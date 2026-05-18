Miguel A. Scordamaglia lancia il libro sull’importanza delle emozioni per vivere con responsabilità il rapporto con il denaro

Milano, 19.05.2026 – Ci sono momenti nella vita in cui ci accorgiamo che non è il denaro a definire la nostra serenità, ma il modo in cui ci relazioniamo ad esso. Possiamo avere successo economico e sentirci comunque insoddisfatti, oppure vivere con equilibrio anche con risorse più contenute. Per questo diventa essenziale riconoscere le emozioni che guidano le nostre decisioni finanziarie, imparando a considerare la tecnologia come una risorsa utile per questo fine.

Per tutti coloro che desiderano sviluppare una maggiore consapevolezza nella gestione del denaro ma non sanno da dove iniziare, esce oggi il libro di Miguel A. Scordamaglia “CRIPTOMENTE. Come Trasformare La Tua Visione Del Denaro Con Il Metodo Della Ricchezza Inversa” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore propone ai propri lettori riflessioni e strumenti pratici per migliorare il proprio equilibrio economico e personale, partendo dall’analisi dei comportamenti e dei pensieri che influenzano le scelte quotidiane.

“Il mio libro non è un manuale tecnico, ma un percorso per imparare a gestire il denaro con maggiore chiarezza, integrando mente razionale ed emozioni” spiega Miguel A. Scordamaglia, autore del libro. “CriptoMente nasce dall’incontro tra due mondi – tecnologia e consapevolezza – con l’obiettivo di rimettere la persona al centro delle proprie decisioni economiche”.

Secondo l’autore, ogni scelta finanziaria riflette un aspetto del nostro mondo interiore: comprendere questa connessione aiuta a ridurre l’ansia legata al denaro e a prendere decisioni più coerenti con i propri obiettivi.

“Dopo trent’anni nel mondo delle imprese e della finanza, Scordamaglia offre una prospettiva che unisce competenza tecnica e attenzione alle persone” commenta Giacomo Bruno, editore del libro. “Il percorso in cinque tappe proposto dall’autore rappresenta un invito a riflettere sul significato personale che ognuno attribuisce al denaro”.

“Ho deciso di affidarmi a Giacomo Bruno perché non si limita a pubblicare libri, bensì fa arrivare il messaggio dei propri autori alle persone giuste” conclude l’autore. “Bruno Editore è il partner ideale con cui condividere questa stessa visione: concretezza, etica e impatto reale sul mondo”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/46gffwM

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