Una nuova era per le informazioni sul mercato dell'arte: nell'era dell'intelligenza artificiale

PARIGI, 15 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Alla fine di settembre 2025, Artprice by Artmarket – da 28 anni leader mondiale nel settore delle informazioni sul mercato dell'arte – ha compiuto un passo decisivo con il lancio di Artprice News®: la prima agenzia di stampa globale dedicata all'arte e al suo mercato, trasmessa in 122 paesi e 11 lingue nel quadro di una profonda integrazione operativa con Cision PR Newswire e Perplexity AI.

Spiega thierry Ehrmann, fondatore di Artprice e amministratore delegato di Artmarket.com: "Con il lancio di Artprice News®, stiamo intraprendendo un'iniziativa storica. Artprice by Artmarket, già leader mondiale nel settore dei database del mercato dell'arte da quasi 30 anni, sta ora diventando la principale agenzia di stampa quotidiana globale per le notizie sull'arte e il mercato dell'arte. Questo duplice approccio – dati autorevoli e informazioni continue – ci colloca in una posizione unica per sostenere la trasformazione del mercato dell'arte nell'era dell'intelligenza artificiale".

Monitoraggio globale completo delle notizie sull'arte: la potenza combinata di Artprice e Perplexity AI

La capacità di Artprice by Artmarket di monitorare e documentare tutte le notizie globali sul mercato dell'arte si basa su un'infrastruttura tecnologica altamente sofisticata, frutto di un'alleanza strategica tra i suoi database storici, l'intranet proprietaria collegata a 7.200 case d'asta partner in tutto il mondo e, ora, oltre al suo servizio AI proprietario, le capacità di ricerca in tempo reale di Perplexity AI. Combinando Artprice Intuitive ArtMarket® AI e la sua applicazione Blind Spot AI® con Perplexity AI, il nostro ultimo bot IA è ora superiore, sotto molti aspetti, a Google, grazie alla qualità dei prompt proprietari (varie migliaia) al suo interno.

Artprice News: copertura globale 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in 122 paesi e 11 lingue

Questo dispiegamento strategico rappresenta un importante cambiamento di paradigma: Artprice passa da una programmazione settimanale con la sua agenzia di stampa ArtMarket Insight® – che continuerà – a un feed di notizie globali quotidiano e continuo con Artprice News in 122 paesi e 11 lingue, con il suo partner di lunga data Cision PR Newswire.

D'ora in poi i lettori di Artprice News avranno libero accesso a migliaia di analisi storiche, artistiche, scientifiche ed economiche di ArtMarket Insight®, che ha da tempo dimostrato il suo valore:

Per diventare membro di Artprice e avere accesso ad Artprice News è sufficiente una semplice registrazione gratuita. Per un'agenzia di stampa globale come Artprice News, si tratta di una base editoriale arricchita da voci autorevoli del mercato dell'arte, che le conferisce un'innegabile legittimità editoriale, confermata da migliaia di analisi storiche, artistiche, scientifiche ed economiche dell'agenzia di stampa ArtMarket Insight®.

Grazie ad Artprice News, Artprice by Artmarket ora si avvantaggia di un ampio e qualificato database di membri, dove il passaggio dall'iscrizione gratuita all'abbonamento a pagamento avviene in modo naturale.

Artprice News, infatti, offre gli ultimi aggiornamenti sugli artisti, compresi link criptati che indirizzano i lettori ai database di Artprice, incoraggiando di fatto i membri ad abbonarsi.

Questa potenza di distribuzione ineguagliata consente ad Artprice by Artmarket di raggiungere un pubblico globale di appassionati e professionisti – collezionisti, gallerie d'arte, case d'asta, musei, periti, istituzioni culturali, compagnie assicurative, funzionari doganali e fiscali, consulenti legali, istituzioni finanziarie e media internazionali – consolidandone così il ruolo di agenzia di stampa quotidiana leader mondiale nel mercato dell'arte.

