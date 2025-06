Perugia, la Rocca Paolina ospita "Materia": il legno di Herbert Golser in dialogo con la pietra e Burri

4 giugno 2025. Un’occasione rara per unire arte contemporanea e memoria storica: la Rocca Paolina di Perugia, autentica città sotterranea voluta da Papa Paolo III nel 1540, apre al pubblico dal 12 al 30 giugno per ospitare Materia, mostra-installazione dello scultore austriaco Herbert Golser, a cura di Riccardo Freddo (Galleria Rosenfeld, Londra), in collaborazione con La Casa degli Artisti.

L’intervento espositivo prende forma all’interno di uno dei luoghi più simbolici dell’identità perugina: la Rocca, infatti, fu costruita come segno del potere papale sulla città, dopo la sanguinosa “guerra del sale” e la sottomissione del libero Comune. Progettata dall’architetto Antonio da Sangallo il Giovane, la fortezza inglobò interi quartieri medievali – tra cui le case dei Baglioni, signori della città – dando vita a un’infrastruttura imponente e altamente strategica, simbolo del controllo politico e spirituale di Roma sull’Umbria.

Caduta in disuso nell’Ottocento e in parte demolita dopo l’Unità d’Italia, la Rocca è stata in seguito trasformata in un suggestivo spazio sotterraneo, dove tuttora si possono percorrere strade, vicoli e archi originali del tessuto urbano medievale. Oggi è uno dei luoghi più affascinanti della città e patrimonio storico-architettonico di rilievo nazionale, ed è in questo scenario unico che con Materia si propone un dialogo silenzioso e potente tra le sculture in legno di Golser, la pietra viva della Rocca e l’opera monumentale Il Grande Nero di Alberto Burri, presente dal 1980 all’interno del percorso espositivo.

“La mostra ‘Materia’ di Herbert Golser - dichiara Riccardo Freddo - invita a una riflessione sulla fragilità e sulla forza della materia, dove il legno, inciso con estrema delicatezza, si fa quasi immateriale. Le sue sculture dialogano silenziosamente con la pietra della Rocca Paolina, trasformando lo spazio in un luogo di ascolto e memoria. In questo contesto, la potenza del ferro combusto di Burri incontra la trasparenza del legno di Golser, in un confronto profondo tra peso e leggerezza”.

Il percorso espositivo si muove tra antiche strade coperte e volte rinascimentali e riesce a creare una connessione visiva e al tempo stesso simbolica tra passato e presente, tra materia e tempo, grazie ad un linguaggio scultoreo etereo, che privilegia la pazienza del fare: “Sorprende vedere - continua il curatore - come ogni artista trovi nel proprio materiale una voce unica, capace di raccontare il mondo. Gli artisti non impongono la materia, la accompagnano, la lasciano essere. La mostra è un invito a rallentare e ad abitare il tempo con uno sguardo più attento e profondo”.

La mostra, a ingresso libero, è promossa con il patrocinio della Provincia e della Città di Perugia e si inserisce nel più ampio contesto di valorizzazione culturale e storica della Rocca Paolina, riconosciuta come testimonianza architettonica unica della trasformazione urbana operata nel Cinquecento dalla Chiesa, ma oggi riletta come luogo di memoria collettiva e creatività contemporanea.

Contatti:

Per ulteriori informazioni



www.hf4.it

Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall'ente che lo emette. L'Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi