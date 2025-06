Modern Meadow stringe una partnership volta allo sviluppo con Mercedes-Benz: un'alternativa alla pelle per il programma tecnologico CONCEPT AMG GT XX

L'utilizzo della pelle alternativa biotecnologica LABFIBER di Mercedes-Benz nel programma CONCEPT AMG GT XX è una novità nel settore automotive e la sua creazione si basa su INNOVERA™ di Modern Meadow

NUTLEY, New Jersey, 26 giugno 2025 /PRNewswire/ -- Modern Meadow, una delle principali imprese nel settore del bio-design, ha annunciato oggi di avere stretto una partnership finalizzata allo sviluppo con Mercedes-Benz AG. In questo contesto, Mercedes-Benz ha sfruttato INNOVERA™ di Modern Meadow per creare un'alternativa in pelle bio-design per il suo programma tecnologico CONCEPT AMG GT XX. L'obiettivo della partnership è quello di sviluppare ulteriormente questo materiale innovativo per la produzione in serie e di stabilire nuovi standard per gli interni dei veicoli. Realizzata in INNOVERA™, l'alternativa alla pelle è costituita da una combinazione di pneumatici da corsa AMG GT3 riciclati chimicamente, proteine vegetali e biopolimeri. Il processo di riciclaggio viene condotto secondo l'approccio del bilancio di massa. Poiché riproduce le proprietà principali dei collageni presenti nella pelle, il materiale offre un livello di libertà di progettazione equivalente a quello della pelle tradizionale e può essere prodotto con diverse finiture, come nabuk, pieno fiore o pelle scamosciata, oltre che in vari colori e superfici con diverse sensazioni tattili.

"Noi di Modern Meadow stiamo ridefinendo le possibilità degli interni automobilistici con INNOVERA™, un materiale trasformativo di nuova generazione che coniuga bellezza, prestazioni e sostenibilità", spiega l'amministratore delegato David Williamson, PhD. "Nella partnership volta allo sviluppo stretta con Mercedes-Benz, abbiamo utilizzato INNOVERA™ per creare una nuova alternativa di lusso alla pelle senza sacrificare estetica, versatilità o texture. L'aspetto e le sensazioni che trasmette sono tanto notevoli quanto le sue prestazioni".

INNOVERA™ di Modern Meadow raggiunge un contenuto di carbonio rinnovabile superiore all'80% ed è completamente privo di ingredienti di origine animale. Non richiede particolari condizioni di conservazione o stoccaggio – il che riduce la complessità e i costi – ed è adattabile a qualsiasi processo di produzione standard. Le capacità di produzione commerciale di Modern Meadow rendono INNOVERA™ immediatamente disponibile per i clienti e semplificano li problemi della catena di fornitura nei settori dell'arredamento, automotive, della moda, delle calzature e degli accessori.

Nell'ambito del CONCEPT AMG GT XX, uno pneumatico di scarto fornisce la base per circa quattro metri quadri di questo nuovo materiale bio-progettato. I cuscini neri dei sedili anatomici sono rivestiti nella variante effetto Nappa. Il materiale innovativo sottolinea il carattere performante del CONCEPT AMG GT XX. Grazie al bio-design, l'alternativa in pelle è traspirante e impermeabile, oltre che più leggera dei materiali tradizionali. La sua massima resistenza alla trazione è inoltre doppia rispetto ai materiali tradizionali, il che la rende molto robusta e performante. Grazie a queste proprietà uniche, il materiale rappresenta la nuova dimensione delle prestazioni ottenibili con questo programma tecnologico per gli interni del veicolo. La tecnologia di bio-design Modern Meadow utilizzata per creare questa alternativa alla pelle ha incluso pneumatici da corsa riciclati, impiegati nelle difficili competizioni delle auto da corsa dei clienti AMG GT3.

Informazioni su Modern Meadow e INNOVERA™ INNOVERA™ è un materiale trasformativo realizzato utilizzando proteine vegetali, biopolimeri e gomma riciclata, con un contenuto di carbonio rinnovabile superiore all'80%. Completamente privo di ingredienti di origine animale, INNOVERA™ è sapientemente progettato per riprodurre l'aspetto e la consistenza del collagene presente nel pellame. Sviluppato dall'azienda di bio-design Modern Meadow (Nutley, New Jersey, USA), INNOVERA™ ridefinisce le possibilità nei settori automotive, delle calzature, dell'arredamento e degli accessori moda, e crea prodotti performanti con un impatto ambientale ridotto. Versatile, funzionale, immediatamente scalabile e adattabile a qualsiasi processo, INNOVERA™ si integra con la creatività: un materiale che rispetta la tradizione delle concerie e dei marchi senza compromettere qualità o prestazioni. Per ulteriori informazioni visitare il sito innovera-world.com oppure seguire l'azienda su Instagram e LinkedIn.

