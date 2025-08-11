circle x black
Cerca nel sito
 

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire/h2>

AMI Pharm porta AYP-101 alla fase 3 e ridefinisce il farmaco iniettabile per la riduzione del grasso con particolare attenzione al comfort del paziente

11 agosto 2025 | 09.01
LETTURA: 2 minuti

SEUL, Corea del Sud, 11 agosto 2025 /PRNewswire/ -- AMI Pharm, azienda biotecnologica focalizzata sulle innovazioni estetiche e terapeutiche, ha annunciato oggi che il suo candidato principale, AYP-101, è entrato nella fase 3 di uno studio clinico pivot per il trattamento del grasso nel sottomento, comunemente noto come "doppio mento".

AYP-101 è progettato per offrire un'efficace riduzione del grasso riducendo al minimo il dolore, il gonfiore e i tempi di inattività sociale associati agli attuali farmaci iniettabili. Rappresenta un potenziale cambio di paradigma nel mercato multimiliardario dell'estetica non chirurgica perché si basa su un nuovo meccanismo biologico che differisce fondamentalmente dagli attuali approcci di riduzione del grasso.

Un cambio di paradigma nella terapia della riduzione del grasso

Attualmente l'unico farmaco iniettabile approvato dalla FDA per la riduzione localizzata del grasso contiene acido desossicolico, che distrugge le cellule adipose tramite la necrosi. Sebbene clinicamente efficace, questo processo citolitico provoca una forte infiammazione che spesso provoca dolore, lividi e gonfiore prolungato.

Al contrario, AYP-101 induce selettivamente l'apoptosi, una forma naturale e controllata di morte cellulare programmata che si verifica senza innescare infiammazioni. Questo processo "silenzioso" è concepito per ridurre il grasso in modo delicato e offrire un'esperienza più sicura e tollerabile per i pazienti che preferiscono una riduzione non chirurgica del grasso.

È in corso la sperimentazione di fase 3 dopo i primi ottimi risultati

AYP-101 è attualmente in fase di sperimentazione in uno studio di Fase 3 con 252 partecipanti in Corea del Sud, la cui conclusione è prevista entro la fine del 2025. Questo studio segue i promettenti risultati delle Fasi 1 e 2, che hanno raggiunto tutti gli endpoint primari di sicurezza ed efficacia. Nella Fase 2, oltre il 70% dei pazienti ha ottenuto un miglioramento di almeno 1 grado nella Scala di Valutazione del Grasso Sottomentoniero (ER-SMFRS) riportata dal valutatore, nella popolazione Per Protocol (PP), con quella che l'azienda ha descritto come un'eccellente sicurezza e tollerabilità.

"AYP-101 è il risultato di due decenni di ricerca e sviluppo dedicati", ha affermato Ki-Taek Lee, amministratore delegato di AMI Pharm. "È il primo farmaco iniettabile non citolitico al mondo per la riduzione del grasso localizzato e crediamo che guiderà la prossima ondata di innovazione nella medicina estetica".

Puntare all'espansione globale e a indicazioni più ampie

AMI Pharm ha presentato AYP-101 in conferenze globali come la BIO International Convention e l'IMCAS World Congress, e sta perseguendo partnership strategiche per l'espansione globale. L'azienda prevede inoltre di ampliare il proprio focus clinico per includere la cellulite, il grasso buccale (delle guance) e il grasso della parte superiore del braccio, rafforzando l'impegno a lungo termine per l'innovazione del rimodellamento corporeo non chirurgico.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2744184/AMI_Pharm_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ami-pharm-porta-ayp-101-alla-fase-3-e-ridefinisce-il-farmaco-iniettabile-per-la-riduzione-del-grasso-con-particolare-attenzione-al-comfort-del-paziente-302522983.html

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
IT44420 it Moda Salute_E_Benessere Chimica_E_Farmacia Salute_E_Benessere Economia_E_Finanza Chimica_E_Farmacia Immediapress comunicati aziende informano press release
Vedi anche
News to go
Tassa di soggiorno, ricavi in salita nel 2024
News to go
Crescono i casi di 'sharenting' in Italia e aumentano le denunce tra genitori separati
News to go
Anziani al volante, allo studio una stretta sulle patenti
News to go
Lotteria Italia, oltre 32 milioni di euro di premi 'dimenticati' dal 2002 a oggi
News to go
Shein, multa dell'Antitrust da 1 milione di euro
News to go
Scioperi aerei e treni, la situazione in Italia e l’allerta per viaggi all'estero
News to go
Esodo, weekend da bollino nero: sabato il picco di traffico
News to go
Gaza City, approvata proposta Netanyahu di conquistarla
Ucraina-Russia, Trump: "Putin non deve per forza incontrare Zelensky" - Video
Putin e l'incontro con Trump: "Anche Zelensky? Vediamo... " - Video
Serracchiani (Pd) 'bocciata' al cruciverba: invece di Fico, per la Campania sceglie l’uva - Video
Chikungunya, allarme in Cina: oltre 7.700 casi


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza