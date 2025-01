Matrimonio.com mette in palio 25.000€ per le coppie che si sposano nel 2025

Per il terzo anno consecutivo, Matrimonio.com , portale di riferimento del settore nuziale in Italia e parte del gruppo internazionale The Knot Worldwide, mette in palio 25.000€ per una coppia che si sposerà nel 2025.

Le coppie che desiderano partecipare dovranno registrarsi sul sito di Matrimonio.com in modo semplice e gratuito entro e non oltre il 3 marzo 2025.

In Italia il prezzo medio di un matrimonio è di 21.090€ con una media di 109 invitati, secondo Il Libro Bianco del Matrimonio , pubblicato da Matrimonio.com in collaborazione con il professor Carles Torrecilla, Google ed Esade Business School.

Secondo un sondaggio lanciato dalla Community di Matrimonio.com, il 32% delle coppie ingaggerebbe un cantante famoso per la festa se non avesse limiti di budget. Il 20% inviterebbe più persone e il 19% sceglierebbe un catering stellato.

Milano, 14 gennaio 2025 -Matrimonio.com, portale di riferimento del settore nuziale in Italia e parte del gruppo internazionale The Knot Worldwide, lancia anche quest’anno il concorso “ Vinci 25.000€ per il tuo matrimonio da sogno ”, con cui prevede di regalare un matrimonio a una delle coppie iscritte al sito che pronunceranno il fatidico “sì, lo voglio” nel 2025. Si tratta della terza edizione di un contest a cui solo nel 2024 hanno partecipato circa 100.000 coppie e con cui il portale si propone di venire incontro alle esigenze delle coppie, premiandone una che si sposerà nel 2025. Un’iniziativa straordinaria che conferma il costante impegno di Matrimonio.com nell’offrire a tutte le coppie iscritte al sito strumenti utili per l’organizzazione delle nozze dei propri sogni.

Il costo medio delle nozze in Italia è pari a 21.090€



Con l’inizio del nuovo anno, sono tante le coppie che iniziano a far fronte all’organizzazione del proprio matrimonio, soprattutto quelle che si sono fidanzate a dicembre, il mese dell’anno con più proposte di nozze in Italia (12%), stando ai dati de Il Libro Bianco del Matrimonio. In tal senso, l’iniziativa di Matrimonio.com di regalare 25.000€ a una fortunata coppia intende fornire un sostegno a tutti coloro che abbiano già intrapreso i loro progetti di matrimonio o li stiano riprendendo, nel caso in cui li avessero messi in standby durante il periodo natalizio. Un aiuto ancora più valido se si considera che attualmente il costo medio delle nozze in Italia è pari a 21.090€ con una media di 109 invitati. Un numero che avrebbe inoltre subito un incremento del 5%, stando alle cifre fornite dal Rapporto sul Settore Nuziale e secondo cui attualmente la spesa media di un matrimonio (luna di miele e anello di fidanzamento esclusi) ammonterebbe a circa 22.100€. Un dato interessante e da non sottovalutare a tal proposito è che quasi il 40% delle coppie intervistate ha dichiarato che ad aver avuto un impatto sostanziale sul preventivo e sulla pianificazione generale sarebbe stata l’attuale situazione economica.

3 coppie su 10 ingaggerebbero un cantante famoso se non avessero limiti di budget

Dalla location agli abiti, dal fotografo alle decorazioni, passando per la musica e l’animazione: sono tanti gli aspetti da considerare quando si organizza un matrimonio e rispettare il budget può diventare un’impresa davvero difficile. Grazie ai 25.000€ messi in palio da Matrimonio.com una fortunata coppia potrebbe dire addio allo stress legato ai soldi e togliersi anche qualche sfizio per rendere le nozze davvero memorabili. Infatti, secondo un nuovo sondaggio lanciato dalla Community di Matrimonio.com, sono tante le cose che gli italiani farebbero se non avessero limiti di budget per le nozze. Qualche esempio? Se almeno 3 coppie su 10 (il 32%) ingaggerebbero un cantante famoso per un concerto live, il 20% amplierebbe la lista degli invitati e il 19% sceglierebbe un catering stellato. Non manca chi opterebbe per decorazioni più lussuose (il 16%) o per allestimenti spettacolari (11%).

Giulia e Angelo, i vincitori dell’edizione 2024

Chi ha avuto la possibilità di realizzare un matrimonio da sogno senza l’ansia di sforare il budget è stata la coppia trionfatrice dell’edizione 2024, quella formata da Giulia e Angelo. 31 anni impiegata lei, 29 ristoratore lui, entrambi musicisti e originari di Treviolo (Bergamo), la loro città natale in cui hanno pronunciato il fatidico “sì, lo voglio” lo scorso 28 settembre. “Grazie alla vincita del concorso, siamo riusciti a realizzare il matrimonio dei nostri sogni. In particolare, abbiamo pagato la location, l’abito da sposa e il fotografo”, assicura Giulia.

Come partecipare

Matrimonio.com mette in palio in Italia, Spagna e Francia un Matrimonio da sogno, grazie al quale una coppia potrà celebrare le proprie nozze ricevendo un rimborso fino a 25.000€ tra i migliaia di professionisti presenti sui portali nei diversi paesi (79.000 fornitori solo in Italia). Le coppie che, come Giulia e Angelo, desiderano tentare la fortuna devono registrarsi sul sito di Matrimonio.com in modo semplice e gratuito, attraverso questo link. Il termine ultimo per partecipare è il 3 marzo 2025. La coppia vincitrice potrà scegliere fino a 10 diversi fornitori dal sito di Matrimonio.com. Il concorso è valido anche per le coppie che abbiano già provveduto ad ingaggiare dei fornitori. In questo caso, Matrimonio.com rimborserà le fatture già pagate fino ad un massimo di 25.000€. Per consultare tutte le FAQs e ottenere maggiori informazioni, clicca qui.

