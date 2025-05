Mindray presenta il sistema di monitoraggio pazienti di nuova generazione BeneVision Serie V all'Euroanaesthesia 2025

SHENZHEN, Cina, 25 maggio 2025 /PRNewswire/ -- Mindray (SZSE: 300760), una delle principali aziende mondiali nello sviluppo di tecnologie sanitarie, ha lanciato la soluzione di monitoraggio pazienti BeneVision Serie V all'Euroanaesthesia 2025 a Lisbona. Sviluppato su una nuova e affidabile piattaforma hardware, questo sistema avanzato offre innovazioni senza precedenti nel settore della valutazione emodinamica integrata con immagini ecografiche e propone una soluzione di monitoraggio quasi senza cavi che migliora il flusso di lavoro, ridefinendo il concetto di monitor paziente come fulcro dinamico di medicina avanzata.

Spiega Ralph Zhao, Direttore generale vendite e marketing Mindray Patient Monitoring & Life Support: "Il nostro nuovo sistema di monitoraggio pazienti garantisce standard di cura volti al futuro per aiutare i medici a valutare lo stato del paziente nel suo complesso, sfruttando al meglio i dati multidisciplinari provenienti da vari dispositivi per ottenere informazioni utili a fini decisionali".

Il crescente utilizzo dell'ecografia point-of-care nelle unità di terapia intensiva ha trasformato la valutazione e la gestione dei pazienti. Il nuovo sistema BeneVision Serie V si collega ai sistemi ecografici, tra cui l'ecografo portatile TE Air, per integrare i dati di imaging e supportare così i processi decisionali in modo più approfondito. Questa innovazione al posto letto del paziente consente ai medici di visualizzare più chiaramente le immagini ecografiche, in modo da poter analizzare e documentare i risultati delle ecografie sia in tempo reale sia attraverso trend storici. Lo strumento HemoSight™ aggiornato integra i parametri derivati dalle ecografie con i segni vitali per una valutazione sincronizzata, generando un profilo emodinamico più completo per un processo decisionale tempestivo.

L'MRV PodTM è un'altra innovazione che migliora il monitoraggio dei parametri vitali in terapia intensiva, migliorando la mobilità dei pazienti e ottimizzando i flussi di lavoro clinici. Questa soluzione completa, dotata di tutti i parametri e quasi senza cavi, è la prima del settore a trasmettere i dati dei parametri vitali in modalità wireless al monitor BeneVision Serie V. In questo modo i pazienti vengono liberati dai cavi a lato del letto, consentendo una mobilità senza ostacoli e semplificando al contempo il flusso di lavoro e la gestione dei cavi per gli infermieri. In combinazione con il monitor da trasporto BeneVision N1, la nuova soluzione supporta il monitoraggio continuo durante il trasporto del paziente, per un'assistenza efficiente e integrata.

Inoltre, il modello top di gamma VMAX è dotato di uno schermo capacitivo 4K UHD in un design ultrasottile. Gli indicatori di allarme visibili a 360 gradi garantiscono che gli avvisi critici siano accessibili da qualsiasi angolazione, riducendo al minimo gli allarmi persi e aumentando la sicurezza. L'interfaccia touchscreen dalla risposta veloce consente una navigazione fluida e una facile personalizzazione. I medici possono personalizzare le visualizzazioni con una semplice operazione di trascinamento e regolare l'ampiezza della forma d'onda eseguendo lo zoom con le dita sullo schermo.

"Attraverso le nostre continue collaborazioni con ospedali e istituti universitari, ci impegniamo a consentire ai medici di offrire un'assistenza più personalizzata e mirata, migliorando l'attenzione al paziente. "Tali collaborazioni ci permetteranno di ottenere risultati finalizzati ad una migliore analisi dei dati e all'implementazione di flussi di lavoro più efficienti", aggiunge Zhao.

