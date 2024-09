Pasquale Bacco diventa direttore responsabile "InMedicine. International Scientific Books" la nuova collana scientifica di medicina edita da Santelli

Milano, 17 settembre 2024 – Presentata “InMedicine. International Scientific Books”, domenica 15 settembre nel contesto di Villa Casati Stampa alle porte di Milano, la collana specialistica di medicina edita da Santelli e diretta dal medico legale e giornalista scientifico Pasquale Bacco .

“L’intelligenza artificiale sta sovvertendo l’anamnesi e la terapia. Gli studi dimostrano che l’intelligenza artificiale - afferma Pasquale Bacco - per alcuni aspetti sanitari è più efficiente e precisa del medico”

“La collana - dichiara Pasquale Bacco - arriva in un momento cruciale della medicina. Siamo infatti ormai nell’era dell’ultra specializzazione e dell’intelligenza artificiale che stanno stravolgendo la medicina. Gli studi dimostrano che la lettura degli esami specialistici così come la realizzazione delle terapie si stanno dimostrando più precise e sicure se realizzate attraverso l’intelligenza artificiale.” “Le opere che pubblicheremo - continua il medico legale - saranno di professionisti che porteranno in dote non solo grandi competenze, ma anche empatia e capacità di ascolto fondamentali per il medico moderno”.

“I libri - dichiara l’editore Giuseppe Santelli - rappresentano il più maggiore indotto culturale in Italia e hanno per questo la responsabilità di guidare la diffusione dei contenuti. Il nostro compito è quindi quello di trasmettere progetti editoriali di contenuto valido per le persone, scegliendo con intuito e coraggio i libri su cui puntare. Siamo quindi orgogliosi di proporre - prosegue l’Editore - una collana scientifica tecnica e di contenuti specifici come InMedicine, che con la guida di Pasquale Bacco sarà capace di proporre libri innovativi e completi per il settore medico, di essere un punto di riferimento per i professionisti e di essere d’aiuto alle persone che leggeranno o studieranno i libri della collana”.

Nel pubblico erano presenti dirigenti editoriali, addetti ai lavori, medici e scrittori. Tra loro la regista Debora Scalzo che - forte della propria esperienza editoriale - è intervenuta a sostegno della collana e ha annunciato l’imminente uscita (ottobre 2024) nei cinema italiani del suo docufilm “Paolo Vive” con protagonista l’attore Bruno Torrisi nel ruolo di Paolo Borsellino.

