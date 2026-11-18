Calore, traspirabilità e libertà di movimento per il baselayer in lana merino pensato per le attività sulla neve e in montagna.

Roma, 18 novembre 2026 – Performance tecnica, comfort e attenzione alla sostenibilità. Sono gli elementi che caratterizzano Cascade Merino Base Layer Long Sleeve, il nuovo baselayer proposto da Mons Royale per la stagione autunno-inverno 2026, progettato per accompagnare gli appassionati di sport outdoor nelle attività in montagna, anche in presenza di temperature rigide e condizioni climatiche variabili.

Il capo è realizzato in Merino Flex, un tessuto tecnico composto per l'81% da lana merino, il 12% da nylon e il 7% da elastane, che associa le proprietà naturali della fibra alle caratteristiche di elasticità e resistenza dei materiali sintetici. La lana merino favorisce la termoregolazione, assicura traspirabilità e contribuisce a limitare naturalmente la formazione di cattivi odori, mantenendo il comfort anche durante le attività fisiche più intense.

Particolare attenzione è stata dedicata alla vestibilità e alla funzionalità. La struttura four way stretch, elasticizzata in quattro direzioni, e il taglio slim fit consentono al baselayer di adattarsi ai movimenti del corpo senza limitarli. Le cuciture piatte riducono gli sfregamenti, mentre i passanti per i pollici permettono di mantenere le maniche in posizione quando il capo viene utilizzato sotto altri strati di abbigliamento tecnico.

Accanto alle caratteristiche funzionali, Mons Royale punta anche sul design. Grafiche contemporanee e combinazioni cromatiche distintive trasformano Cascade Merino Base Layer Long Sleeve in un capo versatile, adatto non soltanto alle attività sportive sulla neve, ma anche ai momenti di relax dopo una giornata in montagna.

Sul fronte della sostenibilità, il brand ha scelto di utilizzare lana merino certificata ZQ, uno standard che promuove il benessere animale, la gestione responsabile del territorio e la tracciabilità della fibra lungo la filiera produttiva.

Disponibile nella versione femminile Paintbrush Pink e in quella maschile Airbrush, Cascade Merino Base Layer Long Sleeve si inserisce nella proposta FW26 di Mons Royale, confermando l'attenzione del marchio per un abbigliamento outdoor che coniuga prestazioni tecniche, estetica e responsabilità ambientale.

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