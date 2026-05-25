Nicola Clark lancia il libro su come riscoprire il proprio “essere donna”

Milano, 26.05.2026 – Sono tante le donne che ogni giorno, nel mondo, si trovano intrappolate in relazioni tossiche. Il risultato? Il senso di autostima viene meno, arrivando a vivere un’esistenza caratterizzata dalla sensazione di non essere mai “abbastanza” per l’altra persona. Fortunatamente, interrompere questo circolo vizioso è possibile: tutto sta nel sapere come fare.

Per tutte quelle donne che desiderano ricostruire la propria identità personale partendo dall’amore per loro stesse, esce oggi il libro di Nicola Clark “RINASCERE DOPO LUI. Come tornare te stessa dopo una relazione tossica, ritrovare libertà, centratura e amore per sé” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autrice propone un insieme di strumenti e suggerimenti pratici per riconoscere i cicli tossici nelle relazioni, riprendendo il controllo della propria vita.

“Il mio libro è un percorso di ricostruzione interiore. Parla di come uscire dalla manipolazione e sciogliere il senso di colpa che troppo spesso tiene una donna ancorata in una relazione che non la rappresenta” afferma Nicola Clark, autrice del libro. “Attraverso i cinque pilastri del Metodo C.L.A.R.K. – Chiarezza, Limiti, Autorità, Responsabilità e Kingdom – accompagno quindi le mie lettrici alla riscoperta dell’autenticità personale”.

Come precisa la stessa Clark, ci sono donne intelligenti e piene di talento che tuttavia rimangono bloccate nella confusione emotiva. Questo accade, purtroppo, quando si sacrificano pezzi della propria identità con il risultato di allontanarsi, inesorabilmente, dal sentirsi pienamente sé stesse.

“Quello di Nicola Clark è un manuale pratico finalizzato ad aiutare le lettrici a riprendere il controllo della propria vita” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Il percorso di cui parla l’autrice è uno strumento concreto ed efficace che dimostra come la libertà individuale non nasca dall’attesa, ma da micro-azioni quotidiane ripetute nel tempo”.

“Ho scelto di affidarmi a Bruno Editore perché è una realtà specializzata in formazione e crescita personale, con una forte distribuzione digitale e un posizionamento autorevole” conclude l’autrice. “Cercavo un editore capace di valorizzare contenuti trasformativi e orientati al risultato. So di averlo trovato in Giacomo Bruno”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/4eBtFwu

Nicola Clark è life coach trasformativa e fondatrice di Essential Creator. Dopo oltre venticinque anni di esperienza nell’ospitalità internazionale, ha sviluppato il Metodo C.L.A.R.K., un approccio strutturato che guida le donne fuori dalle relazioni tossiche attraverso un processo di chiarezza, responsabilità e sovranità personale. Il suo lavoro integra consapevolezza, identità e azione concreta, trasformando la crescita personale in un processo pratico e incarnato. Sito web: http://www.nicolaclarkcoaching.it/

Giacomo Bruno , nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore , 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 36 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.200 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 3.000.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il creatore di ViviBook ™, la prima AI al mondo che crea romanzi con 1 click. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire il proprio Personal Brand per aumentare Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale. Info su: https://www.brunoeditore.it

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