Maestri Ristrutturatori inaugura la nuova sede: un hub per l’innovazione nelle ristrutturazioni

Un nuovo quartier generale con showroom e spazi dedicati alla formazione per supportare l’espansione del franchising e migliorare l’esperienza delle persone che ristrutturano casa.

Moncalieri, (To) 6 maggio 2025. Maestri Ristrutturatori compie un nuovo passo verso il consolidamento del suo metodo di lavoro con l’inaugurazione della nuova sede, che diventerà il cuore pulsante delle attività del brand. Il nuovo spazio concepito in partnership con l'impresa Edilstrano, ospiterà non solo gli uffici operativi, ma anche un innovativo showroom e un centro di formazione per le imprese affiliate.

"Questo è un momento fondamentale per noi," spiega Paolo Carpanedo, fondatore di Maestri Ristrutturatori. "La nuova sede rappresenta un punto di riferimento per chiunque voglia approcciare la ristrutturazione con un metodo certificato, trasparente e di qualità."

Uno degli elementi distintivi della nuova struttura sarà lo showroom, pensato per permettere alle persone di toccare con mano materiali, finiture e soluzioni tecniche impiegate nei progetti firmati Maestri Ristrutturatori. "Vogliamo offrire un’esperienza immersiva, dove le persone possano vedere e scegliere direttamente i materiali e comprendere le tecniche di lavorazione", sottolinea Carpanedo.

La nuova sede sarà anche il fulcro dello sviluppo del franchising, rivolto agli artigiani e alle imprese edili che vogliono adottare il metodo Maestri Ristrutturatori. "Attraverso il nostro sistema, offriamo agli affiliati un modello strutturato per garantire qualità e trasparenza nei lavori. Il nostro metodo permette agli artigiani di soddisfare al meglio le esigenze di chi ha acquistato casa e deve ristrutturarla prima di entrarci, offrendo loro un servizio chiavi in mano e sollevandoli dalla complessa gestione di fornitori e maestranze. Per questo, nella nuova sede abbiamo creato un centro di formazione dedicato, dove gli affiliati potranno apprendere il metodo Sistema Maestro e applicarlo con successo nelle loro realtà", spiega Carpanedo.

L’inaugurazione della nuova sede segna un ulteriore passo avanti per Maestri Ristrutturatori, che si prepara a espandere il proprio modello su scala nazionale. "Questo spazio rappresenta il nostro impegno verso la crescita e la professionalizzazione del settore. Il nostro focus non è sulle ristrutturazioni speculative o sugli investimenti, ma su chi vuole una casa in cui vivere a lungo. Vogliamo che ogni persona che entra in contatto con noi possa contare su un servizio chiaro e affidabile", conclude Carpanedo.

Contatti per la stampa:

https://www.maestriristrutturatori.it/

A cura di:

Pagine Sì! SpA

https://www.paginesispa.it/

