Trump-Putin, summit domani in Alaska: inizio alle 21.30 ora italiana

Dopo il vertice conferenza stampa congiunta dei due presidenti

Donald Trump e Vladimir Putin (Afp)
14 agosto 2025 | 11.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Inizierà alle 21.30 di domani sera (ora italiana) il vertice ad Anchorage, in Alaska, fra Donald Trump e Vladimir Putin. Lo ha reso noto il consigliere per la politica estera del Cremlino, Yuri Ushakov, precisando che dopo il loro colloquio i presidenti di Stati Uniti e Russia terranno una conferenza stampa congiunta.

"Dopo la conclusione dei negoziati, Vladimir Putin e Donald Trump terranno una conferenza stampa congiunta in cui riassumeranno i risultati dei negoziati", ha annunciato Ushakov ai giornalisti.

