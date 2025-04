Massimo Accurso, amministratore delegato di Union Gas e Luce, è stato insignito del titolo di CEO dell'anno, un premio che corona due decenni di successi

Il prestigioso riconoscimento giunge a ridosso del ventesimo anniversario di un'azienda che, grazie a soluzioni sostenibili e a un forte orientamento al cliente, è diventata un punto di riferimento per il settore energetico nazionale.

10 aprile 2025.Massimo Accurso, CEO di Union Gas e Luce, è stato recentemente premiato come "CEO dell'Anno - Settore Energy" all'edizione 2025 dei prestigiosi Le Fonti Awards. Un riconoscimento che celebra la sua visione, la sua dedizione e la capacità di affrontare le sfide del mercato con soluzioni innovative ed efficienti. “Questo premio è la prova che la nostra determinazione sta facendo la differenza”, afferma Accurso. “Ogni giorno affrontiamo sfide nuove con l’obiettivo di offrire soluzioni energetiche sostenibili e rispondenti alle esigenze in continua evoluzione del mercato”. Un riconoscimento che non si limita a celebrare la sua leadership e la capacità di affrontare le sfide del settore energetico con un approccio strategico e orientato all’innovazione, ma che premia e certifica gli ottimi risultati ottenuti in questi anni da tutto il team Union Gas e Luce, da sempre impegnato a trovare le soluzioni più competitive e all’avanguardia in un mercato in continua evoluzione. Un percorso che ha visto anche il prezioso supporto del testimonial Patrizio Oliva. Campione di sport e di vita, Patrizio incarna i valori di determinazione, passione e impegno che sono alla base della missione dell’azienda.

Specializzata nella vendita di gas metano ed energia elettrica, quest’anno Union Gas e Luce celebra i vent’anni dalla sua nascita ripercorrendo una storia che non parla solo di costi e servizi, ma che indaga la vera natura di un successo imprenditoriale che, partendo dalla Campania, si è diffuso lungo tutto lo stivale, portando la società energetica a conquistarsi un posto di rilievo tra i grandi player del settore a livello nazionale. “Affidabilità, correttezza, trasparenza, disponibilità e professionalità: il nostro obiettivo è sempre stato quello di essere presenti nella vita dei consumatori con un modello di assistenza e tutela studiato appositamente per rispondere ad ogni esigenza con dedizione, tempestività e attenzione - racconta Accurso - Mettiamo a disposizione di privati, aziende, oltre che reseller e grossisti, soluzioni ad hoc che garantiscono risparmio e convenienza, consulenze mirate tramite le quali condividiamo il know-how che abbiamo sviluppato nel tempo grazie anche ad un prolifico scambio di competenze con i nostri partner”.

Ma il successo di Union Gas e Luce non si misura solo in numeri. L’azienda ha scelto fin da subito di investire in sostenibilità e in iniziative a forte impatto sociale, collaborando con importanti realtà come Telethon e la Fondazione Cannavaro Ferrara. Ogni progetto non è solo un’opportunità di business, ma anche un impegno concreto verso il benessere delle persone e la cura del territorio.

Sostenibilità, un concetto che Union Gas e Luce ha abbracciato con la divisione Union Green, arrivando a proporre le migliori opzioni per aiutare l’intero settore a superare i limiti del passato e gli utenti finali a transitare verso un consumo energetico più efficiente e meno impattante. Grazie a soluzioni avanzate e consulenze specializzate, l’azienda offre servizi mirati a ridurre gli sprechi, a ottimizzare le risorse e a garantire un significativo risparmio economico. Impianti fotovoltaici, illuminazione a LED, caldaie e pompe di calore ad alta efficienza e sistemi di smart energy: Union Gas e Luce segue il cliente dalla prima consulenza alla realizzazione del prodotto più adatto ad ogni contesto, passando per il piano di fattibilità e la progettazione dell’impianto. “Scegliere Union Gas e Luce per l’efficientamento energetico significa puntare su un futuro più sostenibile, riducendo l’impatto ambientale e migliorando il rendimento energetico degli spazi abitativi e lavorativi”, spiega il CEO. “La nostra azienda garantisce un supporto completo, dalla consulenza iniziale alla realizzazione dell’intervento, offrendo soluzioni personalizzate e accesso a incentivi fiscali e agevolazioni che rendono l’investimento ancora più conveniente”.

Un’azienda da poco maggiorenne capace di mostrare ai grandi la strada per un futuro migliore.

