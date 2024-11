Perché scegliere la Val Pusteria per la tua settimana bianca?

Bolzano, 27 Novembre 2024. La Val Pusteria è una delle destinazioni più affascinanti e ricercate da coloro amano la cosiddetta “settimana bianca”. Situata nel cuore delle Dolomiti, questa valle offre paesaggi mozzafiato, strutture accoglienti e un’ampia gamma di attività invernali, dalle giornate sugli sci agli eventi culturali. Grazie alla sua varietà di proposte, la Val Pusteria è perfetta per chi cerca una vacanza che unisca sport, relax, divertimento, buona gastronomia e tradizioni alpine.

Soggiornare nei pressi di Brunico: una scelta strategica

Se desiderate una posizione tranquilla, ma vicina a moltissimi dei punti di interesse della Val Pusteria, potreste scegliere questo magnifico hotel con SPA a Brunico, per la precisione in località Santo Stefano, a breve distanza del centro della bellissima città medievale. Parliamo dell’Hotel Winkler, un design hotel 5 stelle ideale per gli amanti degli sport invernali e del relax. L’Hotel Winkler, insieme all’Hotel Lanerhof, gli Chalet Purmontes e l’Hotel Sonnenhof è uno dei magnifici quattro Winklerhotels, strutture di altissimo livello che mettono a disposizione degli ospiti numerosi servizi fra cui zone SPA, trattamenti wellness, saune, sale relax, parchi giochi, camere e suite ampie ed eleganti ecc.

Il Plan de Corones (Kronplatz): uno dei più bei comprensori sciistici dell’Alto Adige

Soggiornare nei pressi di Brunico vi offre la possibilità di raggiungere facilmente uno dei principali comprensori sciistici dell’Alto Adige, il Plan de Corones (apertura prevista dal 30 novembre 2024 al 21 aprile 2025), considerato uno dei migliori dell’arco alpino.

Con circa 121 chilometri di piste (suddivisi fra piste blu, rosse e nere) e 31 moderni impianti di risalita, è la meta perfetta sia per sciatori esperti che per principianti. Falzes è anche un’ottima base per chi ama le ciaspolate, con percorsi che si snodano tra boschi innevati e viste panoramiche spettacolari.

Mercatini natalizi e tradizioni locali

Durante il periodo natalizio, la Val Pusteria si anima con eventi e mercatini che celebrano le tradizioni del territorio. A Brunico, il Mercatino di Natale, aperto dal 29 novembre 2024 al 6 gennaio 2025, è un’esperienza imperdibile: tra bancarelle artigianali, specialità gastronomiche e luci suggestive, potrete immergervi nell’autentico spirito natalizio. Nei dintorni, anche località incantevoli come San Candido e Dobbiaco ospitano mercatini che offrono prodotti unici e un’atmosfera intima e accogliente.

Per chi desidera esplorare le tradizioni culturali, il centro storico di Brunico merita una visita: il Castello di Brunico, sede del Messner Mountain Museum, offre un affascinante viaggio nella cultura della montagna, mentre le vie del borgo sono animate da concerti e spettacoli durante il periodo festivo.

Sport, relax e divertimento per tutti

Oltre allo sci, la Val Pusteria propone numerose attività per tutti i gusti. Gli amanti del relax possono godersi il servizio benessere del proprio hotel, ideale per un pomeriggio rigenerante dopo una giornata sulla neve.

Le famiglie con bambini troveranno piste da slittino e pattinaggio su ghiaccio, mentre gli appassionati di escursioni potranno esplorare itinerari invernali tra paesaggi fiabeschi.

Un inverno da sogno in Val Pusteria

La Val Pusteria combina natura, tradizione e l’ospitalità calorosa tipica dell’Alto Adige, rendendola una destinazione ideale per la vostra settimana bianca. Che siate amanti degli sport invernali, appassionati di cultura o semplicemente alla ricerca di un luogo dove rilassarvi, questa valle saprà conquistarvi con le sue mille sfaccettature. Preparate gli sci e lasciatevi incantare dalla magia dell’inverno nel cuore delle Dolomiti!

