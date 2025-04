Pasqua in mensa: i menù speciali di Dussmann Service portano la festa a tavola

Capriate San Gervasio (BG), 17 aprile 2025 – Come ogni anno, Dussmann Service celebra la Pasqua insieme agli studenti delle scuole italiane, trasformando il momento del pranzo in un’occasione di festa e condivisione. Un’iniziativa che coinvolge decine di Comuni in tutta Italia e che rappresenta un’ulteriore conferma dell’attenzione dell’azienda verso il benessere e l’educazione alimentare delle nuove generazioni.

Dal 14 al 16 aprile, le mense scolastiche hanno proposto menù tematici pensati per celebrare la festività in modo gioioso, equilibrato e attento alle esigenze dei bambini. In tavola sono arrivati piatti ispirati alla cucina italiana e alla stagionalità: ravioli di magro al burro e salvia, crespelle, lasagnette con pesto, fagiolini e patate, pasta gratinata con carne e mozzarella, orecchiette con zucchine e speck, polpettone, arrosti con verdure e patate al forno. Immancabili i dolci della tradizione, come colomba e ovetti di cioccolato.

I menù, colorati e genuini, sono stati realizzati in collaborazione con i referenti dei Comuni, nel rispetto delle diverse esigenze dietetiche, religiose e culturali. L’obiettivo è da sempre lo stesso: educare al gusto, alla convivialità e alla scoperta di nuove abitudini alimentari, con un’attenzione costante alla qualità e alla sostenibilità.

L’iniziativa ha coinvolto decine di territori, da nord a sud: Santhià, Lurago d’Erba, Cigliano, Fermignano, Pessano con Bornago, Fumane, San Benedetto del Tronto, Samarate, Paderno Dugnano, Bosisio Parini, Tradate, Iseo, Mondolfo e Melzo, solo per citarne alcuni.

Anche la Pasqua 2025 è stata dunque un’occasione per Dussmann Service di essere al fianco delle famiglie e delle scuole, trasformando il cibo in uno strumento educativo e un momento di relazione autentica. Da oltre 50 anni punto di riferimento nella ristorazione collettiva, Dussmann continua a coniugare gusto, salute e impegno sociale.

Dussmann Service

Il Gruppo Dussmann impiega oltre 68.000 persone in 21 paesi. Dussmann Service fornisce l’intera gamma di servizi di facility: Pulizia, Catering, Sicurezza e Reception, Servizi Tecnici ed Energy Management. Nel 2024, il gruppo Dussmann a livello globale ha realizzato un fatturato oltre 3 miliardi di euro, di cui circa 976 milioni a livello nazionale, che lo rende uno dei più grandi provider di multiservizi privati di tutto il mondo.

Info e documentazione stampa Consilium Comunicazione hfazzalari@consiliumcom.it

Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall'ente che lo emette. L'Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi