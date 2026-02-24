PI Industries presenta il nuovo logo, espressione dell'evoluzione dell'azienda come società operante nel settore delle scienze della vita a livello mondiale

Dall'India a tutto il mondo: pionieri dell'innovazione nel settore delle scienze della vita

MUMBAI, India, 24 febbraio 2026 /PRNewswire/ -- PI Industries Ltd (PI) ha presentato il nuovo logo aziendale, segnando una tappa significativa nel proprio percorso di trasformazione da solida realtà nel campo delle scienze agrarie a un'organizzazione globale integrata nelle scienze della vita. La denominazione della Società rimane invariata, con il marchio PI che continua a essere l'elemento centrale dell'identità aziendale.

Video: https://www.piindustries.com/pi-logo-launch-qr/

Radicata nel DNA scientifico di PI e nella sua visione orientata al futuro, la nuova identità riflette l'espansione del ruolo della società nei settori delle scienze agrarie, dei sistemi biologici, dei farmaci e delle soluzioni complesse basate sulla chimica. L'inconfondibile colore blu rappresenta l'innovazione, l'affidabilità e la fiducia costruite in decenni di partnership globali, mentre il giallo acceso simboleggia l'energia, l'ottimismo e il potere della scienza di generare cambiamenti positivi. Gli elementi strutturali ispirati all'elica del DNA e ai sistemi interconnessi rappresentano le capacità scientifiche trasversali di PI, mentre la tipografia ispirata all'alfabeto Devanagari richiama con orgoglio le radici indiane di PI e la sua prospettiva globale.

Con un'eredità di 80 anni di attività guidata dalla scienza, PI unisce profonde conoscenze in ambito chimico a tecnologie avanzate e ingegno umano per offrire precisione, qualità e rapidità su larga scala. Oggi, la Società collabora con i principali innovatori globali nei mercati regolamentati, fornendo molecole, piattaforme e soluzioni specializzate che soddisfano i più elevati standard di qualità, sicurezza e sostenibilità.

Commentando la nuova identità, Mayank Singhal, vicepresidente e amministratore delegato, ha dichiarato: "PI oggi combina chimica, biologia e tecnologia. La nostra nuova identità riflette la portata, la sofisticazione e la rilevanza globale che ha raggiunto la nostra organizzazione guidata dalla scienza, orientata al futuro e allo scopo, pur rimanendo ancorata ai valori e al rigore scientifico che ci contraddistinguono da ottant'anni".

Informazioni su PI Industries

Fondata nel 1946, PI Industries Limited è un'organizzazione globale attiva nel settore delle scienze umane con competenze che spaziano dalle scienze agrarie, ai prodotti chimici speciali, agro-biologici e farmaceutici. Con oltre 4.000 dipendenti e 10 uffici internazionali, PI gestisce centri di ricerca e sviluppo all'avanguardia in India e negli Stati Uniti, oltre a stabilimenti produttivi d'eccellenza in India e Italia.

PI si colloca tra i primi cinque operatori mondiali di sintesi e produzione personalizzate (CSM) di prodotti agrochimici, servendo clienti in oltre 40 Paesi. PI AgSciences offre soluzioni differenziate per le colture nei principali mercati globali, mentre PI Health Sciences fornisce a livello mondiale servizi CRDMO end-to-end.

Riconosciuta per le migliori pratiche in materia di sostenibilità, sicurezza, governance e innovazione, PI si colloca nel 98° percentile dell'industria chimica globale nella S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) ed è stata inserita consecutivamente nello S&P Yearbook.

https://www.piindustries.com/

Video: https://www.youtube.com/watch?v=Whf4FpNA3okLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2917304/PI_Industries_Logo.jpg

