Plast Eurasia Istanbul 2024: il futuro della plastica tra sostenibilità e innovazione

Istanbul, 20/11/2024 - il Plast Eurasia Istanbul 2024 tornerà presso il Tüyap Fair and Congress Centre dal 4 al 7 dicembre, presentando sviluppi rivoluzionari nell'industria delle materie plastiche, con un'attenzione particolare alla sostenibilità e alle bioplastiche. Gli oltre 1.500 espositori e 70.000 visitatori attesi, rendono questo evento un punto di incontro fondamentale per i leader globali del settore in Europa.

La 33ª Fiera Internazionale dell’Industria della Plastica di Istanbul - Plast Eurasia Istanbul 2024 - aprirà nuovamente le sue porte dal 4 al 7 dicembre 2024 presso il Tüyap Fair and Congress Centre. Organizzata dal Tüyap Fair Group in collaborazione con PAGEV (Fondazione Turca per la Ricerca, lo Sviluppo e l’Educazione nell’Industria della Plastica), l’edizione di quest’anno prevede una affluenza da record, con 1.500 espositori e oltre 70.000 visitatori. Sarà un palcoscenico perfetto per uno scambio dinamico di idee e innovazioni.

Plast Eurasia, è l’evento di riferimento per l’industria delle materie plastiche che pone la sostenibilità al centro. Metterà in evidenza le bioplastiche come tema chiave, presentando prodotti innovativi come bicchieri realizzati con scarti di caffè riciclati. Una novità di quest’anno è il padiglione 12A, una nuova area espositiva dove i visitatori potranno scoprire le tecnologie più recenti nel campo delle bioplastiche e approfondire il loro ruolo per un futuro sostenibile.

Ampia gamma di prodotti

"Plast Eurasia Istanbul non è solo un evento commerciale, ma anche una piattaforma per esplorare le innovazioni sostenibili che plasmeranno il futuro della nostra industria. Quest’anno siamo orgogliosi di mettere in evidenza le bioplastiche, come parte del nostro impegno per promuovere soluzioni rispettose dell'ambiente", ha dichiarato il portavoce di Tüyap.

L’evento presenterà un'ampia gamma di prodotti, tra cui macchinari per la lavorazione della plastica, attrezzature, stampi, tecnologie di riciclo, materie prime e prodotti chimici, offrendo ai visitatori l'opportunità di esplorare i progressi in tutti i settori di questa industria. La partecipazione internazionale si conferma solida, con delegati provenienti da Europa e MENA, in particolare da paesi come Germania, Danimarca, Iran, Russia e Cina, a sottolineare il ruolo di Plast Eurasia Istanbul come punto di riferimento globale per il settore.

Spazi interattivi e quiz points

Il nuovo padiglione 12A offrirà ai visitatori un’esperienza unica e interattiva. In un’area speciale dedicata alle bioplastiche, i partecipanti potranno scoprire come lo scarto del caffè viene riciclato per creare prodotti riutilizzabili, approfondendo i vantaggi ambientali delle bioplastiche. Inoltre, nell’atrio della fiera sarà possibile partecipare a un quiz: rispondendo correttamente, si potranno vincere voucher per un caffè, testando direttamente le tazze sostenibili.

Plast Eurasia Istanbul, la più grande fiera della plastica in Eurasia, rappresenta un evento di riferimento, offre importanti opportunità commerciali e tecnologiche sia per gli espositori che per i visitatori di Europa e MENA. La fiera mira a spingere l’industria verso il futuro, creando nuove partnership e promuovendo soluzioni innovative per un domani più sostenibile.

Scopri di più su TÜYAP

TÜYAP è stata fondata nel 1979 da Bülent Ünal come la prima società di organizzazione fieristica della Turchia. Negli ultimi 44 anni, TÜYAP ha organizzato numerose fiere sia a livello nazionale che internazionale. Durante queste manifestazioni, ha supportato oltre 350.000 aziende provenienti da paesi di tutto il mondo e accolto più di 70 milioni di visitatori.

Con cinque centri espositivi di proprietà e uffici internazionali, TÜYAP organizza regolarmente fiere specializzate. Grazie a uno staff di professionisti, collabora stabilmente con oltre 100 organizzazioni professionali. TÜYAP è stata la prima a organizzare fiere di esportazione di prodotti turchi in Cina, Russia e Africa, e continua a curare la partecipazione nazionale turca in una media di 10 fiere internazionali all’anno.

Come unica società privata del settore fieristico in Turchia dotata di un proprio centro espositivo, TÜYAP si distingue anche per l’organizzazione di fiere ibride, sfruttando le sue capacità digitali per un’esperienza innovativa.

