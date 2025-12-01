circle x black
Nemi natale da favola: piu' di 100 istallazioni luminose e la magia delle fiabe prende vita nel borgo

01 dicembre 2025 | 17.04
Il Comune di Nemi presenta “Il Natale da Favola nel Borgo”, un grande evento gratuito e aperto a tutti, realizzato in collaborazione con This Is Wonderland, format originale firmato Lux Eventi, realtà creativa legata alla storia e alla tradizione.

Nemi, 1 dicembre 2025. Quest’anno Nemi si veste di incanto: oltre cento installazioni luminose e scenografiche trasformeranno il centro storico e le aree circostanti in un itinerario emozionale dedicato alle fiabe più amate, da Alice nel Paese delle Meraviglie a Peter Pan, fino a Pinocchio. Un percorso tra luci, colori e ambientazioni suggestive, pensato per famiglie, bambini e visitatori di ogni età.

La collaborazione con il format This Is Wonderland darà vita a un’esperienza natalizia completamente nuova, avvolgendo il borgo in un’atmosfera fiabesca.

“Sono orgoglioso di annunciare che Nemi sarà candidata nel 2026 al concorso nazionale Borgo dei Borghi per il titolo di “Borgo più bello d’Italia”, e questa iniziativa natalizia ne è la prova. Siamo lieti di inaugurare il Parco di Natale venerdì 5 dicembre alle 17:30 in Piazza Roma – dichiara il Sindaco di Nemi, Alberto Bertucci. – Abbiamo voluto donare a cittadini e turisti un Natale speciale, capace di unire tradizione, fantasia e innovazione. Invitiamo tutti a vivere l’atmosfera straordinaria del nostro borgo nel cuore dei Castelli Romani.”

Per guidare il pubblico sarà disponibile una mappa dei “Posti da Favola”, i luoghi ideali per scattare foto e immortalare momenti unici tra scenografie luminose e angoli incantati nel cuore di Nemi. Un ringraziamento anche al media partner dell'evento Dimensione Suono Soft che ha creduto in questa iniziativa.

Il percorso sarà visitabile per l’intero periodo delle festività, con ingresso libero, e sarà arricchito da iniziative culturali, mostre d’arte, il bellissimo presepe a Palazzo Ruspoli realizzato da maestri amatori, e ancora concerti e la spettacolare discesa della Befana dal Castello. Bellissima atmosfera per famiglie con momenti dedicati al Natale, accompagnati dalle immancabili fragoline di bosco di Nemi presenti tutto l’anno, oltre alle numerose specialità gastronomiche proposte dai nostri chef.

Un appuntamento imperdibile per chi desidera vivere la magia delle feste in un borgo che sa trasformarsi in un vero scenario in cui la fantasia diventa realtà.

