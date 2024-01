Un innovativo dispositivo facilita i trapianti con tecnica FUE senza rasatura per ottenere agevolmente capelli lunghi

LOS ANGELES, 2 gennaio 2024 /PRNewswire/ -- Uno studio recente pubblicato sulla rivista Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology rivela un progresso rivoluzionario nel trapianto di capelli, informa Dr U Hair and Skin Clinic. La ricerca, intitolata "No-Shave Long Hair Follicular Unit Excision using an All-Purpose Skin-Responsive Device", si concentra sulla semplificazione della procedura per pazienti che scelgono di evitare la rasatura dei capelli prima del trapianto, consentendo di avere subito un'idea dei risultati a lungo termine a intervento chirurgico concluso. Il dispositivo appena lanciato sul mercato, UGraft Zeus®, snellisce significativamente la procedura, rendendo il trapianto più rapido e facile mentre riduce al minimo le lesioni che esso causa.

Lo studio multicentro, condotto su 152 pazienti di cinque ambulatori internazionali, ha dimostrato il successo dell'UGraft Zeus®. È stata riscontrata una percentuale inferiore di lesioni causate dal trapianto (2,2-4,3%) rispetto a studi già pubblicati (5,6% - 9,2%), oltre a una percentuale senza precedenti, pari all'87%, del ripristino dei capelli lunghi nella zona sottoposta a trapianto. Il dispositivo ha mostrato una notevole efficienza, con un tasso di prelievo durante il trapianto pari a 440 capelli all'ora rispetto ai 157 all'ora rilevati in studi precedenti. Anche i chirurghi con meno di sei mesi di esperienza hanno espresso una maggiore disponibilità (da 1,25 a 4,20 su una scala da 1 a 5) a eseguire procedure FUE per capelli lunghi senza rasatura dopo avere adottato l'UGraft Zeus®.

La versatilità del dispositivo è stata ulteriormente dimostrata nello studio dal successo conseguito nell'eseguire la FUE per capelli lunghi senza rasatura in pazienti di etnia nera e discendenza africana, per i quali si ritiene in genere che le procedure FUE siano complesse anche con i capelli rasati.

Consistente di un intuitivo microbisturi circolare brevettato, denominato The Intelligent Punch®, e del complementare sistema di azionamento che si adatta alla pelle (UGraft Zeus®), il dispositivo rivoluziona la procedura di trapianto di capelli senza rasatura sotto molti aspetti, migliorando la velocità e riducendo le lesioni causate dal trapianto mentre mantiene l'integrità del fusto di ogni capello.

Questo approccio comporta una procedura più rapida, facilità d'uso e maggiore disponibilità del chirurgo a adottare la tecnica.

Sottolineano l'autore principale dello studio, il Dott. Sanusi Umar presso il reparto Dermatologia della Harbor-UCLA, Torrance e Dr. U Hair and Skin Clinic, Manhattan Beach, California: "La nostra ricerca rivela risultati rivoluzionari ottenibili con questa procedura minimamente invasiva di ripristino dei capelli. L'UGraft Zeus® finalmente dà più speranza alle persone che non possono rasarsi i capelli a causa di vincoli imposti dal loro stile di vita o implicazioni riguardanti il costo della FUE per capelli lunghi. Questa tecnologia innovativa offre versatilità ai chirurghi specializzati in trapianto di capelli consentendo di ottenere un trapianto ottimale di capelli o di peli della barba, usando una tecnica FUE sia con rasatura che senza rasatura, su diversi tipi di pelle, peli o capelli – eliminando la necessità di cambiare microbisturi o altro dispositivo. Stabilisce un nuovo standard per quanto riguarda efficienza, comodità ed efficienza dei costi.

Per domande da parte dei media contattare:

Sara HarutyunyanDr. U Hair and Skin Clinicsara@dru.com

Video - https://www.youtube.com/watch?v=D9QZA0ZgNGAFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2308283/UGraft_Zeus.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2170144/Dr_U_Hair_and_Skin_Clinic_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/un-innovativo-dispositivo-facilita-i-trapianti-con-tecnica-fue-senza-rasatura-per-ottenere-agevolmente-capelli-lunghi-302024260.html