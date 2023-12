Approvate le modifiche al decreto Made in Italy sulla identificazione dei natanti

22 dicembre 2023. E’ stato approvato nei giorni scorsi l’emendamento con il quale vengono apportate significative modifiche al Decreto ‘Made in Italy’ in materia di identificazione dei natanti. Si tratta di nuove disposizioni che permetteranno alle imbarcazioni italiane non immatricolate di circolare all’estero attestandone il possesso, la nazionalità e i dati tecnici attraverso la DCI, Dichiarazione di Costruzione o importazione, corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, autenticata dagli Sportelli telematici dell’Automobilista.

Legittima soddisfazione per i contenuti del provvedimento è stata espressa dal Segretario Nazionale Studi di Unasca, Giuseppe Guarino: “Essere stati individuati come unici soggetti che possono autenticare l'atto notorio in questione dimostra come sempre di più il nostro ruolo professionale al servizio del mondo dei trasporti e della navigazione sia riconosciuto a livello istituzionale, un mondo che richiede una sempre più spiccata preparazione e specializzazione nella consulenza. Ci sentiamo in dovere di ringraziare Confindustria Nautica e il Dott. Roberto Neglia, per la condivisione di questi principi e per tutto il lavoro svolto, senza il quale non avremmo ottenuto un risultato così soddisfacente.”

