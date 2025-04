Mayermoover rivoluziona l’eCommerce B2B: acquisti industriali più semplici ed efficienti

Un’unica piattaforma per ottimizzare la gestione degli approvvigionamenti aziendali, ridurre i costi e garantire un supporto specializzato in ogni fase del processo.

Conegliano, 17/04/2025. Negli ultimi anni, il commercio elettronico nel settore B2B ha cambiato radicalmente le modalità con cui le aziende gestiscono gli acquisti industriali. La digitalizzazione ha reso più immediato il confronto tra prezzi e prodotti, ma non ha eliminato alcuni problemi strutturali: processi complessi, costi amministrativi elevati e la mancanza di un supporto tecnico adeguato. Mayermoover nasce proprio con l’obiettivo di superare queste criticità, integrando un sistema di acquisto online intuitivo con un servizio di consulenza mirato.

«Oggi circa l'80% delle aziende utilizza piattaforme digitali per trovare soluzioni più vantaggiose» spiega Vittorio Morandin, Chief Operation Manager & Co-founder di Mayermoover. «Il prezzo è un elemento chiave, ma non è l’unico fattore determinante. Spesso la scelta ricade sull’eCommerce anche per la necessità di avere una disponibilità immediata del prodotto, soprattutto quando le tempistiche sono ristrette.»

Un aspetto critico per le aziende è la gestione di più fornitori per categorie merceologiche diverse, una dinamica che aumenta la complessità burocratica e i costi interni. Mayermoover affronta questa sfida con un catalogo vasto e diversificato, che include dispositivi di protezione individuale, arredi tecnici e attrezzature per la logistica e la movimentazione. «Il nostro obiettivo è offrire alle aziende una gamma completa di prodotti, permettendo loro di affidarsi a un unico interlocutore» sottolinea Morandin. «Lavoriamo senza passaggi intermedi: i prodotti partono direttamente dai magazzini dei produttori, consentendoci di essere competitivi sia sui prezzi che sui tempi di consegna.»

Oltre a garantire un’offerta ampia, Mayermoover ha sviluppato strumenti per rendere più efficiente la gestione degli acquisti, riducendo le procedure burocratiche e migliorando il coordinamento interno delle aziende. «Abbiamo semplificato il processo di acquisto su due livelli» spiega Morandin. «Prima di tutto, abbiamo ridotto il numero di passaggi necessari per arrivare all’ordine, snellendo le procedure. In secondo luogo, abbiamo introdotto un sistema di fatturazione unica, che consente di raggruppare più tipologie di prodotti in un solo documento, semplificando così la gestione amministrativa. Questa ottimizzazione, secondo le nostre stime, permette alle aziende di risparmiare migliaia di euro ogni anno.»

Se l’eCommerce ha reso più accessibile il mercato delle forniture industriali, il vero punto debole di molte piattaforme è l’assenza di una guida esperta. La scelta di determinati prodotti può dipendere da fattori tecnici e normativi che non sempre sono chiari, e acquistare senza una consulenza può portare a decisioni sbagliate. «Affiancare le aziende nella fase decisionale è diventato un aspetto fondamentale» spiega Rudy Maset, Vice Presidente & Co-founder di Mayermoover. «Per questo abbiamo sviluppato un team di tecnici commerciali specializzati per settore, in grado di offrire supporto personalizzato in base alla tipologia di prodotto. Il nostro obiettivo è garantire ai clienti non solo un catalogo completo, ma anche un aiuto concreto per individuare le soluzioni più adatte alle loro esigenze.»

La possibilità di combinare i vantaggi dell’acquisto online con un servizio di consulenza dedicato è ciò che distingue Mayermoover da molte altre piattaforme. Un modello che punta a ottimizzare i tempi, ridurre i costi e rendere più fluida la gestione degli approvvigionamenti. «Il digitale ha migliorato l’accesso alle forniture industriali, ma senza un vero supporto il rischio è di prendere decisioni sbagliate o inefficienti» conclude Maset. «Il nostro obiettivo è offrire alle aziende un sistema che coniughi efficienza operativa e assistenza specializzata, eliminando la complessità e massimizzando il valore aggiunto.»

