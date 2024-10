Numero Blu Servizi è Gold Supporter del Mantova 1911

Una collaborazione che si rinnova: anche per la stagione 2024/25 l’azienda sarà sponsor della Società di Calcio lombarda, protagonista in Serie BKT

Milano, 3 ottobre 2024 – Numero Blu, azienda italiana leader nel settore del Business Process Outsourcing (BPO), è lieta di annunciare il rinnovo della partnership con Mantova 1911. Dopo due anni di proficua collaborazione, anche per la stagione 2024/25 Numero Blu sarà Gold Supporter del club lombardo, recentemente promosso in Serie BKT e già protagonista del campionato cadetto.

"Rinnovare il nostro impegno nel mondo del calcio" – dichiara il C.E.O. Luca Leopizzi – "rappresenta un chiaro segnale della nostra affinità con uno sport che incarna valori per noi fondamentali, come la sana competitività, il rispetto dei ruoli e il lavoro di squadra. Ogni giorno ci impegniamo per superare i nostri limiti e raggiungere l'eccellenza: collaborare con un club prestigioso e ricco di tradizione come il Mantova 1911 è per noi un'opportunità strategica. Questa partnership ci permette di rafforzare la nostra brand awareness, veicolando la passione e l'impegno che contraddistinguono tutte le nostre iniziative".

La decisione di supportare il Mantova 1911 nasce dalla comune appartenenza territoriale – la Lombardia ospita due delle principali sedi di Numero Blu – e si rafforza attraverso una profonda condivisione di valori. Entrambi i partner sono accomunati dall’ambizione di costruire un futuro di successo, fondato su obiettivi ambiziosi e un impegno costante verso l’eccellenza.

“Siamo entusiasti di proseguire in questo percorso con il Mantova 1911, club che vanta una tradizione profondamente radicata sul territorio, proprio come Numero Blu. Crediamo fermamente che ‘fare squadra’, sia nello sport che nel business, rappresenti la base migliore per promuovere una crescita positiva e generare valore condiviso”, conclude Leopizzi.

Il rinnovo della partnership con il Mantova 1911 , che si protrarrà per tutta la stagione, consolida dunque la presenza di Numero Blu nel mondo del Calcio.

“Il Mantova 1911 saluta con soddisfazione il rinnovo della partnership con Numero Blu, azienda di caratura nazionale con esperienza nell’ambito sportivo. I vertici del sodalizio di viale Te esprimono un sentimento di gratitudine nei confronti del partner Numero Blu che ha deciso di affiancare la squadra BiancoRossa anche nel nuovo ed entusiasmante “viaggio” intrapreso nel campionato di serie B. Una sfida da affrontare con entusiasmo, impegno e passione ma, soprattutto, “insieme”. “Insieme siamo una squadra. Insieme siamo più forti”. Ha dichiarato la Società in una nota.

A proposito di Numero Blu SpA

Numero Blu è una realtà italiana attiva nell’ambito del Business Process Outsourcing con servizi di Contact Center e Ricerche di Mercato. Nata nel 1993 dall’iniziativa imprenditoriale di un gruppo di professionisti, pone come propria mission la volontà di implementare soluzioni volte ad una continua innovazione, costruendo nuove dimensioni attorno al cliente, seguendone le peculiarità e offendo servizi che possano affiancarlo nella gestione delle relazioni dirette con i rispettivi clienti, in una logica di business to business to consumer (B2B2C). Negli anni Numero Blu non ha mai voluto delocalizzare all’estero, continuando a mantenere la sua progettualità in Italia sostenendo così l’occupazione e la qualità lavorativa “Made in Italy”. Oggi il Gruppo conta 8 sedi dislocate tra Roma, dove risiede l’head quarter, Milano, Legnano (MI) e Settimo Torinese (TO); circa 1.500 operatori e opera in settori strategici con oltre 90 commesse attive principalmente nei mercati del Finance, delle Utilities, della P.A. e del No Profit. Non solo business, ma anche welfare aziendale e progetti di sostenibilità ambientale: Numero Blu crede infatti in un ambiente lavorativo che insista sui principi di consapevolezza e rispetto reciproco come propri valori fondanti. www.numeroblu.it

