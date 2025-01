P&R Measurement presenta PRIME in occasione di DesignCon 2025: rimanere al passo con la tendenza della produzione intelligente

SANTA CLARA, California, 30 gennaio 2025 /PRNewswire/ -- Al DesignCon 2025, P&R Measurement ha presentato PRIME, il suo agente IA industriale, insieme a una serie di soluzioni basate sull'intelligenza artificiale volte a trasformare la produzione flessibile. Le innovazioni dell'azienda si concentrano sulla semplificazione della produzione, sul miglioramento della collaborazione uomo-macchina e sulla modernizzazione dei sistemi di produzione esistenti.

PRIME: Incoraggiare il futuro della produzione industriale

L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando la produttività, spingendo i settori tradizionali a innovare. Per favorire l'ottimizzazione della produzione flessibile, P&R Measurement sta integrando l'intelligenza artificiale nelle apparecchiature e nei sistemi di produzione, rendendo i processi produttivi più intelligenti ed efficienti. Con PRIME, l'azienda introduce un agente IA che semplifica le attività complesse, riduce le barriere tecniche e mira a consentire agli utenti di tutti i livelli di padroneggiare gli strumenti di ingegneria.

PRIME collega il mondo digitale e quello fisico, trasformando i comandi in linguaggio naturale nel controllo preciso di apparecchiature e sistemi industriali. I progressi dell'intelligenza artificiale hanno ridotto i costi e la complessità legati all'implementazione di tecnologie sofisticate, consentendo a più persone di utilizzare soluzioni ingegneristiche in applicazioni del mondo reale, come ha sottolineato Lei Wang, presidente dell'azienda.

Guardando al futuro, P&R Measurement prevede di espandere le capacità di PRIME, integrandolo in diverse piattaforme industriali per gestire flussi di lavoro su larga scala, migliorare l'efficienza e promuovere una produzione sostenibile.

La produzione flessibile sotto i riflettori: P&R Measurement è in prima linea nell'innovazione della produzione intelligente

In occasione di DesignCon, P&R Measurement presenterà anche il suo Smart Lab, una piattaforma di nuova generazione che combina automazione, digitalizzazione, intelligenza artificiale e tecnologie di misurazione avanzate per accelerare lo sviluppo dei prodotti. Per ottimizzare la gestione delle risorse di un marchio leader di elettrodomestici, lo Smart Lab ha consentito ai laboratori ad alto consumo energetico del cliente di ridurre i consumi del 30%, con conseguenti notevoli risparmi sui costi di ricerca e sviluppo.

Verranno inoltre presentate le soluzioni di test sensoriali A²S Lab di P&R Measurement e la piattaforma di test flessibile A²TP, che aiutano i clienti a completare in modo efficiente complesse attività di convalida dei prodotti. Queste soluzioni non solo garantiscono l'affidabilità del prodotto, ma migliorano anche l'esperienza dell'utente

Una visione per un futuro globale

La strategia GD3 (Global Distributed Design and Delivery) di P&R Measurement promuove la sua visione globale, integrando IA, tecnologie informatiche, tecnologie di digitalizzazione e tecnologie di misurazione per promuovere l'innovazione, attrarre talenti di alto livello da un'ampia gamma di settori e trasformare la produzione intelligente. Guardando al futuro, gli obiettivi dell'azienda includono il potenziamento dell'automazione industriale, la promozione della produzione flessibile e la democratizzazione dello sviluppo ingegneristico per favorire il progresso della società.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2609671/PRM_was_a_big_hit_at_DesignCon_2025.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/pr-measurement-presenta-prime-in-occasione-di-designcon-2025-rimanere-al-passo-con-la-tendenza-della-produzione-intelligente-302364472.html