La trasformazione di Artprice non si limita alla scala della sua distribuzione. Si basa su un'infrastruttura tecnologica rivoluzionaria che ne integra le applicazioni IA proprietarie – Intuitive ArtMarket® e Blind Spot AI® – frutto di decenni di sviluppo di algoritmi.

Questa IA proprietaria – sviluppata per Artprice e Artprice News – sfrutta un enorme volume di dati provenienti dai suoi 180 database vettoriali proprietari. Gli algoritmi Artprice sono in grado sia di analizzare miliardi di registri anonimizzati e decine di milioni di opere d'arte sia di identificare tendenze artistiche estremamente complesse e trasversali che sfuggono al mondo accademico, istituzionale e commerciale.

Per monitorare decine di migliaia di eventi quotidiani specifici dell'arte e del suo mercato, Artprice News conta su Perplexity AI, che consente di individuare esattamente ciò di cui l'utente ha bisogno grazie alle migliaia di prompt molto acuti prodotti dall'IA proprietaria Intuitive ArtMarket®.

Questa sinergia consente di raggiungere un livello di copertura informativa che ora rientra nella categoria di "certezza scientifica" anziché di "alta probabilità"

Perplexity AI, considerato all'unanimità uno dei motori di ricerca generativi con recupero aumentato più potenti e avanzati al mondo, indicizza costantemente centinaia di miliardi di pagine web grazie alla sua infrastruttura globale.

La sua tecnologia di indicizzazione ibrida, basata sull'intelligenza artificiale, garantisce un'eccezionale freschezza delle informazioni grazie a un modulo di comprensione dei contenuti basato sull'IA, che genera e migliora la logica di analisi in tempo reale attraverso un processo di automiglioramento basato sul feedback di milioni di query ogni ora.

Nel 2024 la piattaforma ha registrato oltre 650 milioni di query, dimostrando un'ampia adozione da parte dei professionisti che richiedono informazioni accurate e verificabili. La capacità di elaborazione di Perplexity AI si basa sull'uso dinamico di diversi modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) all'avanguardia – come GPT-4, Claude 3.5 Sonnet, Gemini e Grok – consentendo un adattamento ottimale alla natura e all'ipercomplessità di ogni prompt verticale di Artprice nell'ambito della sua profonda integrazione operativa.

L'approccio scientifico e la profonda integrazione operativa tra Artprice e Perplexity AI sono in linea con l'ambizioso obiettivo nazionale delle autorità francesi di fare della Francia la terza potenza mondiale nel settore IA dopo Stati Uniti e Cina, incarnando una convergenza unica tra competenze storiche e capacità tecnologiche avanzate.

Questa associazione rientra nell'ambito del piano strategico 2025-2030 di Artprice e prevede integrazioni progressive più profonde tra i 180 database proprietari di Artprice – tra cui le tecnologie Intuitive ArtMarket® AI e Blind Spot AI® – con le capacità di ricerca globale avanzata in continua evoluzione di Perplexity AI, compreso il suo browser agentico Comet®.

Concretamente, questa infrastruttura consente alla redazione dell'agenzia di stampa globale Artprice News e ArtMarket Insight® – composta da scrittori specializzati, giornalisti investigativi, storici dell'arte ed econometristi – di monitorare 24 ore su 24 tutti gli eventi macro- e microeconomici del mercato dell'arte.

Artprice News si occupa anche di mostre museali internazionali, esposizioni d'arte, movimenti economici e finanziari sui mercati dell'arte primario e secondario, nomine istituzionali, scoperte di opere, valutazioni di controversie, fughe di notizie di mercato e sviluppi legali e fiscali che interessano regolarmente il mercato dell'arte in tutto il mondo.

La copertura geografica globale di Perplexity AI – con una presenza particolarmente forte negli Stati Uniti (22,50% del traffico), in Europa (13,84% del traffico) e in oltre 120 altri paesi – garantisce una diversità di fonti e prospettive che nessun sistema centralizzato potrebbe eguagliare.

