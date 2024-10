Phoenix Tower International ottiene la certificazione Great Place To Work™ in 10 mercati

BOCA RATON, Florida, 18 ottobre 2024 /PRNewswire/ -- Phoenix Tower International (PTI), leader mondiale nelle infrastrutture per le comunicazioni wireless, è lieta di annunciare la sua certificazione come Great Place To Work® in 10 mercati. Questo prestigioso riconoscimento, basato interamente sul feedback dei dipendenti, sottolinea l'impegno di PTI nel promuovere una cultura aziendale d'eccellenza.

Con attività in 25 paesi, lo spirito di #PTILife è vivo in tutti i mercati di PTI. L'azienda mantiene il suo profondo impegno a conservare lo status di luogo di lavoro in cui i dipendenti si sentono orgogliosi di dare il proprio contributo. PTI ha ottenuto per la prima volta questo riconoscimento nel 2019 con la sua certificazione statunitense e da allora lo ha mantenuto con successo ogni anno.

Nel 2021, PTI ha esteso le sue certificazioni Great Place To Work® alla Repubblica Dominicana, alla Colombia e al Messico. Nel 2022 si sono aggiunte all'elenco anche l'Italia e l'Irlanda. L'anno scorso, PTI ha aggiunto Ecuador e PTI Services, proseguendo la sua notevole crescita. Ora PTI festeggia il suo ultimo traguardo ricertificandosi nei mercati esistenti e ottenendo per la prima volta le certificazioni in Francia e Spagna.

"In PTI lavorano alcuni dei dipendenti più felici, motivati ed energici del settore, motivo per cui i nostri partner commerciali amano collaborare con noi e tutti noi siamo fortemente allineati con i valori e le missioni di PTI, il che rende il lavoro più significativo", ha affermato Dagan Kasavana, CEO. "Ci impegniamo al massimo per creare un ambiente di lavoro positivo in cui prosperino il lavoro di squadra, la collaborazione e l'integrità. Il nostro obiettivo è rendere l'esperienza di ogni dipendente presso PTI davvero eccezionale."

"La certificazione Great Place To Work è un traguardo molto ambito che richiede un impegno costante e intenzionale nei confronti dell'esperienza complessiva dei dipendenti", afferma Sarah Lewis-Kulin, Vicepresidente di Global Recognition presso Great Place To Work. Sottolinea che la certificazione è l'unico riconoscimento ufficiale ottenuto tramite il feedback in tempo reale dei dipendenti sulla cultura aziendale. "Ottenere con successo questo riconoscimento dimostra che PTI si distingue come una delle migliori aziende in cui lavorare, grazie all'ambiente di lavoro eccellente che offre ai propri dipendenti."

Marcella Barry, Chief People Officer di PTI, ha aggiunto: "Siamo estremamente orgogliosi della dedizione e del duro lavoro del nostro team, che ci hanno portato a essere riconosciuti come Great Place to Work® in 10 mercati. Questo risultato riflette il nostro impegno nel creare un ambiente solidale e inclusivo in cui ogni dipendente possa prosperare, sentirsi apprezzato e crescere. Siamo convinti che le persone siano la nostra risorsa più preziosa e questa certificazione è la prova della cultura aziendale dinamica e collaborativa che abbiamo costruito insieme nei nostri 25 mercati globali. Continueremo a dare priorità al benessere e allo sviluppo dei nostri team, puntando all'eccellenza in tutto ciò che facciamo".

L'impegno di PTI nei confronti dei dipendenti va oltre i festeggiamenti. La PTI Wings Foundation consente a PTI di restituire qualcosa alle comunità in cui operiamo, mediante il sostegno a circa 60 organizzazioni non profit in tutto il mondo. Queste iniziative non solo rafforzano le nostre comunità, ma arricchiscono anche la vita di ogni dipendente, promuovendo un senso di scopo e di appartenenza.

Informazioni su Phoenix Tower International

Phoenix Tower International (PTI) è stata fondata nel 2013 con la missione principale di fungere da fornitore di siti leader per gli operatori di telefonia mobile nei mercati in rapida espansione in tutto il mondo. PTI è sostenuta da un gruppo eterogeneo di investitori, tra cui fondi gestiti da Blackstone, Wren House, USS e membri chiave del suo team di gestione. La nostra sede centrale è a Boca Raton, in Florida, e abbiamo uffici operativi in tutti i mercati in cui PTI opera. PTI e le sue controllate, secondo quanto previsto da questa transazione, possederanno e gestiranno oltre 24.000 torri per telecomunicazioni in Europa, Stati Uniti, America Latina e Caraibi in 24 paesi.

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.phoenixintnl.com

Informazioni sulla certificazione Great Place to Work™

La certificazione Great Place To Work®™ è il riconoscimento più autorevole di "datore di lavoro preferito" che le aziende ambiscono di ottenere. Si tratta dell'unico riconoscimento basato interamente su ciò che i dipendenti riferiscono sulla loro esperienza sul posto di lavoro, in particolare sulla continuità della loro esperienza di un ambiente di lavoro caratterizzato da un elevato livello di fiducia. La certificazione Great Place to Work è riconosciuta in tutto il mondo sia dai dipendenti che dai datori di lavoro e rappresenta il punto di riferimento globale per identificare e riconoscere l'esperienza eccezionale dei dipendenti. Ogni anno più di 10.000 aziende in 60 paesi fanno richiesta per ottenere la certificazione Great Place To Work.

