Nuovi obiettivi di espansione digitale: EuroBrico rinnova la fiducia in Fattoretto Agency anche per il 2025

Milano, 11 marzo 2025.EuroBrico, realtà di riferimento nel settore del bricolage, del giardinaggio e del Fai-Da-Te, conferma il proprio impegno nella crescita digitale rinnovando anche per il 2025 la collaborazione con Fattoretto Agency, agenzia specializzata in SEO data-driven. Un rapporto che si consolida nel tempo, con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento online del brand e migliorare le performance del canale e-commerce.

EuroBrico, un autentico punto di riferimento nel mondo di bricolage e Fai-Da-Te da oltre trent’anni

Potendo contare su un’esperienza affinata in oltre trent’anni di attività, EuroBrico costituisce oggi una realtà di primo piano nel settore del bricolage, del giardinaggio e del Fai-Da-Te.

L’azienda opera fra Triveneto e Lombardia attraverso una rete composta da punti vendita fisici e pick-up point, a cui si affianca un portale e-commerce moderno e aggiornato, in cui è semplice scoprire tutti i prodotti disponibili.

Dai mobili per interni ed esterni agli utensili manuali ed elettrici, fino ai prodotti per riscaldamento, ferramenta e edilizia, il catalogo di EuroBrico comprende oltre 40.000 articoli selezionati tra i migliori marchi del settore, tra cui Bestway, Black+Decker, Bosch, Hyundai, Ryobi e molti altri. L’ampia scelta si accompagna a un’esperienza d’acquisto intuitiva e a un servizio clienti specializzato, pronto a supportare in ogni fase, sia online che in negozio.

L’impresa si distingue per un approccio diretto e trasparente, senza intermediari o commissioni sui prodotti, garantendo al pubblico un rapporto di fiducia basato su qualità e convenienza. La logistica efficiente, con sei centri distributivi e oltre 30.000 metri quadrati di magazzini, assicura spedizioni rapide e un controllo qualità rigoroso prima della consegna.

Azienda 100% italiana e a conduzione familiare, EuroBrico continua a innovare per rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione, mantenendo al centro della propria strategia la qualità dei prodotti e l’attenzione al cliente.

L’apporto di Fattoretto Agency: strategia SEO e dati al servizio della crescita

Per emergere in un mercato digitale sempre più competitivo, la visibilità online gioca un ruolo cruciale. Ecco perché EuroBrico ha scelto di rinnovare la collaborazione con Fattoretto Agency, realtà specializzata in strategie SEO data-driven pensate per incrementare traffico, conversioni e competitività sul web.

Alla base del progetto c’è un approccio che combina analisi avanzata dei dati, ottimizzazione delle performance e personalizzazione. Ogni intervento viene calibrato per migliorare il posizionamento sui motori di ricerca e intercettare un pubblico sempre più ampio.

L’utilizzo di FattoBoost, il software proprietario sviluppato dall’agenzia, permette di ottenere insight dettagliati, individuare opportunità di crescita e affinare i contenuti in ottica SEO. Grazie all’integrazione con Google Search Console, DataforSEO e Semrush, il tool analizza le dinamiche di ricerca, ottimizzando la presenza organica del brandnelle SERP.

La strategia, però, non si limita a migliorare la visibilità del sito, ma si estende anche alla struttura delle pagine, alla user experience e all’engagement dell’utente. L’obiettivo è rendere l’e-commerce di EuroBrico più efficace sotto ogni aspetto, favorendo un’esperienza di navigazione intuitiva e aumentando il tasso di conversione.

Un percorso di crescita digitale che guarda al futuro

Il rinnovo della collaborazione tra EuroBrico e Fattoretto Agency, dunque, rappresenta un ulteriore passo avanti verso un’ottimizzazione digitale sempre più strutturata. In un mercato in continua evoluzione, l’integrazione tra dati, SEO e strategie mirate si conferma la chiave per rafforzare la competitività online e offrire agli utenti un’esperienza di navigazione più efficace.

Grazie a un approccio basato su analisi approfondite e strumenti innovativi, EuroBrico prosegue il proprio percorso di crescita in chiave digitale, consolidando la propria posizione di leadership nel settore del bricolage, del giardinaggio e del Fai-Da-Te.

