottimale.

Anche il sistema linfatico, fondamentale per la risposta immunitaria, dipende dalla presenza di fluidi per trasportare linfociti, anticorpi e altre molecole immunitarie nelle zone del corpo dove sono necessarie. Inoltre, le mucose, che fungono da prima linea di difesa contro virus e batteri, richiedono un’adeguata idratazione per mantenere la loro integrità strutturale e la capacità di intrappolare e neutralizzare i patogeni esterni.

“L’acqua è indispensabile per il mantenimento dell’equilibrio cellulare e per il trasporto di nutrienti e ossigeno verso i tessuti. Una scarsa idratazione può compromettere la comunicazione cellulare, riducendo l’efficienza del sistema immunitario nel riconoscere e combattere i patogeni.” Spiega il Professore Alessandro Zanasi, esperto dell’Osservatorio Sanpellegrino e membro della International Stockholm Water Foundation.

In più, anche una lieve disidratazione può portare a un incremento dello stress ossidativo e a un rallentamento nella produzione di cellule immunitarie, evidenziando l’importanza di mantenere un livello ottimale di idratazione per supportare le difese naturali.

È necessario quindi, per sostenere il nostro sistema immunitario, soprattutto nei mesi invernali, bere almeno 1,5 litri di acqua al giorno, adeguando il consumo alle condizioni ambientali, all’attività fisica e alle esigenze individuali. È inoltre importante scegliere un’acqua ricca di minerali, come magnesio e calcio, che possono ulteriormente supportare le funzioni cellulari.

“L’acqua è l’ingrediente primario della vita, ma spesso dimentichiamo quanto sia vitale per il sistema immunitario. Una corretta idratazione favorisce la produzione di linfociti, fondamentali per combattere infezioni e virus, e mantiene le mucose umidificate, creando una barriera naturale contro i patogeni esterni.” Conclude il Professore Zanasi.

Fonti

Hypohydration effects on thermoregulation during moderate exercise in the cold; Robert W Kenefick, Nicholas V Mahood, Melissa P Hazzard, Timothy J Quinn, John W Castellani; 2004

Skin temperature modifies the impact of hypohydration on aerobic performance; R W Kenefick, S N Cheuvront, L J Palombo, B R Ely, M N Sawka; 2010

SANPELLEGRINO

Sanpellegrino è l’azienda di riferimento nel campo delle bevande non alcoliche in Italia, con acque minerali, aperitivi analcolici, bibite e tè freddi. I suoi prodotti, sintesi di benessere, salute ed equilibrio, sono presenti in 150 Paesi attraverso filiali e distributori sparsi nei cinque continenti.

Sanpellegrino, come principale produttore di acqua minerale, è da sempre impegnata per la valorizzazione di questo bene primario per il Pianeta e lavora con responsabilità e passione per garantire a questa risorsa un futuro di qualità.Un impegno che passa anche attraverso la promozione dell’importanza di una corretta idratazione: Sanpellegrino, infatti sostiene e diffonde i principi di benessere psico-fisico legati al corretto consumo di acqua, facendosi portavoce dell’“educazione all’idratazione” attraverso un programma che promuove il consumo quotidiano della corretta quantità di acqua, a seconda delle diverse esigenze e stili di vita.

