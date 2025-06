L’Italia comincia il cammino verso il Mondiale contro la Norvegia

Roma, 05 giugno 2025 – Dopo due anni di assenza, l’Italia comincia il suo cammino verso il Mondiale del 2026 con la difficile trasferta in Norvegia. Al contrario degli azzurri, che sono al debutto, i norvegesi sono scesi in campo già due volte, ottenendo altrettante vittorie con Moldavia e Israele, portandosi a 4 successi consecutivi. Al contrario, la nazionale di Spalletti non vince da tre partite di fila in vista di questo esordio “mondiale”: gli azzurri hanno perso con Francia e Germania, per poi pareggiare ancora contro i tedeschi in Nations League. I precedenti con i norvegesi però, fanno ben sperare visto che gli azzurri sono imbattuti da 4 gare di fila, con 3 vittorie e 1 pareggio. Imbattibilità che, per gli esperti di Sisal dovrebbe proseguire, la squadra di Spalletti è infatti leggermente favorita a 2,50, il successo norvegese è a 2,70 mentre il pareggio vale 3,25.

Il punto di riferimento degli scandinavi è ovviamente Erling Haaland con i suoi 40 gol in 41 presenze, la sua rete è infatti la più probabile, a 2,25. Occhio però anche ad Alexander Sorloth, in gol a 3,00, senza dimenticare il capitano Odegaard, marcatore a 5,00. L’Italia invece, dovrà fare a meno del suo bomber Kean, tornato a Firenze per un risentimento muscolare. Spalletti si affida così al capocannoniere della Serie A Retegui, il cui appuntamento con il gol è a 2,50, dietro di lui Raspadori, a 3,50, e Tonali, a 6,00.

Per staccare il pass diretto per il Mondiale, l’Italia deve vincere il girone e non ripetere l’errore di arrivare a giocarsi la competizione mondiale agli spareggi, che negli ultimi due anni sono costati l’eliminazione. Per gli esperti Sisal, gli Azzurri hanno buone chance, la vittoria del Gruppo I è infatti a 1,50, primato che si giocano con la Norvegia, a 2,50. Una questione a due, visto che le altre avversarie sono lontanissime: Israele a 66,00, Moldavia ed Estonia addirittura a 300,00.

