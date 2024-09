Mettiche.it: il portale su contraccezione e benessere sessuale per la Gen Z

Milano, 19 Settembre 2024. Una gestione più consapevole della propria sessualità è senza ombra di dubbio un aspetto di cruciale importanza per il benessere della persona, ma spesso si incontrano diversi ostacoli a causa di pregiudizi e mancanza di informazioni adeguate e corrette.

È per dare una risposta concreta a queste problematiche che è nato il progetto “Mettiche” (www.mettiche.it), una piattaforma verticale dedicata alla contraccezione (sia quella d’emergenza che quella tradizionale) e al benessere sessuale, rivolta in particolar modo alla cosiddetta Generazione Z (vale a dire i nati tra il 1995 e il 2010).

Mettiche.it: un portale senza filtri e senza tabù

Mettiche.it vuole porsi come uno spazio virtuale sicuro e autorevole, progettato per offrire un punto di riferimento per tutti coloro che cercano informazioni scientificamente fondate e un supporto qualificato. Il portale è stato concepito per favorire un dialogo aperto su temi sensibili, spesso trattati con riserve, superficialità e talvolta anche vergogna. Attraverso una rete di esperti nel settore della salute riproduttiva e della sessualità, il sito mira a promuovere una maggiore consapevolezza sessuale, fornendo agli utenti strumenti utili per prendere decisioni informate in modo sereno e consapevole.

Il portale è essenzialmente distinto in varie sezioni quali per esempio “Contraccezione”, “Benessere sessuale” (dove per esempio vengono trattati argomenti come le disfunzioni sessuali), “Senza filtri” ecc.

Gli approfondimenti sulla contraccezione d'emergenza e tradizionale

Uno degli aspetti che caratterizzano mettiche.it riguarda l’informazione accurata sulla contraccezione, con particolare attenzione a quella d'emergenza. Argomenti come la pillola del giorno dopo e la pillola dei 5 giorni dopo vengono trattati in modo approfondito e accurato, allo scopo di fornire agli utenti una guida chiara su quando e come utilizzare queste soluzioni, così come sui loro effetti e sui loro limiti.

Questi metodi contraccettivisono troppo spesso oggetto di disinformazione. Il portale invece vuole affrontarli con il massimo rigore scientifico, anche se con parole chiare, senza addentrarsi in eccessivi tecnicismi, al fine di dissipare falsi miti e garantire una maggiore tranquillità in situazioni delicate.

Non solo contraccezione: un approccio integrato al benessere

L’argomento contraccezione è importante, ma mettiche.it abbraccia una visione più ampia del benessere sessuale, proponendosi come spazio di discussione e informazione su tematiche legate alla salute sessuale e riproduttiva.

Il portale si impegna a offrire contenuti verificati su aspetti come la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, la gestione della fertilità e l'educazione sessuale in generale. L’obiettivo è promuovere un approccio a 360 gradi alla sessualità, dove la conoscenza diventa uno strumento di consapevolezza e di controllo delle proprie scelte.

Una risorsa digitale importante

La sessualità è una parte fondamentale di chi siamo, ma non c’è dubbio che si tratti anche di un argomento sul quale regnano una notevole disinformazione e una certa confusione. È quindi importante, soprattutto per i più giovani, avere un punto di riferimento sicuro, accessibile e privo di pregiudizi come mettiche.it, un portale che può dare risposte precise e puntuali ad argomenti spesso considerati “tabù”come la pillola del giorno dopo o altre problematiche sessuali.

Per maggiori informazioni

Sito web: https://www.mettiche.it/

Email: info@mettiche.it