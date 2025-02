AGCO e SDF siglano una nuova partnership per rafforzarsi a livello globale nel segmento dei trattori a medio-bassa potenza

L'accordo di fornitura consente di rinnovare la gamma di trattori "utility" a brand Massey Ferguson

DULUTH, Ga. e TREVIGLIO, Italia, 11 febbraio 2025 /PRNewswire/ -- AGCO Corporation (NYSE: AGCO), leader mondiale nella progettazione, produzione e distribuzione di macchine agricole e tecnologie agricole di precisione, e SDF, tra i leader mondiali nella produzione di trattori, macchine agricole da raccolta, trattori elettrici a guida autonoma e motori diesel, hanno firmato un accordo di fornitura che offrirà agli agricoltori una gamma di trattori nella fascia di potenza medio-bassa. A partire dalla metà del 2025, lo specialista di trattori SDF produrrà per Massey Ferguson, il marchio di punta di AGCO, prodotti con potenza fino a 85 CV destinati alla maggior parte dei mercati globali.

"L'approccio 'Farmer-First' di AGCO e Massey Ferguson è incentrato sulla creazione di un'esperienza sempre eccellente per i nostri agricoltori", ha dichiarato Luis Felli, Senior Vice President e General Manager, di Massey Ferguson. "Siamo estremamente orgogliosi di collaborare con SDF, un partner che, come noi, pone grande attenzione all'offerta di servizi per gli agricoltori di tutto il mondo. Questa partnership rafforzerà la posizione di Massey Ferguson nel segmento dei trattori a potenza medio-bassa a livello globale, consentendoci di fornire a un maggior numero di agricoltori prodotti semplici da utilizzare, affidabili e di alta qualità al fine di aumentare la produttività e massimizzarne i profitti".

La nuova gamma di prodotti sarà offerta con diverse opzioni di motorizzazione per soddisfare le molteplici esigenze di clienti e mercati. AGCO prevede che il rinnovato portafoglio di Massey Ferguson contribuirà a incrementare la quota di mercato nel segmento fino a 85 CV.

"Siamo lieti di aver raggiunto questo accordo, che dimostra l'efficienza del sistema di produzione verticalmente integrato di SDF in tutti i nostri stabilimenti", ha commentato Alessandro Maritano, Chief Commercial Officer di SDF. "Tutto ciò conferma il valore delle nostre competenze interne e del nostro know-how nella progettazione e produzione di componenti core delle macchine agricole, garantendo eccellenza e innovazione a livello mondiale".

Le due aziende hanno stabilito obiettivi ambiziosi per la partnership, che comprendono:

La rete di distribuzione globale di Massey Ferguson inizierà la commercializzazione della nuova offerta di prodotti a partire dalla metà del 2025, con un approccio graduale nella maggior parte dei mercati globali.

Informazioni su AGCO AGCO (NYSE: AGCO) è leader mondiale nella progettazione, produzione e distribuzione di macchine agricole e tecnologie agricole di precisione. AGCO offre valore agli agricoltori e ai clienti OEM attraverso il suo portafoglio di marchi differenziati, tra cui i marchi di punta Fendt®, Massey Ferguson®, PTx e Valtra®. La linea completa di attrezzature, soluzioni agricole intelligenti e servizi di AGCO aiuta gli agricoltori a lavorare in modo sostenibile. Fondata nel 1990 e con sede a Duluth, Georgia, USA, AGCO ha registrato un fatturato netto di circa 11,7 miliardi di dollari nel 2024. Per maggiori informazioni, visitare www.agcocorp.com.

Informazioni su SDFSDF è una multinazionale italiana, con sede centrale a Treviglio (BG), tra i leader mondiali nella produzione di trattori, macchine agricole da raccolta, trattori elettrici a guida autonoma e motori diesel. Distribuisce i propri prodotti con i marchi SAME, DEUTZ-FAHR, Hürlimann, Grégoire e VitiBot. La gamma di trattori copre una fascia di potenza da 25 a 336 CV. In quasi un secolo di storia, l'azienda è stata motore della meccanizzazione del settore agricolo, protagonista di un percorso di internazionalizzazione di successo e driver della digital transformation dell'agricoltura, arrivando oggi a produrre "trattori intelligenti" con l'obiettivo di incrementare efficienza operativa e produttività in ottica Agricoltura 4.0. SDF conta 8 siti produttivi, 14 filiali commerciali, 2 joint venture, 155 importatori e oltre 3.100 concessionari, occupando più di 4.400 dipendenti nel mondo. Nel 2023 l'azienda ha registrato ricavi pari a 2.031 milioni di euro e un EBITDA del 15,9%. www.sdfgroup.com

