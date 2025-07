Piramal Pharma Solutions avvia il piano di espansione da 90 milioni di dollari

MUMBAI, India, 1 luglio 2025 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Solutions, organizzazione globale leader nello sviluppo e nella produzione a contratto (CDMO) e parte del gruppo Piramal Pharma Ltd. (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), ha annunciato di recente un piano di investimenti da 90 milioni di dollari per espandere due dei suoi stabilimenti negli Stati Uniti, fondamentali per la sua offerta integrata. Questo ambizioso investimento sottolinea l'impegno dell'azienda nel mantenere la leadership nel settore attraverso una crescita e un'innovazione continue. I due siti interessati dall'ampliamento sono:

Piramal Pharma ha recentemente avviato il piano di espansione del suo stabilimento di Lexington, Kentucky. Per celebrare questo importante traguardo e la futura crescita che questo progetto rappresenta per l'azienda, il 25 giugno 2025 Piramal Pharma ha organizzato una cerimonia di inaugurazione dello stabilimento.

Questo investimento avviene in un momento cruciale per il mercato degli iniettabili sterili, che sta vivendo una crescita significativa trainata dalla crescente necessità medica, da approvazioni normative più ampie e da notevoli progressi nella ricerca e nello sviluppo scientifico. Inoltre, i sistemi di somministrazione semplificati tipici degli iniettabili sterili contribuiscono alla loro efficacia e sicurezza, rendendo queste soluzioni sempre più apprezzate sia dagli operatori sanitari sia dai pazienti. Allo stesso modo, le terapie ADC stanno guadagnando notevole popolarità, alimentate dall'innovazione continua, da una più ampia accettazione normativa e da solide prove che ne dimostrano l'efficacia. La crescente diffusione degli ADC sottolinea l'urgente necessità di ampliare le capacità di produzione e sviluppo per soddisfare l'evoluzione del panorama dell'assistenza ai pazienti.

Questo investimento consente a Piramal Pharma di capitalizzare queste tendenze, garantendo che l'azienda possa soddisfare la crescente domanda sia di iniettabili sterili che di terapie ADC, migliorando al contempo il suo vantaggio competitivo sul mercato. Una volta completata l'espansione, entro la fine del 2027, la capacità produttiva dello stabilimento di Lexington sarà più che raddoppiata, passando da 104 lotti di prodotti l'anno (al massimo utilizzo) a oltre 240 lotti annui.

"Diamo priorità alla centralità del paziente, del consumatore e del cliente in tutte le nostre attività, interagendo con le popolazioni che serviamo per comprendere, anticipare e soddisfare meglio le loro esigenze. Secondo la nostra ricerca, si prevede che il mercato degli iniettabili sterili supererà i 20 miliardi di dollari entro il 2028, il che sottolinea l'urgente necessità di potenziare la nostra offerta in questo segmento. Siamo certi che questo investimento strategico da 90 milioni di dollari ci consentirà di soddisfare le esigenze di questo mercato, rafforzando la nostra posizione di partner globale affidabile nella produzione biologica. Migliorando i servizi che forniamo ai nostri partner, possiamo ridurre il peso della malattia per un maggior numero di pazienti in tutto il mondo", ha dichiarato Nandini Piramal, Presidente di Piramal Pharma.

"Mentre il mercato si adatta e le preferenze cambiano, ci impegniamo ad adattarci per soddisfare le esigenze attuali", ha dichiarato Peter DeYoung, Chief Executive Officer, di Piramal Global Pharma. "Gli ADC stanno rapidamente emergendo come una delle classi di immunoterapia di precisione più efficaci nel trattamento di determinati cancri e tumori. Man mano che questa classe di farmaci diventerà più diffusa, adatteremo i nostri servizi per soddisfare questa crescente domanda. Investendo negli stabilimenti di Lexington e Riverview, potenzieremo la nostra offerta ADC integrata, ADCelerate™, e aumenteremo la nostra capacità di offrire trattamenti innovativi e di alta qualità ai nostri clienti e ai loro pazienti in tutto il mondo".

L'ampliamento dello stabilimento di Lexington rappresenta anche un investimento nella comunità locale, creando 40 nuovi posti di lavoro a tempo pieno che stimoleranno l'economia locale e rafforzeranno la forza lavoro di Piramal Pharma. Piramal Pharma continuerà a collaborare con i partner locali, sfruttando i punti di forza della regione per rimanere all'avanguardia dell'innovazione. Inoltre, questo investimento è in linea con la crescente tendenza verso la produzione onshore negli Stati Uniti, rafforzando l'impegno dell'azienda verso la produzione nazionale negli Stati Uniti e la resilienza della catena di fornitura.

