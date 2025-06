Nations League – Portogallo-Spagna: derby iberico per il secondo trionfo CR7 sfida Yamal: generazioni di fenomeni a confronto su Sisal.it

Roma, 06 giugno 2025 –I campioni di (quasi) tutto contro i vecchi leoni, forse alla penultima passerella internazionale prima dei Mondiali del prossimo anno. La finale di Nations League 2025 è un derby iberico tra la Spagna, campione in carica della manifestazione e vincitrice di Euro 2024, e il Portogallo, che vinse la prima edizione della Nations League, guidata sempre da quel fenomeno di tecnica e longevità che si chiama Cristiano Ronaldo. Una sfida che, alla vigilia, vede una grandissima favorita nella Roja ma attenzione a sottovalutare i lusitani: la sconfitta non è una opzione per CR7 e compagni. Gli esperti Sisal vedono la Spagna vincente a 1,95 rispetto al 3,60 con cui sono accreditati Portogallo e pareggio. Yamal e compagni sono decisamente avanti, a 1,44, anche per la conquista del trofeo rispetto al 2,75 con cui sono offerti i rossoverdi: una forbice enorme considerando anche che, su 40 confronti diretti, il Portogallo ne ha vinte solo 6, l’ultima quindici anni fa. Si preannuncia una partita ricca di reti, la Combo Goal + Over 3,5 si gioca a 2,55 e, di conseguenza, un Ribaltone è in quota a 6,00. In questa girandola di marcature, chi potrebbe segnare la prima rete del match? La Spagna è avanti, 1,67, rispetto ai cugini del Portogallo, dati a 2,35.

Il match tra le due nazionali è anche una sfida generazionale tra i giovani arrembanti di Luis De la Fuente e la vecchia guardia portoghese dei vari Bruno Fernandes, Bernando Silva e, ovviamente, Cristiano Ronaldo. Lamine Yamal si candida a protagonista assoluto: il fenomeno del Barcellona primo marcatore è offerto a 5,00 mentre una finale con goal e assist è in quota a 8,25. Insieme a lui, a guidare la Spagna, ci sarà l’altra giovanissima stella Nico Williams, nel tabellino dei marcatori a 3,50. Fronte Portogallo, neanche a dirlo, CR7 sarà l’osservato speciale dalla difesa della Roja: lui, che contro la Germania ha messo a segno il gol numero 137 in nazionale, potrebbe aumentare il proprio bottino personale a 2,75 mentre vederlo sfornare un assist per i compagni pagherebbe 6 volte la posta. Come sempre, in questi ultimi anni, a supportare Ronaldo ci sarà il capitano del Manchester United, Bruno Fernandes: una rete o un passaggio vincente del leader dei Red Devils è data a 2,45.

