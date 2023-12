Al via il bando del gioco inedito 2024

Al via il bando per il Gioco Inedito 2024, che premia ogni anno la miglior proposta di gioco tra quelle pervenute alla giuria. Il tema di quest’anno è Onde Radio.

Lucca, 5 dicembre 2023 – Si scaldano i motori per la nuova edizione del Gioco Inedito, concorso iconico di Lucca Comics & Games, realizzato in collaborazione con DV Games e dedicato alla miglior proposta di gioco. Ogni anno, i game designer si sfidano tenendo presente un tema sempre diverso: nell’edizione 2024 l’argomento su cui dovranno cimentarsi è Onde Radio. Il gioco vincitore, selezionato da una giuria di 8 membri scelti da Lucca Crea e DV Games, si guadagnerà la pubblicazione. Anche quest’anno, inoltre, verrà assegnato il premio per il miglior Artwork, sulla base della qualità delle illustrazioni e sulla presentazione artistica del prodotto. Il vincitore del premio speciale sarà annunciato insieme ai finalisti del Gioco Inedito.

Il concorso Gioco Inedito è aperto ad autori italiani e stranieri e i prototipi di gioco potranno essere presentati sia in lingua italiana che in lingua inglese. Per partecipare è necessario compilare il modulo online presente a questo link: https://areaclienti.luccacrea.it/moduli/index.php?categorie_moduli_id=2 e inviare due prototipi all’indirizzo LUCCA CREA s.r.l. - GIOCO INEDITO, corso Garibaldi, 53 - 55100 LUCCA (N.B. il materiale non sarà riconsegnato). C’è tempo fino al 15 febbraio 2024, data entro la quale i prototipi dovranno essere stati ricevuti in sede e il modulo online dovrà essere stato debitamente compilato.

Oltre che la pertinenza al tema proposto, la giuria valuterà anche le caratteristiche tecniche e stilistiche di ciascuna proposta, l’originalità, la giocabilità, l’espandibilità, la pubblicabilità e la sua valenza artistica e culturale. Gli autori dovranno quindi porre attenzione a disegni e testo, perché siano ben distinguibili e di agevole lettura. Sarà considerato elemento favorevole anche la possibilità di una edizione internazionale del gioco vincitore : l’utilizzo di simboli e linguaggi di universale comprensione sarà quindi un elemento giudicato positivamente. Infine, anche la durata del gioco avrà la sua importanza: non sono stabiliti vincoli, ma la durata ideale di una partita per i prototipi è di 15-30 minuti.

Chiamata a decretare il Gioco Inedito 2024 sarà la giuria presieduta da Luigi Ferrini e composta da Daniele Boschi, Silvia Ceccarelli, Domenico Di Giorgio, Andrea Guerrieri, Andrea Parrella, Barbara Rol, Silvano Sorrentino.

