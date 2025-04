Minsait premiata da Salesforce come Top Performer nella Trasformazione Digitale della Pa Italiana

Nel corso del 2024, l'azienda ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti globali in ambito tecnologico, rafforzando la propria posizione di partner strategico per importanti realtà internazionali come Microsoft, AWS, Google, Appian e SAP

Roma, 10 aprile 2025.– Minsait, società del Gruppo Indra leader nella trasformazione digitale, ha ricevuto il premio Public Sector Top ACV Performer Partner durante l’Agentforce Partner Summit, organizzato da Salesforce a Milano. Il premio riconosce l’impegno e i risultati ottenuti da Minsait nel supportare la digitalizzazione e i processi di innovazione degli enti pubblici italiani, grazie all’implementazione di soluzioni innovative e alla collaborazione con Salesforce.

«Questo premio conferma la nostra capacità di generare valore per il settore pubblico, combinando conoscenza del contesto amministrativo, competenza tecnologica e visione strategica. Lavoriamo per accompagnare i nostri clienti in un percorso evolutivo che migliora l’efficacia e la qualità dei servizi pubblici», ha dichiarato Giuseppe Catarinozzi, Direttore del mercato Pubblica Amministrazione di Minsait in Italia.

«Il riconoscimento testimonia il successo di un approccio fondato sull’innovazione concreta, capace di trasformare le esigenze della PA in soluzioni digitali avanzate. Grazie alla sinergia con partner come Salesforce, continuiamo a realizzare progetti ad alto impatto per cittadini e istituzioni», ha aggiunto Alberto Bazzi, Direttore Offering & Operations di Minsait in Italia.

Minsait, grazie alla sua consolidata competenza nell’ambito CRM, collabora da anni con Salesforce nello sviluppo di progetti digitali mirati alla semplificazione e al miglioramento dei servizi pubblici. Le soluzioni proposte, basate anche su tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale, puntano a ottimizzare i processi degli enti pubblici con l'obiettivo di agevolare le istituzioni nell’erogazione di servizi ai cittadini, garantendo al contempo elevati standard qualitativi e una significativa riduzione dei tempi operativi.

Un anno di riconoscimenti internazionali per Minsait

Questo riconoscimento si aggiunge ad altri importanti premi ricevuti da Minsait nel corso del 2024, consolidando il suo ruolo di partner strategico nella trasformazione digitale a livello globale. Tra i riconoscimenti più rilevanti figura il titolo di Rising Star Partner of the Year assegnato da AWS in Spagna, insieme ai premi AWS GenAI Innovative Solution per la soluzione IA Book e AWS Migrations Prospecting Hero per l'eccellenza nella migrazione al cloud. Microsoft ha premiato Minsait come Spain Partner of the Year per l'innovazione tecnologica e l'integrazione di intelligenza artificiale nelle proprie soluzioni e processi interni. Google Cloud ha invece riconosciuto il valore delle competenze cloud della società con i premi Google Cloud Data Analytics-Data Magicians e Google Cloud Partner All-Star in Sales.

Inoltre, l’azienda ha ottenuto l’Appian Europe Growth Award agli Appian Partner Awards 2024, per la sua capacità di implementare soluzioni trasformative nei settori pubblico, dei servizi finanziari e delle assicurazioni, grazie a un significativo aumento di crescita del 50% su base annua in regioni chiave come l'Iberia e paesi tra cui Italia, Messico e Brasile.

Nel settore della sostenibilità, Minsait ha ottenuto il SAP Pinnacle Sustainability 2024 Global Award, a testimonianza dell'efficacia delle sue pratiche sostenibili, e durante il SAP Partner Kickoff Meeting ha ricevuto i massimi riconoscimenti per Highest Cloud Influenced Business Volume e Highest Cloud Sales Volume in Spagna. Tra gli ulteriori premi di rilievo internazionale ci sono il posizionamento come Leader per i servizi IoT nel settore energetico da parte di IDC MarketScape, il premio Cisco Partner of the Year per l'innovazione nel settore pubblico, l'Outstanding New Logo assegnato da Salesforce Iberia e la nomina a Partner of the Year da parte di Odigo durante il CX Day 2024.