La competenza editoriale umana resta il filtro definitivo e la garanzia di qualità.

Ogni articolo pubblicato da Artprice News è il risultato di un lavoro approfondito svolto dai suoi redattori, giornalisti, storici ed econometristi, che utilizzano Perplexity AI in tandem come strumento completo di monitoraggio e documentazione, attingendo ai database che costituiscono i feed di notizie di Artprice. Questi esperti applicano costantemente il loro giudizio critico, la conoscenza del settore e il rigore analitico per produrre contenuti editoriali originali e contestualizzati, arricchiti dai 28 anni di esperienza di Artprice come leader mondiale nel settore delle informazioni sul mercato dell'arte.

thierry Ehrmann, fondatore di Artprice e ceo di Artmarket.com, ha sempre affermato che "non può esserci intelligenza artificiale senza intelligenza umana" e Artprice crede fermamente che questo principio debba guidare l'uso responsabile e illuminato di tali tecnologie al servizio dell'eccellenza giornalistica.

Il circolo virtuoso dell'indicizzazione globale: come Artprice News, PR Newswire e Perplexity AI stanno creando il miglior ecosistema informativo possibile per il mercato dell'arte.

La profonda alleanza operativa tra Artprice News, il suo partner storico PR Newswire (Cision) e Perplexity AI crea un ecosistema informativo senza precedenti, basato su un circolo strategico virtuoso di indicizzazione, diffusione e valorizzazione editoriale che avvantaggia simultaneamente i tre player e, soprattutto, gli utenti finali in tutto il mondo.

Questa sinergia si basa su un'architettura tecnica sofisticata che garantisce che le notizie sul mercato dell'arte – prodotte quotidianamente dai team di Artprice News – raggiungano una visibilità globale ottimale, alimentando al contempo le capacità di ricerca di Perplexity AI con contenuti di riferimento eccezionali, nel rispetto del copyright di Artprice News.

Con quasi 30 anni di esperienza, Artprice by Artmarket si è affermata come la principale fonte mondiale di informazioni sul mercato dell'arte. I suoi punti di forza hanno basi uniche e ineguagliate:

- Oltre 35 milioni di risultati d'asta e indici che coprono più di 890.000 artisti- Il più grande archivio documentario del mondo (di proprietà di Artprice): 210 milioni di immagini e incisioni di opere d'arte tratte da manoscritti e cataloghi d'asta dal 1700 a oggi- Una rete globale di 7.200 case d'asta partner ne aggiorna costantemente i database tramite una intranet dedicata, raggiungendo oltre 9,3 milioni di membri in tutto il mondo.

Questa posizione unica all'interno del mercato globale dell'arte è stata riconosciuta anche da uno studio sulla reputazione condotto durante la 36° edizione del Congresso del Comitato Internazionale di Storia dell'Arte (CIHA, Lione 2024), dove Artprice si è classificata come la fonte di informazioni sul mercato dell'arte Top of Mind fra oltre 1.000 partecipanti provenienti da 60 paesi.

L'intelligenza artificiale al centro di una rivoluzione editoriale

La trasformazione di Artprice non si limita alla scala della sua distribuzione. Si basa su un'infrastruttura tecnologica innovativa che integra le sue applicazioni IA proprietarie, Intuitive ArtMarket® e Blind Spot AI®, frutto di decenni di sviluppo di algoritmi.

Questa IA proprietaria, sviluppata per Artprice News per ottimizzare i suoi feed di notizie verticali (tra gli altri usi) e strutturata con dati molto complessi provenienti da Perplexity AI, sfrutta un volume enorme di dati dai suoi 180 database vettoriali proprietari. Gli algoritmi Artprice sono in grado sia di analizzare miliardi di registri anonimizzati e decine di milioni di opere d'arte sia di identificare tendenze artistiche estremamente complesse e trasversali che sfuggono al mondo accademico, istituzionale e commerciale.

