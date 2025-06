Mayermoover potenzia l’efficienza produttiva nella lavorazione delle mandorle con soluzioni in acciaio inox su misura

Treviso, 27/06/2025 - Mayermoover, grazie alla nuova divisione dedicata alla lavorazione dell’acciaio inox, si conferma il partner ideale per le realtà produttive che richiedono progettazione su misura e materiali certificati. Un passo importante che rafforza la sua capacità di offrire soluzioni personalizzate a realtà industriali che necessitano di risposte rapide, affidabili e flessibili.

Un esempio pratico arriva da Alfrus, storica azienda pugliese leader nella lavorazione delle mandorle, che si è rivolta a Mayermoover per un’esigenza concreta. La richiesta? Produrre contenitori fuori misura, difficili da trovare sul mercato.

A questa esigenza Mayermoover ha risposto con tempestività, grazie alla competenza e alla versatilità del proprio team tecnico: «Per Alfrus dovevamo realizzare contenitori e benne ribaltabili in acciaio inox con caratteristiche molto specifiche: abbiamo quindi sviluppato un progetto tailor made capace di rispettare ogni requisito tecnico. Parliamo di un’azienda di riferimento nella trasformazione e commercializzazione di mandorle di alta qualità, dove la sicurezza e l’igiene non sono solo importanti, ma fondamentali», commenta Dafne Russo, CEO di Mayermoover, con sede a Conegliano (TV). L’azienda veneta è ormai da anni un punto di riferimento nel settore dell’approvvigionamento industriale. Il suo punto di forza? Una piattaforma B2B specializzata in attrezzature e forniture tecniche, affiancata da un servizio di consulenza qualificato per accompagnare le aziende nella scelta migliore, con competenza e professionalità. Proprio l’attenzione alle esigenze dei propri acquirenti ha spinto Mayermoover a sviluppare una linea proprietaria in acciaio inox: una gamma completa di vasche di raccolta, contenitori e benne ribaltabili, anche in versioni non standard, pensata per i settori alimentare, farmaceutico, chimico, cosmetico e aerospaziale.

«Siamo davvero soddisfatti del risultato ottenuto – aggiunge Dafne Russo – perché questo progetto dimostra concretamente quanto sappiamo essere puntuali e attenti nel trasformare richieste tecniche molto dettagliate in soluzioni efficaci, capaci di integrarsi perfettamente nei processi produttivi dei nostri clienti».

Il riscontro ricevuto da Alfrus ha confermato la qualità del lavoro svolto: «Siamo rimasti favorevolmente colpiti dalla rapidità con cui Mayermoover ha progettato e consegnato i prodotti richiesti, fornendoci una soluzione che fino a quel momento non eravamo riusciti a reperire sul mercato. La tempestività nella consegna ci ha permesso di rispettare i tempi produttivi senza interruzioni. È stata un’esperienza decisamente positiva», commenta Michele Sisto, co-founder & production manager di Alfrus, azienda con sedi a Modugno (BA) e Coseano (UD), fornitore delle principali industrie dolciarie e alimentari europee.

Un risultato, questo, che attesta la crescita di Mayermoover e rappresenta anche un importante riconoscimento alla sua nuova linea in acciaio inox. Un passo avanti che testimonia la capacità dell’azienda di evolversi costantemente: non semplici fornitori, ma veri e propri realizzatori di soluzioni specializzate, costruite per rispondere a esigenze reali.

Contatti:

Mayermoover

Contatti per la stampa: https://mayermoover.com



Pagine Sì! SpA

https://www.paginesispa.it/

tel. 0744.431.927

COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.