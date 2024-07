Olimpiadi – Cina unico avversario degli Stati Uniti per il medagliere, Italia a caccia di record: almeno 48 medaglie azzurre a 1,95 su Sisal.it

Roma, 17 luglio 2024 – Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Le Olimpiadi di Parigi, unica città insieme a Londra a ospitare per tre volte i Giochi, stanno per prendere il via con la solita girandola di emozioni, storie e medaglie. Perché salire sul podio all’ombra dei cinque cerchi è qualcosa che un atleta si porta dentro per sempre. La parte del leone sono pronti a farla gli Stati Uniti che avranno nel Dream Team la punta di diamante. Senza nulla togliere agli altri componenti formazione USA, vedere insieme LeBron James, alla sua ultima Olimpiade, e Steph Curry è un qualcosa che tutti gli appassionati aspettano da tempo. Americani favoritissimi, secondo gli esperti Sisal, per trionfare nel medagliere con una quota rasoterra, 1,16. La compagine statunitense schiererà ben 592 atleti.

L’unica squadra che potrebbe contrastare il dominio americano appare la Cina, vittoriosa a 4,00, che, come sempre, presenta un plotone di sportivi che saranno competitivi in quasi tutte le discipline a cominciare dai tuffi. Nonostante presenti quasi 200 atleti in meno rispetto agli USA, saranno 405 i rappresentanti dello stato asiatico, la Cina darà il meglio per centrare più medaglie possibili.

Il podio dei favoriti è completato dai padroni di casa della Francia i quali saranno spinti dai proprio tifosi per provare a centrare un bottino storico. I transalpini, formazione da battere nel rugby maschile e tra le favorite in quello femminile, che trionfano nel medagliere generale sono offerti a 66.

L’Italia si presenta a Parigi con un gruppo formato da 403 atleti, forte dei 10 titoli olimpici conquistati a Tokyo, e del decimo posto generale nel medagliere grazie a 40 metalli complessivi. Tanti gli sport dove gli azzurri partono da favoriti: a cominciare dal tennis, questa sì una grande novità, per continuare con la pallavolo, sia femminile che maschile, passando per scherma, nuoto, ciclismo fino ad arrivare alla regina delle Olimpiadi, l’atletica. Jacobs, Tamberi e tutta la pattuglia italiana è pronta a regalare un’estate indimenticabile a tutti i tifosi azzurri. L’Italia va a caccia di record: quella di Tokyo è stata l’edizione con più medaglie, quaranta, e vedere gli Azzurri tornare a casa con almeno 48 metalli è un’impresa in quota a 1,95. Bisogna invece tornare indietro di 40 anni, a Los Angeles 1984, per vedere il maggior numero di titoli olimpici, 14: l’Inno di Mameli che risuona almeno 13 volte è offerto a 2,25.

