Ottimizzare i costi nella stampa di etichette: strategie e soluzioni

Isernia (IS), 28/02/2025 - La stampa di etichette adesive rappresenta un settore chiave all'interno dell'industria del packaging. Con la possibilità di creare etichette su misura, i servizi di stampa online sono quelli che attualmente rispondono in modo più performante a esigenze aziendali di diversa natura. Tra tutte, quelle legate ai costi. Per molte aziende, infatti, la spesa per la stampa di etichette potrebbe incidere in modo significativo sul budget destinato alle attività di branding e marketing.

Fondamentale è individuare prima di tutto un partner di stampa affidabile, una piattaforma specializzata che, con un servizio molto verticale sul labelling, consenta ai clienti di trovare soluzioni adeguate anche in termini economici. Una di queste è LabelDoo, una realtà con oltre mezzo secolo di esperienza nel settore. Per sapere di più a riguardo, è possibile leggere l’approfondimento dedicato alla stampa di etichette adesive LabelDoo.

Ispirandoci ai servizi proposti da questo etichettificio vediamo alcune logiche per ottimizzare i costi senza compromettere la qualità e la resa estetica delle proprie etichette.

La scelta del materiale è un fattore determinante

Sul prezzo finale delle etichette incidono diversi parametri legati alla configurazione della stampa. Primo fra tutti è il materiale utilizzato. Da questo punto di vista è importante, prima di tutto, individuare un fornitore che abbia a disposizione un catalogo molto ampio. Avere a disposizione tanti supporti di diverso tipo consente, infatti, di scegliere in funzione di più esigenze, tra cui quelle economiche. Attenzione però a non tralasciare altri aspetti, come la destinazione d’uso del prodotto da etichettare. Se quest’ultimo, ad esempio, sarà sottoposto a sbalzi di temperatura, umidità o condensa, optare per un materiale che garantisca massima resistenza consentirà di ottenere etichette durevoli, senza rischiare di dover fare delle ristampe.

Ottimizzare il formato dell’etichetta e stampare in varianti

Un aspetto spesso sottovalutato nella fase di progettazione delle etichette è il formato. Scegliere una forma tradizionale anziché una personalizzata permette di ridurre i costi di produzione. Tuttavia, grazie alle moderne tecnologie oggi è possibile ottenere anche formati meno standard senza incidere eccessivamente sul budget. Un caso è quello del formato fronte-retro, che se disponibile come opzione nel configuratore, consente di creare e stampare la doppia etichetta in un solo ordine invece di fare due ordini separati. Stesso discorso vale per le varianti grafiche, molto interessante in termini di ottimizzazione di tempo e costi. Con questa opzione, infatti, è possibile configurare e stampare insieme tantissime versioni grafiche di una stessa etichetta, anche con quantità personalizzate. Il preventivo finale sarà unico, con un risparmio notevole.

Attenzione ai rotoli delle etichette

La gestione dei rotoli su cui saranno fornite le etichette adesive è una questione a cui spesso viene data poca importanza, ma è tutt’altro che irrilevante. Avere a disposizione rotoli personalizzati, quindi non standard ma adeguati al tipo di applicazione da eseguire, consente di ottimizzare anche il lavoro successivo che riguarda appunto l’applicazione delle etichette ai contenitori. Un rotolo personalizzato permette di svolgere bene il lavoro sia a mano, sia tramite macchina etichettatrice. È importante, inoltre, che anche la distribuzione delle etichette sulla bobina sia ottimale: aiuta a minimizzare gli sprechi e massimizza l’efficienza dell’applicazione perché evita rallentamenti e stop dovuti ad errori o vuoti sui rotoli.

Controllo qualità, trasparenza e completezza

Infine, non vanno trascurati gli aspetti che, seppur non direttamente correlati alla configurazione delle etichette, migliorano l’esperienza complessiva. È il caso del controllo qualità in fase di produzione, dell’assistenza clienti e della trasparenza, a partire dal preventivo di spesa. Il controllo, che passa attraverso un monitoraggio attento della produzione, consente di garantire etichette stampate che rispettano gli standard qualitativi desiderati. Quando si sceglie dove stampare online le proprie etichette, assicurarsi che questa fase sia inclusa è necessario: controllare la qualità delle etichette, infatti, non dovrebbe essere un’opzione aggiuntiva, a pagamento, ma un servizio previsto nelle dinamiche produttive dell’etichettificio.

Fondamentale, inoltre, è il modo in cui è fornito il preventivo di spesa. La maggior parte dei configuratori online consentono di vedere nell’immediato il costo totale delle etichette; un piccolo suggerimento per avere una visione ancora più chiara di quanto si sta spendendo è quello di cercare fornitori di stampa che permettono di visualizzare anche il costo della singola etichetta, non solo il totale.

In generale, affidarsi a una piattaforma specializzata in labelling consente di avere un controllo migliore sulla propria spesa grazie soprattutto alla possibilità di poter configurare le etichette in totale autonomia e con le combinazioni più funzionali alle proprie esigenze. La completezza di un servizio molto personalizzato assicura un preventivo finale veritiero e completo, senza costi extra.

