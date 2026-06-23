Amflow lancia Amflow TL Carbon, una bicicletta elettrica adatta a ogni scenario e completamente equipaggiata per la guida su ogni tipo di terreno.

Grazie all'unità motore Avinox e alla doppia sospensione sviluppata in collaborazione con FOX, la nuova bicicletta elettrica da cicloturismo di Amflow porta il marchio oltre le tradizionali eMTB.

SHENZHEN, 23 giugno 2026 /PRNewswire/ -- Amflow, il marchio di biciclette orientato all'innovazione che persegue la fusione perfetta tra tecnologia e meccanica, annuncia oggi la sua prima bicicletta elettrica da cicloturismo su ogni tipo di terreno: Amflow TL Carbon, spinta da un'unità motore Avinox. Primo passo dell'azienda al di fuori della tradizionale categoria delle eMTB, Amflow TL Carbon è una bicicletta elettrica adatta a ogni scenario, completamente equipaggiata per ogni tipo di percorso, dalle salite più avventurose agli spostamenti quotidiani.

Leggera e reattiva, con un design ergonomico

Con un peso della bicicletta completa a partire da soli 22,6 kg¹, Amflow TL è ideale per un'ampia gamma di scenari di guida, dai sentieri di montagna alle avventure in città, fino al cicloturismo a pieno carico. Il telaio interamente in carbonio, agile e resistente, pesa 2,9 kg¹ e ha un design volto a massimizzare la manovrabilità, la praticità e il comfort di guida per ciclisti di ogni corporatura e condizione fisica.

Ideato sia per i sentieri di montagna che per le strade cittadine, l'esclusivo sistema di doppia sospensione sviluppato in collaborazione con FOX assorbe le asperità del terreno, stabilizza il carico nelle uscite a pieno carico e supera radici e rocce con fluidità. Con 120 mm di escursione anteriore e 105 mm di escursione posteriore¹, le caratteristiche di ammortizzazione sono adattate alla geometria della bicicletta, alla distribuzione del peso e al carico, per garantire sostegno e risposta e far sentire il ciclista più sicuro e meno affaticato.

«FOX è orgogliosa di supportare il lancio della nuova piattaforma AMFLOW TL con la propria tecnologia delle sospensioni», ha dichiarato Adam Marriott, Senior Manager of Product Management di FOX. «La forcella FOX AWL e l'ammortizzatore FLOAT sono stati ottimizzati per soddisfare le esigenze prestazionali della nuova piattaforma Amflow TL, offrendo un equilibrio ideale tra comfort, trazione e controllo. Progettato per rispondere ai requisiti specifici della moderna guida su eSUV, questo pacchetto sospensioni garantisce un'esperienza di guida capace, sicura e fonte di fiducia su un'ampia varietà di terreni.»

Per garantire un comfort e una flessibilità ancora maggiori al ciclista, la geometria della bicicletta offre:

Amflow TL è dotata di serie di parafanghi anteriori e posteriori, portapacchi posteriore, portaborraccia, pedali, luce anteriore e luce posteriore, ed è predisposta per l'installazione di un portapacchi anteriore opzionale. I ciclisti possono inoltre rimuovere i portapacchi e i parafanghi per trasformare Amflow TL in una mountain bike più tradizionale per l'off-road, conforme a tutti gli standard previsti per una mountain bike, inclusa la certificazione CAT-III.

Progettata per trasportare

Amflow TL Carbon supporta fino a 200 kg¹ di peso totale massimo, inclusi la bicicletta, i carichi sui portapacchi anteriore e posteriore e il ciclista. Il portapacchi anteriore può sostenere fino a 20 kg¹, mentre quello posteriore supporta fino a 27 kg¹, rendendo la bicicletta una soluzione versatile per diverse tipologie di percorso.

Per il cicloturismo su lunghe distanze, il design di montaggio modulare della bicicletta e il portapacchi posteriore compatibile con MIK HD consentono ai ciclisti di aggiungere borse laterali e un rimorchio per bicicletta.

Novità Avinox: Capacità di 1280 Wh, ricarica a quattro batterie e cambio elettronico SmoothShift

Dotata dell'unità motore Avinox M2, Amflow TL Carbon offre una coppia massima di 125 N•m¹ e una potenza di picco di 1100 W¹, garantendo un potente supporto nelle salite ripide o nelle uscite più lunghe. Avinox M2 mantiene livelli di rumorosità fino a soli 45 dBA¹ grazie a un riduttore epicicloidale composto con ingranaggi elicoidali.

La bicicletta è dotata di serie di una batteria rimovibile da 800 Wh che offre fino a 172 km di autonomia¹, mentre è possibile acquistare una batteria rimovibile da 600 Wh che offre fino a 124 km di autonomia¹. Le batterie da 800 Wh e 600 Wh sono intercambiabili e ciascuna può essere abbinata a una batteria secondaria da 480 Wh, una nuova proposta di Avinox che offre fino a 100 km¹ di autonomia aggiuntiva e fino a 1280 Wh¹ di capacità totale. Il sistema di sgancio rapido del telaio consente di rimuovere la batteria con una sola mano per sostituzioni veloci, ricarica fuori dalla bicicletta e un trasporto più semplice.

Avinox presenta inoltre una nuova stazione di ricarica per ricaricare più batterie in tutta sicurezza. I ciclisti possono ricaricare fino a quattro batterie in sequenza in un unico ciclo, ottenendo sia una maggiore autonomia che più flessibilità.

Infine, il cambio elettronico Avinox SmoothShift, sviluppato in collaborazione con Amflow e TRP, consente all'unità motore di rilevare i segnali di cambio marcia e cambiare rapporto in modo fluido senza che il ciclista debba pedalare. Abbinato a una catena specifica Avinox, il sistema rimane fluido e controllato anche in presenza di una coppia elevata. Durante il cambio di marcia, la coppia viene ridotta in modo intelligente per ridurre al minimo gli urti e proteggere la catena. Amflow TL è la prima bicicletta a essere dotata di questa trasmissione elettronica.

Software intelligente con l'app Avinox Ride

L'app Avinox Ride offre una serie di funzioni intelligenti per migliorare ogni uscita in sella ad Amflow TL:

Presentazione a Eurobike 2026

Amflow TL Carbon farà il suo debutto a Eurobike 2026 a Francoforte, in Germania, a partire da mercoledì 24 giugno. I partecipanti alla fiera saranno tra i primi a vedere e provare Amflow TL Carbon.

Dettagli espositivi

Stand Amflow: Open Air F12, stand A37

Luogo: Messe Frankfurt

Date e orari: dal 24 al 27 giugno, dalle 9:00 alle 18:00, ora locale.

Disponibilità

Si prevede che Amflow TL Carbon sarà disponibile in tutto il mondo entro la fine dell'anno.

Per ulteriori informazioni su Amflow TL Carbon, visitare il sito: https://www.amflowbikes.com/tl-carbon

1Tutti i dati sono stati testati in condizioni controllate. L'esperienza effettiva può variare. Per ulteriori dettagli, consultare la pagina del prodotto sul sito web ufficiale di Amflow.

Informazioni su Amflow

Fondata nel 2023, Amflow nasce dall'esperienza di esperti di tecnologia animati da una passione senza limiti per la mountain bike. L'azienda punta a stupire con una combinazione impareggiabile di potenza, autonomia e prestazioni, racchiusa in e-bike dal design elegante e raffinato. L'impegno di Amflow verso il settore delle biciclette elettriche è quello di rendere le proprie e-bike il punto di riferimento per tutti gli appassionati che desiderano trasformare qualsiasi terreno in un mondo di infinite possibilità.

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