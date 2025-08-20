Lisbona si prepara ad accogliere icone globali al Crypto Content Creator Campus 2025: Nuseir Yassin, la dott.ssa Maye Musk e altri presenzieranno all'evento

DUBAI, EAU, 20 agosto 2025/PRNewswire/ -- L'edizione 2025 del Crypto Content Creator Campus (CCCC) a Lisbona si sta preparando per la sua edizione più ricca di star. Dal 14 al 16 novembre, la capitale europea emergente della blockchain ospiterà un gruppo di visionari globali che stanno ridefinendo la narrazione e l'influenza, come Nuseir Yassin, Nick Tran, Philippe Ben Mohamed e Sergej Loiter. Inoltre, la dott.ssa Maye Musk condividerà la sua esperienza nella creazione di contenuti, nella carriera di modella e nelle storie tratte dal suo libro "A Woman Makes A Plan".

All'insegna del tema "Monetization in the Web3 Era", questo evento di tre giorni unirà creatori di contenuti, influencer e innovatori da tutto il mondo per esplorare come blockchain, criptovalute ed economia dei creator si intersecano per sbloccare nuovi flussi di reddito.

Dall'ispirazione all'implementazione

I partecipanti avranno la rara opportunità di imparare direttamente da alcune delle voci più influenti al mondo:

"Il mondo del Web3 sta riscrivendo le regole secondo cui le storie vengono raccontate, condivise e premiate. Non vedo l'ora di incontrare i creator a Lisbona e scoprire come possono trasformare le loro voci in movimenti globali e flussi di entrate."

— Nuseir Yassin, fondatore e creatore di contenuti di NasDaily

"L'innovazione non ha limiti di età. Al CCCC di Lisbona, non vedo l'ora di mostrare ai creatori come l'adozione delle nuove tecnologie possa aprire strade inaspettate verso il successo e la capacità di esercitare influenza."

— dott.ssa Maye Musk, autrice e relatrice

Un appello a tutti i creatori di contenuti sulle criptovalute

Che tu sia un influencer del Web3, un artista NFT, un trader di criptovalute o un community builder, il CCCC di Lisbona 2025 è la tua occasione per accedere a strategie riservate, entrare in contatto con i più grandi nomi del settore e garantire il futuro della tua carriera creativa.

Dettagli dell'evento:

Partecipa alla conversazione online su #CCCCLisbon e lasciati coinvolgere dal movimento globale che dà potere ai creatori nell'era decentralizzata.

Informazioni sul Crypto Content Creator Campus (CCCC)

Il CCCC è un team di esperti del settore e visionari impegnati a plasmare il futuro della creazione di contenuti nell'ambito del Web3 e nel mondo delle criptovalute. Spinti dalla passione comune per la creazione di una comunità di alto livello, abbiamo curato la realizzazione di un campus che promette un'esperienza senza eguali. L'edizione CCCC 2025 si terrà a Lisbona, in Portogallo, dal 14 al 16 novembre 2025.

Per maggiori dettagli sul CCCC, visitare: https://www.cccc.buzz/

Per informazioni, contattare: hello@cccc.buzz

Instagram | X

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2753316/Lisbon_Welcomes_Global_Icons_Crypto_Content_Creator_Campus_2025_Nuseir.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2753618/Crypto_Content_Creator_Campus_NEW_Logo.jpg

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.