Tokenizzazione dei dati storici per il rapporto annuale 2026 di Artprice sul mercato dell'arte

Artprice possiede la più grande collezione al mondo di manoscritti e cataloghi d'asta, che vanno dal 1700 ai nostri giorni. Valutata da uno dei principali specialisti nel 2025, questa collezione unica è stata valutata 43 milioni di euro ed è l'equivalente della Grande Biblioteca di Alessandria per il mercato dell'arte, rappresentando un patrimonio eccezionale che è attualmente in fase di integrazione nella sua IA proprietaria, Intuitive ArtMarket®, con la tokenizzazione sistematica delle informazioni storiche, in particolare in vista del 32° rapporto annuale di Artprice sul mercato mondiale dell'arte, la cui pubblicazione è prevista per marzo 2026.

Questo processo di tokenizzazione è già stato completato per 18 milioni di immagini di alta qualità, tutte analizzate e annotate dagli storici e dagli esperti Artprice, contribuendo a creare un corpus unico di informazioni storiche che consente ai nostri fedeli utenti di scoprire dimensioni nuove e inesplorate del mercato dell'arte.

Riconoscimento istituzionale e la nostra visione 2025-2030

Artprice by Artmarket ha ricevuto per due volte il marchio "Azienda innovativa" dalla Banca pubblica d'investimento francese (BPI) e punta a un terzo riconoscimento nel 2026, confermando la propria leadership nell'innovazione tecnologica applicata al mercato dell'arte.

In occasione del vertice mondiale sull'intelligenza artificiale (SAIA), ospitato in Francia nel febbraio 2025, Artprice ha presentato il suo piano strategico 2025-2030, che la posiziona come leader mondiale nel settore IA riguardo alle informazioni sul mercato dell'arte. Questa roadmap prevede lo sviluppo di molteplici sistemi IA altamente specializzati e ad alta efficienza energetica, ognuno personalizzato per uno dei dipartimenti di Artprice, creando così un ecosistema IA ineguagliato nel suo settore.

Infrastruttura globale PR Newswire: 122 paesi, 11 lingue – una rete ineguagliata

Dopo 28 anni di collaborazione con PR Newswire (Cision) per la distribuzione dei suoi comunicati stampa, la diffusione di Artprice News in 122 paesi e 11 lingue si basa principalmente sull'infrastruttura globale PR Newswire, la più grande rete di distribuzione di comunicati stampa al mondo da oltre 70 anni. Questo potere di distribuzione si basa sulle sue impareggiabili basi tecniche e relazionali nel settore:

Eccellenza SEO e indicizzazione basata sull'IA: il predominio tecnico di PR Newswire

Oltre alla diffusione da parte delle persone, l'infrastruttura tecnica PR Newswire garantisce una visibilità eccezionale nei motori di ricerca tradizionali e in quelli più recenti potenziati dall'IA, creando il ponte essenziale tra Perplexity AI e i suoi utenti.

Leadership assoluta nella ricerca SEO e IA

Un'analisi indipendente e approfondita condotta da Semrush (considerata la migliore suite software SEO dal 35% dei suoi clienti S&P 500) nell'ottobre 2025, ha dimostrato la schiacciante superiorità di PR Newswire su tutti i suoi concorrenti in aree critiche della visibilità digitale.

Questa performance tecnica spiega perché i comunicati Artprice News, una volta distribuiti tramite PR Newswire, si avvantaggiano di una rapida indicizzazione, di un posizionamento ottimale e di una visibilità duratura nei risultati di ricerca. I comunicati stampa Artprice dal 1999, e ora anche Artprice News, distribuiti tramite PR Newswire, appaiono spesso in snippet in evidenza su Google, Google News e Google Discover, il che ne aumenta significativamente la visibilità organica.