Alla cerimonia di inaugurazione, il sindaco di Lexington Linda Gorton ha espresso il suo entusiasmo per il progetto e le promettenti opportunità che offre alla città, dichiarando: "La decisione di Piramal di espandere la sua struttura qui a Lexington invia un messaggio a tutto il mondo: Lexington è un ottimo posto in cui fare affari. Lexington ospita uno dei migliori programmi in farmacia della nazione, ovvero la Facoltà di Farmacia dell'Università del Kentucky, e siamo sulla buona strada per diventare leader anche nell'industria farmaceutica".

Altri hanno ribadito il sentimento del sindaco Gorton con altrettanto entusiasmo, tra cui Jim Stephanou, CEO di IPS-Integrated Project Services, che ha dichiarato: "IPS è stato orgoglioso sostenitore della crescita di Piramal negli ultimi cinque anni, fornendo soluzioni adatte allo scopo in progetti trasformativi in India, Regno Unito, Canada e Stati Uniti. Il nostro rapporto di lunga data si basa sulla fiducia e su un impegno incessante per l'eccellenza tecnica. Non c'è niente di più gratificante che vedere le pale piantate nel terreno, soprattutto qui a Lexington. Questa innovazione mette in luce la nostra profonda competenza negli impianti di riempimento/finitura asettici e la nostra passione nell'aiutare Piramal a realizzare questo impianto di produzione avanzato per fornire terapie essenziali ai pazienti di tutto il mondo".

Bob Quick, presidente e CEO di Commerce Lexington, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di celebrare questo momento importante con Piramal ed entusiasti della sua continua crescita e del suo successo. Le biotecnologie rappresentano un obiettivo strategico fondamentale per i professionisti dello sviluppo economico della Greater Lexington e questa espansione rafforzerà ulteriormente la regione come polo per le biotecnologie e le scienze della vita. L'investimento di Piramal mette in risalto i vantaggi della zona come luogo eccezionale in cui le aziende innovative vengono a crescere e prosperare".

L'investimento di 90 milioni di dollari di Piramal Pharma Solutions nei suoi stabilimenti statunitensi rappresenta un significativo progresso nelle sue capacità produttive e sottolinea il suo impegno costante verso un'assistenza sanitaria incentrata sul paziente. Questa mossa strategica consentirà a Piramal Pharma di soddisfare le esigenze in continua evoluzione del panorama sanitario, posizionando l'azienda all'avanguardia nei mercati in rapida crescita degli iniettabili sterili e degli ADC e garantendo un futuro più luminoso sia ai pazienti che alle comunità.

Informazioni su Piramal Pharma Solutions

Piramal Pharma Solutions (PPS) è un'organizzazione per lo sviluppo e la produzione a contratto (CDMO) che offre soluzioni di sviluppo e produzione end-to-end per l'intero ciclo di vita del farmaco. Serviamo i nostri clienti attraverso una rete integrata a livello globale di strutture in Nord America, Europa e Asia. Questo ci consente di offrire una gamma completa di servizi, tra cui soluzioni per la ricerca farmaceutica, servizi di sviluppo di processi e prodotti farmaceutici, forniture per sperimentazioni cliniche, fornitura commerciale di principi attivi farmaceutici (API) e forme farmaceutiche finite. Inoltre, offriamo servizi specializzati come lo sviluppo e la produzione di principi attivi altamente potenti, coniugati anticorpo-farmaco, riempimento/finitura sterile, prodotti e servizi peptidici e potenti medicinali solidi per uso orale. PPS offre inoltre servizi di sviluppo e produzione di farmaci biologici, tra cui vaccini e terapie geniche, resi possibili grazie alla società partner di Piramal Pharma Limited, Yapan Bio Private Limited.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito: Piramal Pharma Solutions | LinkedIn| Facebook | X

Informazioni su Piramal Pharma Limited

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA I BSE: 543635), offre un portafoglio di prodotti e servizi differenziati tramite i suoi 17* stabilimenti internazionali di sviluppo e produzione e una rete di distribuzione globale attiva in oltre 100 paesi. PPL comprende Piramal Pharma Solutions (PPS), un'organizzazione integrata di sviluppo e produzione a contratto; Piramal Critical Care (PCC), una complessa attività di farmaci generici ospedalieri; e il business India Consumer Healthcare, che commercializza prodotti da banco per il settore consumer e il benessere. Inoltre una delle società associate di PPL, Abbvie Therapeutics India Private Limited, una joint venture tra Abbvie e PPL, si è affermata tra i leader di mercato nell'area della terapia oftalmologica nel settore farmaceutico indiano. PPL inoltre detiene una partecipazione strategica di minoranza in Yapan Bio Private Limited, che opera nei segmenti dei prodotti biologici/bioterapeutici e dei vaccini.

Per ulteriori informazioni visitare: Piramal Pharma | LinkedIn

* Include una struttura tramite l'investimento di minoranza di PPL in Yapan Bio.

