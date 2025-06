MB Consulting lancia il nuovo servizio editoriale per trasformare un libro in un asset aziendale

Torino, 6 giugno 2025 – In un’epoca in cui la fiducia conta più dell’advertising e la reputazione è la nuova moneta di scambio, MB Consulting, società specializzata in posizionamento e marketing strategico, annuncia il lancio di un servizio editoriale dedicato agli imprenditori e alle PMI che vogliono trasformare la propria esperienza in uno strumento di autorevolezza e relazione con il mercato.

“Un libro non serve per vendere copie. Serve per costruire fiducia, posizionamento e controllo sul mercato.”

È con queste parole che Matteo Bianco, fondatore di MB Consulting, sintetizza la filosofia alla base del nuovo servizio. Un cambiamento di paradigma per chi, fino a ieri, vedeva nella pubblicazione editoriale un obiettivo riservato a pochi nomi noti, o una velleità autoreferenziale. Oggi, invece, può diventare uno strumento concreto e misurabile per attrarre opportunità e consolidare la leadership nel proprio settore.

Un processo semplice, completo, chiavi in mano

MB Consulting ha strutturato un processo editoriale completo, pensato per imprenditori e professionisti che vogliono trasformare la propria esperienza in un vero asset strategico.

Ecco, passo dopo passo, come funziona:

Interviste strategiche Il percorso inizia con una serie di interviste guidate, registrate e strutturate, durante le quali il team editoriale raccoglie tutta l’esperienza, i casi studio, le intuizioni e la visione del cliente. Non servono testi scritti: basta parlare, il resto lo facciamo noi. Scrittura completa del libro I contenuti raccolti vengono trasformati in un vero e proprio libro professionale. Il linguaggio tecnico viene reso chiaro e coinvolgente, ogni capitolo viene costruito con una logica precisa, e lo stile si adatta all’identità del cliente: tecnico, narrativo, metodologico, divulgativo. Il testo finale viene revisionato, impaginato e preparato per la pubblicazione. Pubblicazione e distribuzione Il libro viene pubblicato in modo indipendente, con regolare ISBN, e reso disponibile nei principali store online e librerie nazionali, sia in formato cartaceo che e-book. Il cliente mantiene il 100% dei diritti e può utilizzare l’opera liberamente, senza vincoli editoriali. Piano promozionale strategico Dopo la pubblicazione, MB Consulting costruisce una strategia per usare il libro come strumento di marketing attivo: viene integrato nei contenuti dell’azienda, collegato a campagne per raccogliere contatti profilati, e inserito in un percorso di comunicazione pensato per aumentare la credibilità, aprire conversazioni commerciali e rafforzare il posizionamento nel tempo.

I dati sono il nuovo petrolio

Al centro del modello di MB Consulting non c’è la vendita di copie, ma la costruzione di una base dati proprietaria.

Distribuire il libro in cambio di nome, email e contatto diretto consente di ottenere lead qualificati, già immersi nella visione aziendale.

Come sottolinea Bianco:

“Chi possiede i dati, possiede il mercato. Il libro diventa un cavallo di Troia strategico: entra nella testa del cliente prima ancora che inizi il processo di vendita.”

Un libro che vale più del marketing

Il valore di un libro ben progettato si misura in opportunità, non in copie. Secondo MB Consulting, i principali vantaggi includono:

Educazione del mercato al proprio metodo; Riduzione del tempo di onboarding commerciale; Aumento della fiducia percepita; Rafforzamento della presenza organica nei motori di ricerca; Maggiore possibilità di essere selezionati da media, eventi e partner strategici.

Il libro come sistema di posizionamento

A differenza dei semplici servizi editoriali, MB Consulting integra la pubblicazione del libro in un piano più ampio che comprende branding, PR, visibilità strategica e lead generation. Ogni progetto viene gestito end-to-end, con un team interno che affianca il cliente dall’ideazione alla promozione.

“Un libro ben fatto non è la fine del lavoro, ma l’inizio di una narrazione solida e duratura,” conclude Bianco.

“In un mercato affollato da contenuti generici, saper raccontare bene ciò che si fa può diventare la leva più potente per emergere.”

Per informazioni:

MB Consulting è una società specializzata nella crescita strategica di imprese, affiancando le PMI italiane nello sviluppo di sistemi di acquisizione clienti, nel posizionamento su media autorevoli e nella creazione di libri.

Contatti:

MB Consulting Srls

Sito ufficiale: www.mbconsultingroup.com

Email: info@mbconsultingroup.com