Da oltre 28 anni Artprice costruisce e amplia pazientemente la sua rete globale grazie a migliaia di ore trascorse con i suoi team e con quelli Cision PR Newswire.

I contenuti Artprice News, incentrati sul mercato dell'arte – un settore YMYL (Your Money, Your Life), in cui l'accuratezza delle informazioni è fondamentale per le decisioni finanziarie di collezionisti e investitori – si avvantaggiano quindi di un notevole aumento di autorevolezza e credibilità semplicemente grazie alla loro associazione con la piattaforma PR Newswire.

Perplexity AI: indicizzazione in tempo reale e accesso gratuito ai dispacci Artprice News

Sono proprio questi eccellenti risultati SEO, la distribuzione multicanale e l'autorevolezza editoriale a rendere i comunicati Artprice News particolarmente interessanti per i motori di ricerca potenziati dall'IA come Perplexity AI.

L'accesso gratuito di Perplexity AI alle notizie di Artprice: una strategia vantaggiosa per entrambe

Per Perplexity AI: accesso a contenuti eccezionalmente autorevoli e costantemente aggiornati che coprono un campo specializzato (il mercato dell'arte) con competenza ineguagliate. I dispacci di Artprice News consentono a Perplexity AI, nel rispetto del copyright di Artprice, di rispondere in modo accurato, affidabile e aggiornato alle decine di migliaia di domande quotidiane riguardanti aste, record di vendita, tendenze artistiche, grandi mostre ed economia del mercato dell'arte. Perplexity AI può così offrire agli utenti informazioni importanti, gratuitamente, il che accresce la qualità del servizio e la fedeltà dei suoi 300 milioni di utenti attivi, incoraggiandoli ad abbonarsi ad Artprice, in particolare tramite il suo browser agentico Comet®.

Per gli utenti di Perplexity AI: Quando un utente pone a Perplexity AI una domanda relativa al mercato dell'arte – ad esempio "Quali sono i recenti record di vendita di Basquiat?" o "Quali sono le principali tendenze nel mercato dell'arte contemporanea nel 2025?" o "Chi ha vinto il premio Marcel Duchamp quest'anno?" – l'IA analizzerà, selezionerà e citerà sistematicamente i dispacci Artprice News distribuiti tramite PR Newswire, poiché rappresentano le fonti più autorevoli, aggiornate e affidabili disponibili sul web. Gli utenti ottengono così risposte di qualità eccezionalmente elevata provenienti dal leader mondiale delle informazioni sul mercato dell'arte, con preventivi cliccabili che consentono di accedere direttamente ai comunicati completi per ulteriori ricerche.

Per Artprice News: ogni citazione di Perplexity AI rappresenta una convalida editoriale da parte dell'IA, segnalando a centinaia di milioni di utenti mensili che le informazioni autorevoli sul mercato dell'arte provengono da Artprice. Questa enorme visibilità, unita ai backlink di qualità generati dalle citazioni (sia all'interno dell'interfaccia di Perplexity AI sia negli articoli dei giornalisti che utilizzano Perplexity AI e il suo browser Comet® basato su agenti per le ricerche), crea un circolo virtuoso di reputazione e autorevolezza.

Prova del circolo virtuoso: misure di performance e validazione empirica

Questo circolo virtuoso non è teorico: è misurato, documentato e quantificato da dati indipendenti

Un triangolo di eccellenza dedicato a fornire informazioni autorevoli sul mercato dell'arte

In conclusione, l'ecosistema formato da Artprice News (28 anni di esperienza editoriale e la sua IA proprietaria), PR Newswire (infrastruttura globale ed eccellenza SEO) e Perplexity AI (indicizzazione in tempo reale e ricerca potenziata dall'IA) costituisce un modello unico nel settore dell'informazione.

