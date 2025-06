Mayermoover lancia una nuova linea in acciaio inox: soluzioni B2B per alimentare, chimico, farmaceutico e aerospaziale

Treviso, 11/06/2025. Mayermoover presenta una nuova linea proprietaria di prodotti in acciaio inox, pensata per i settori più sensibili all’igiene, alla tracciabilità e alla sicurezza. Si tratta dell’ultima evoluzione della piattaforma B2B specializzata in attrezzature e forniture industriali, che con questa gamma entra ufficialmente nei comparti alimentare, farmaceutico, chimico, cosmetico e aerospaziale.

Una proposta innovativa, frutto di una visione chiara e di obiettivi ben definiti, come spiega Dafne Russo, CEO dell’azienda di Conegliano (TV), oggi tra i principali marketplace industriali in Italia: «Creare una private label nasce dal desiderio di offrire qualcosa che parli davvero di noi, ma soprattutto dalla volontà di proporre una gamma esclusiva per le reali esigenze del mercato. Sempre più aziende, infatti, ci chiedevano soluzioni in acciaio inox per ambienti dove l’igiene è fondamentale. Ci siamo resi conto che in Italia l’offerta su questo fronte era ancora molto, troppo, limitata… e da qui è nata la decisione di sviluppare una nostra gamma, su cui abbiamo il pieno controllo qualitativo e progettuale».

L’ampia selezione dei nuovi articoli comprende vasche di raccolta per liquidi e sostanze pericolose, benne ribaltabili per lo smaltimento e la movimentazione di sfridi o scarti, e contenitori porta big bag: tutti prodotti tecnici con caratteristiche che assicurano l’assenza di contaminazioni e la piena compatibilità con le normative igienico-sanitarie.

«L’acciaio inox oggi è diventato una scelta obbligata per chi necessita di soluzioni di stoccaggio e movimentazione – illustra Dafne Russo –. Non è un caso: questo materiale è ideale per gli ambienti dove igiene e sanificazione sono all’ordine del giorno, grazie alla sua grande capacità di resistere alla corrosione. Per venire incontro a ogni esigenza, tutti i prodotti della nostra gamma sono disponibili sia in AISI 304 che in AISI 316, a seconda del tipo di utilizzo e del livello di protezione desiderati. Le nostre vasche e le nostre benne, ad esempio, sono molto versatili e progettate per essere facilmente movimentate con carrelli elevatori o altre attrezzature. E per completare l’offerta, abbiamo anche una serie di armadi in acciaio inox, pensati per l’arredo industriale e perfettamente in linea con il resto della gamma».

Fondata nel 2022, l’azienda veneta si è rapidamente affermata come una delle realtà più innovative del panorama italiano grazie a un modello di vendita flessibile. A fare la differenza è l’esperienza dei suoi fondatori, che hanno unito competenza tecnica e vicinanza al cliente per creare un servizio davvero completo.

«Sappiamo bene - conclude Rudy Maset, co-fondatore – che ogni settore ha esigenze molto particolari. Quindi non ci improvvisiamo, ma lavoriamo con metodo, accompagnando i clienti con competenza e proponendo soluzioni che siano davvero adatte alle loro necessità. Lo possiamo fare perché conosciamo bene sia i materiali sia gli ambienti in cui vengono utilizzati.Online si compra in un click, ma nel nostro settore serve sempre qualcuno che ti segua passo dopo passo. Una persona reale, non solo uno schermo asettico. Per questo, oltre alla nostra piattaforma intuitiva e accessibile, mettiamo a disposizione una consulenza tecnica dedicata, un esperto con cui parlare e che accompagna il cliente nella scelta. Per ogni prodotto, inclusa questa nuova linea, un nostro specialista è pronto a intervenire per aiutare l’acquirente a scegliere la soluzione migliore. E se serve, possiamo affiancare direttamente il cliente in azienda, progettando insieme una soluzione su misura».

Con lo sguardo proiettato al futuro, Mayermoover conferma così il suo spirito giovane e dinamico: «Stiamo studiando il mercato e progettando nuovi prodotti – conclude Dafne Russo –. La gamma in acciaio inox è solo l’inizio: continueremo a lavorare così per essere riconosciuti come partner affidabili e non semplici fornitori».

