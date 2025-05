MangiareSardo.com: l'e-commerce che celebra i prodotti tipici sardi

Villacidro, 15 maggio 2025 - Si apre un nuovo, importantissimo capitolo per Nonna ISA ItalianFood.

La nota realtà specializzata nella vendita online di prodotti tipici sardi è stata oggetto di un rebranding che l'ha trasformata in MangiareSardo: un cambiamento messo in atto per comunicare in modo più immediato l'unicità della sua offerta e il legame indissolubile con la tradizione enogastronomica dell'isola.



MangiareSardo.com: l'evoluzione del marchio nella nuova identità digitale

Il processo di rebranding intrapreso dallo shop online Nonna ISA ItalianFood, oggi MangiareSardo.com, ha portato quindi a un rafforzamento dell’identità del popolare e-commerce del Gruppo ISA, già oggi punto di riferimento digitale per acquistare eccellenze sarde di qualità.

Lo store conta infatti circa 900 specialità della tradizione gastronomica dell'isola, in un catalogo che annovera prodotti a marchio Nonna Isa, Isola dei Mori e decine di eccellenze provenienti da produzioni tipiche locali.

L'offerta comprende una vasta categoria di bevande, che spaziano dai liquori sardi, noti per i loro sapori distintivi, alle birre tradizionali più rappresentative della produzione birraria locale, fino alla selezione di vini, che comprende rossi, bianchi, rosati e spumanti provenienti dalle migliori realtà vitivinicole isolane. Ma altrettanto ricca è anche la categoria food: una composita offerta di eccellenze che annovera per esempio condimenti, pasta sarda, conserve sott'olio, sughi, formaggi locali e una ricca selezione di dolci tradizionali.

Ampia è anche la categoria dedicata alle idee regalo, che annovera cesti con specialità tipiche sarde, ma anche confezioni di vini locali selezionati, espressione del terroir di questa terra così preziosa. Un vero e proprio viaggio tra le più autentiche specialità sarde, che permette di scoprire delizie pronte da gustare o ingredienti da trasformare in autentici capolavori culinari.

E per arricchire ulteriormente l'esperienza palatale degli utenti e favorire una piena comprensione del patrimonio culinario sardo, il portale mette a disposizione una ricca selezione di ricette, che comprendono primi, secondi, rustici e dolci della cucina isolana.



Dalla tradizione locale alla distribuzione nazionale: l'impegno di MangiareSardo.com

MangiareSardo.com ha origine dall'esperienza del Gruppo ISA, nota realtà imprenditoriale sarda che opera nella produzione e nella distribuzione in diversi ambiti merceologici.

Un ruolo centrale nell’organizzazione è ricoperto da ISA S.p.A., la divisione di distribuzione agroalimentare, che rifornisce un network di 2000 clienti - tra cui 400 affiliati - e una diffusa rete di punti vendita distribuiti su tutto il territorio regionale.

L'e-commerce è la risposta naturale del Gruppo alle evoluzioni di un mercato sempre più orientato all’accessibilità digitale: una vetrina online dei prodotti tradizionali sardi più caratteristici, selezionati per portare le eccellenze isolane nelle case di tutta Italia. Punto cardine di questa offerta è un'esperienza di acquisto ottimale, pensata per replicare anche online la qualità che ha contraddistinto la crescita del gruppo sin dagli anni 50.

Per questo, il portale si contraddistingue per un servizio di consegna veloce, con i prodotti che, una volta preso in carico l’ordine, giungono a destinazione in circa 5 giorni lavorativi.

Le partnership con i migliori corrieri per le consegne a temperatura ambiente e i trasporti a temperatura controllata fanno sì che il portale possa offrire una sinergia perfetta tra dinamicità e affidabilità, così che le eccellenze alimentari sarde, inclusi i prodotti freschi e delicati, possano mantenere la loro qualità intatta lungo tutto il tragitto e arrivare inalterati fino a destinazione.

Ma veloce è anche la fase di acquisto, strutturata per azzerare la distanza con i gusti autentici della terra sarda e per rispondere puntualmente alle aspettative di una clientela sempre più digitalizzata. Un processo efficiente formulato all'insegna dell'accessibilità, che rende il percorso di acquisto completamente user friendly, massimizzando l'esperienza complessiva.