Un triangolo altamente virtuoso

Consentendo a Perplexity AI di accedere gratuitamente ai suoi dispacci, Artprice News non è impegnata in attività filantropiche; sta investendo strategicamente nella sua posizione di fonte di riferimento globale citata dall'intelligenza artificiale, garantendo che ogni professionista, collezionista, investitore o appassionato d'arte che interroga un'applicazione IA su questioni relative al mercato dell'arte riceva una risposta che cita Artprice by Artmarket come fonte autorevole a livello globale. Questa visibilità eccezionale si tradurrà inevitabilmente in una crescita degli abbonamenti a pagamento ai servizi Artprice.

Centinaia di milioni di utenti in tutto il mondo – che utilizzino Google, Bing, Perplexity AI o altre piattaforme – hanno così accesso alle informazioni più affidabili, aggiornate e complete sul mercato dell'arte, provenienti esclusivamente da Artprice.

Questo posizionamento – impossibile da riprodurre per i concorrenti che non dispongono della competenza storica di Artprice, della pratica e della conoscenza dell'infrastruttura PR Newswire e di tutti i nuovi motori di ricerca basati sull'IA – costituisce un vantaggio competitivo decisivo per il decennio 2025-2035, un periodo durante il quale la ricerca di informazioni migrerà in modo notevole verso interfacce conversazionali basate sull'IA e sui browser agentici.

Informazioni su Artmarket.com:

Artmarket.com è quotata all'Eurolist di Euronext Paris. L'ultima analisi TPI include oltre 18.000 singoli azionisti, escludendo gli azionisti esteri, le società, le banche, i fondi comuni di investimento alternativi e gli OICVM: Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Artmarket e il suo ufficio Artprice sono stati fondati nel 1997 da thierry Ehrmann, amministratore delegato dell'azienda. Sono controllati dal Groupe Serveur (creato nel 1987). cfr. la biografia certificata di Who's Who In France©:

Artmarket è un attore globale nel mercato dell'arte con, tra le altre strutture, il suo ufficio Artprice, leader mondiale nell'accumulo, gestione e sfruttamento di informazioni storiche e attuali sul mercato dell'arte (archivi documentari originali, codici manoscritti, libri annotati e cataloghi d'asta acquisiti nel corso degli anni) in banche dati contenenti oltre 30 milioni di indici e risultati d'asta su più di 879.900 artisti.Artprice Images® consente accesso illimitato al maggior database mondiale di immagini del mercato dell'arte, con almeno 181 milioni di immagini digitali di fotografie o incisioni che riproducono capolavori dal 1700 a oggi, commentate dai nostri storici dell'arte. Artmarket, con l'ufficio Artprice, arricchisce costantemente i suoi database provenienti da 7.200 case d'asta e pubblica costantemente le tendenze del mercato dell'arte per le principali agenzie e testate giornalistiche del mondo in 121 paesi e 11 lingue. https://www.prnewswire.com/news-releases/artmarketcom-artprice-and-cision-extend-their-alliance-to-119-countries-to-become-the-worlds-leading-press-agency-dedicated-to-the-art-market-nfts-and-the-metaverse-301431845.htmlArtmarket.com mette a disposizione dei suoi 9,3 milioni di membri (i membri effettuano l'accesso) gli annunci pubblicati dai membri, che ora costituiscono il primo Standardized Marketplace® globale per l'acquisto e la vendita di opere d'arte a prezzi fissi.Grazie a Artprice Intuitive Artmarket® AI, il mercato dell'arte ora ha un futuro. Per ben due volte Artmarket, insieme ad Artprice, ha ottenuto il riconoscimento statale "Impresa innovativa" dalla Banca pubblica d'investimento (BPI) francese, che l'ha supportata nel corso del progetto di consolidamento della propria posizione di player globale nel mercato dell'arte.

Link al rapporto sul mercato dell'arte contemporanea del 2025 pubblicato da Artprice by Artmarket: https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2025

Link per la consultazione del nostro rapporto annuale 2024 sul mercato globale dell'arte, pubblicato a marzo 2025 a cura di Artprice by Artmarket: https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2024

