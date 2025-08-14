Norgine completa l'acquisizione di Theravia

PARIGI, 14 agosto 2025 /PRNewswire/ -- Norgine ha annunciato oggi il completamento dell'acquisizione di Theravia, un'azienda farmaceutica internazionale specializzata in terapie per pazienti affetti da patologie rare e debilitanti. La conclusione di questa acquisizione segna un importante passo avanti per Norgine nel realizzare il suo obiettivo di offrire farmaci in grado di cambiare la vita dei pazienti con elevate esigenze mediche insoddisfatte.

Una volta completata la transazione, Norgine avvierà un processo di integrazione strutturato per allineare operazioni, sistemi e team.

"Siamo lieti della conclusione positiva di questa acquisizione, perché l'aggiunta di Theravia alla nostra azienda accresce ulteriormente la nostra competenza e il nostro portafoglio in crescita di medicinali per le malattie rare", commenta Janneke van der Kamp, amministratrice delegata Norgine. "Questa acquisizione segna un passo avanti fondamentale nella nostra strategia di crescita e, grazie al nostro forte focus sull'espansione del mercato dei prodotti per pazienti in aree con un elevato bisogno medico insoddisfatto in Europa e in Nuova Zelanda, siamo ben posizionati per garantire che i farmaci Theravia raggiungano un maggior numero di pazienti".

In seguito all'acquisizione Theravia è diventata un'affiliata Norgine.

Note

Informazioni su Norgine

Norgine è un'azienda farmaceutica specializzata e di prodotti per la salute dei consumatori che vanta una posizione unica, con ricavi annui di oltre 550 milioni di euro e 120 anni di risultati positivi comprovati nell'offrire prodotti che cambiano la vita a pazienti e consumatori nei nostri mercati principali – Europa occidentale, Australia e Nuova Zelanda.

L'approccio integrato di Norgine, costituito da solide capacità commerciali, approfondite competenze mediche, normative e cliniche, produzione interna, solide reti di fornitura e funzioni abilitanti di prim'ordine, le permette di offrire farmaci trasformativi di alta qualità in modo rapido ed efficace a oltre 25 milioni di pazienti ogni anno.

Norgine è un'azienda agile, innovativa e altamente performante, che si è trasformata grazie a un'attenzione costante all'eccellenza operativa. Questo focus ci consentirà di tutelare l'eredità di oltre un secolo di innovazione e di fare ciò che è giusto per i nostri pazienti, mentre spingiamo i confini e facciamo passi da gigante nell'innovazione terapeutica.

NORGINE e il logo della vela sono marchi registrati del gruppo di imprese Norgine.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/597589/Norgine_Logo.jpg

Contatto con i media: Annabel Cowperacowper1@norgine.com

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.