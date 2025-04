METLEN e Glenfarne siglano un accordo storico per sistemi di accumulo di energia solare e a batteria in Cile, con una capacità installata totale di 588 MW e una capacità di accumulo di energia di 1.610 MWh

ATENE, Grecia, 24 aprile 2025 /PRNewswire/ -- METLEN Energy & Metals S.A. ("METLEN") e una consociata interamente controllata da Glenfarne Asset Company, LLC ("Glenfarne") hanno stipulato un accordo affinché Glenfarne acquisisca un portafoglio di asset di sistemi di accumulo di energia solare e a batterie ("BESS") in Cile.

L'operazione riguarda progetti solari operativi con una capacità totale di 588 MW, abbinati a impianti BESS co-localizzati con una capacità di accumulo di 1.610 MWh. I lavori di costruzione degli impianti BESS sono in corso e si prevede che saranno completati entro un anno.

I progetti beneficiano di un'ampia diversificazione geografica e di molteplici nodi di interconnessione nel Sistema Eléctrico Nacional (SEN) del Cile, consentendo l'ottimizzazione del portafoglio.

Il corrispettivo principale dell'acquisizione è concordato in 815 milioni di USD, inclusa l'assunzione del debito, ed è basato su determinate ipotesi di finanziamento e altri adeguamenti. La conclusione della transazione è prevista quando il BESS diventerà operativo, saranno ottenute le approvazioni normative e saranno soddisfatte determinate condizioni di finanziamento e altre condizioni consuete per questo tipo di transazioni.

Un accordo storico che rientra nel programma globale di rotazione delle risorse di METLEN per progetti di energia rinnovabile e dimostra le capacità senza pari di METLEN di implementare transazioni altamente complesse a livello globale.

Poiché i sistemi BESS stanno diventando parte integrante dei mercati energetici, METLEN è stata in prima linea nell'implementazione di progetti di accumulo di energia, sia autonomi che ibridi. Grazie a un insieme unico di competenze in ambito di sviluppo, ingegneria, strutturazione e costruzione, siamo in grado di creare un valore sostanziale nell'ambito della nostra attività energetica globale.

Commentando questa transazione di notevole portata, il CEO di METLEN, Evangelos Mytilineos, ha dichiarato: "Si tratta di una transazione storica per METLEN, poiché apriamo la strada alla crescita di M Renewables. Abbiamo individuato il potenziale del mercato delle energie rinnovabili in Cile nel 2020 e siamo riusciti a superare con successo le sfide del mercato. Così facendo, abbiamo sviluppato, strutturato (commercialmente e finanziariamente) e realizzato questi progetti secondo gli standard più elevati.

Questo accordo rafforza il nostro rapporto con Glenfarne nell'intero mercato delle energie rinnovabili, ma crea anche le basi per un ulteriore rafforzamento della cooperazione in altri settori di interesse comune. Inoltre, consente a METLEN di liberare capitale e cristallizzare valore in un contesto di mercato difficile, garantendo fiducia nell'attuazione del Programma di rotazione delle attività".

Brendan Duval, fondatore e CEO di Glenfarne, ha dichiarato: "Questa transazione rappresenta un passo significativo nell'impegno di Glenfarne per l'ulteriore espansione della nostra presenza nel settore delle energie rinnovabili in Cile e per la continua crescita dei nostri rapporti commerciali con METLEN. Siamo lieti di collaborare con METLEN su questa transazione, che è in linea con la nostra missione di investire in infrastrutture che supportano la transizione energetica del Cile".

Per questa transazione, Astris Finance ha agito in qualità di consulente finanziario, mentre Milbank LLP, Larrain y Asociados Ltda., hanno agito in qualità di consulenti legali di METLEN.

METLEN:

METLEN Energy & Metals è una multinazionale industriale ed energetica, leader nei settori metallurgico ed energetico, focalizzata sulla sostenibilità e sull'economia circolare. La società è quotata alla Borsa di Atene, con un fatturato consolidato e un EBITDA rispettivamente di 5,68 miliardi di euro e 1,08 miliardi di euro. METLEN è un punto di riferimento per la metallurgia verde competitiva a livello europeo e globale, e gestisce l'unica unità produttiva integrata verticale di bauxite, allumina e alluminio primario nell'Unione europea (UE), con strutture portuali di proprietà privata. Nel settore energetico, METLEN offre soluzioni complete che coprono progetti di energia termica e rinnovabile e distribuzione e commercio dell'elettricità, congiuntamente a investimenti in infrastrutture di rete, accumulo in batteria e altre tecnologie verdi. L'azienda è attiva nei mercati di 40 paesi in tutti e cinque i continenti e adotta un modello sinergico su vasta scala tra i settori della metallurgia e dell'energia, oltre a occuparsi dello sviluppo end-to-end di grandi progetti di infrastrutture energetiche.

www.metlengroup.com

Informazioni su Glenfarne Group, LLC

Glenfarne Group è uno sviluppatore, proprietario e gestore privato di infrastrutture energetiche con sede a New York e Houston, Texas, e uffici ad Anchorage, Alaska, Panama City, Panama, Santiago del Cile, Bogotà, Colombia, Barcellona, Spagna e Seul, Corea del Sud. Attraverso le sue controllate, Glenfarne possiede e gestisce oltre 50 asset infrastrutturali energetici attraverso tre attività principali: Soluzioni globali LNG, Stabilità della rete ed Energie rinnovabili. I dirigenti esperti, i gestori patrimoniali e gli operatori dell'azienda sviluppano, acquisiscono, gestiscono e operano infrastrutture energetiche in tutto il Nord e il Sud America. Per saperne di più visitare, il sito glenfarnegroup.com.

Se non desideri più ricevere comunicati stampa e aggiornamenti da METLEN, fai clic qui.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2430163/4743706/Metlen_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/metlen-e-glenfarne-siglano-un-accordo-storico-per-sistemi-di-accumulo-di-energia-solare-e-a-batteria-in-cile-con-una-capacita-installata-totale-di-588-mw-e-una-capacita-di-accumulo-di-energia-di-1-610-mwh-302437362.html

Comunicato stampa - Responsabilità editoriale PrNewswire