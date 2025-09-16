Matrimonio.com lancia la 2ª edizione del "Wedding Passport": in palio una luna di miele da sogno gratis

Dopo il successo della prima edizione, anche quest’anno Matrimonio.com, portale di riferimento del settore nuziale, mette in palio una luna di miele gratis per tutte le coppie iscritte al portale. Coloro che desiderano partecipare dovranno registrarsi sul sito di Matrimonio.com e compilare il proprio Wedding Passport in modo semplice e gratuito entro e non oltre il 31 ottobre 2025. Secondo il Rapporto sul Settore Nuziale 2025, quasi 9 coppie italiane su 10 (l’87%) partono per la luna di miele o scelgono un minimoon. La stima della spesa media per il viaggio di nozze è di 5.716€, ma un 30% delle coppie afferma di aver speso più di 8.000€. Le destinazioni preferite? Se l'Italia non ha rivali, tra le mete più gettonate dalle coppie ci sono Stati Uniti, Hawaii, Giappone, Tanzania e Sudafrica.

Milano, 16 settembre 2025 - Matrimonio.com, portale di riferimento del settore nuziale in Italia e parte del gruppo internazionale The Knot Worldwide, lancia anche quest’anno Wedding Passport, lo straordinario concorso che mette in palio una luna di miele gratis per tutte le coppie iscritte al portale. Si tratta della seconda edizione di un contest a cui lo scorso anno hanno partecipato più di 6400 coppie e con cui il portale si propone di supportare le coppie nell’organizzazione della tanto attesa vacanza a due e venire incontro alle loro esigenze. Come fare per partecipare? Scopriamolo insieme!

Quanto costa la luna di miele?

Quando arriva il momento di organizzare il viaggio di nozze, gli italiani non badano a spese: secondo il Rapporto sul Settore Nuziale 2025, pubblicato da Matrimonio.com, attualmente la spesa media di una honeymoon in Italia si aggira intorno ai 5.716€, anche se almeno un 30% delle coppie afferma di aver speso più di 8.000€

9 coppie italiane su 10 partono per il viaggio di nozze

La luna di miele è da sempre uno dei momenti più attesi per la maggior parte delle coppie, un viaggio tanto agognato a cui sembra impossibile rinunciare. Un'indagine del Rapporto sul Settore Nuziale 2025, pubblicato da Matrimonio.com, rivela infatti che quasi 9 coppie italiane su 10 (un significativo 87%) partono per il viaggio di nozze o scelgono comunque un minimoon. Tra coloro che scelgono di partire, la maggioranza non ha dubbi: il 40% predilige il mare, optando per destinazioni di relax e sole. Se poi da un lato il 30%, desideroso di esplorare nuove culture, opta per le città e le grandi capitali, almeno il 18% è attratto dalle avventure o dallo sport, cercando viaggi più dinamici e ricchi di attività. Gettonatissime anche le crociere (scelte dal 13%) e i sempre più popolari tour gastronomici e percorsi benessere (preferiti dall’11%).

Italia, Stati Uniti, Giappone, Africa: ecco le destinazioni di tendenza

Tra le coppie che partono per il viaggio di nozze, il 78% sceglie una meta internazionale. In media la vacanza dura 10 giorni quando la coppia parte subito dopo le nozze, o 12 quando aspetta qualche mese. È ciò che emerge dai dati de Il Libro Bianco del Matrimonio, pubblicato da Matrimonio.com in collaborazione con il professor Carles Torrecilla, Google ed Esade Business School. Per quanto riguarda invece la scelta delle destinazioni, l'Italia si conferma come il Paese in assoluto preferito dalle coppie per il loro romantico viaggio a due, seguita dagli evergreen Stati Uniti (comprese le Hawaii), Giappone, Africa Orientale e Meridionale (in particolare, Tanzania e Sudafrica).

Una luna di miele gratis? Con Wedding Passport di Matrimonio.com è possibile!

Con l’obiettivo di accompagnare le coppie nell’organizzazione della loro tanto agognata vacanza a due, Matrimonio.com lancia la seconda edizione del Wedding Passport, il concorso che mette in palio una luna di miele da sogno gratis. Le coppie che desiderano partecipare dovranno registrarsi sul sito di Matrimonio.com e ottenere i timbri necessari per completare il proprio Wedding Passport: attraverso questi tagliandi sarà possibile sbloccare piccoli premi. Possono partecipare al concorso le coppie che si sposeranno e realizzeranno la luna di miele tra il 2 settembre 2025 e il 31 dicembre 2026. Il termine ultimo per partecipare è il 31 ottobre 2025. La coppia vincitrice si aggiudicherà il rimborso dei servizi di nozze precedentemente pagati all’agenzia di viaggi registrata come fornitore su Matrimonio.com, per un importo massimo e totale fino a 7.000€.Per consultare tutte le FAQs e ottenere maggiori informazioni sul concorso, cliccare qui.

Riguardo Matrimonio.com

Matrimonio.com, parte del gruppo internazionale The Knot Worldwide, è un portale di riferimento del settore nuziale in Italia. Attraverso i suoi strumenti di pianificazione, la directory di professionisti, il wedding site personalizzato, i contenuti ispirazionali e le app per dispositivi mobili, Matrimonio.com aiuta le coppie a gestire il loro budget, a trovare i loro fornitori e a orientarsi in ogni fase del processo di organizzazione delle nozze.

In oltre 16 Paesi in Europa, Nord America, America Latina e Asia, The Knot Worldwide promuove il valore della celebrazione. La famiglia globale di brand dell’azienda fornisce prodotti, servizi e contenuti di prim’ordine per portare il processo di pianificazione delle nozze dalla fase di ispirazione alla realizzazione. Attraverso i suoi domini dedicati al matrimonio, tra cui Matrimonio.com, The Knot, WeddingWire, Bodas.net, Hitched.co.uk, Mariages.net, Casamentos.pt e altri, l’azienda offre un ampio database di centinaia di migliaia di professionisti del settore per supportare le coppie nell’organizzazione del giorno più felice della loro vita.

Contatti:

Immediapress

Per maggiori informazioni

Adriano Luciani

press@matrimonio.com

3420728613

COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.