circle x black
Milano, precipita dal secondo piano di un hotel: grave una 30enne

E' accaduto in un albergo a Cinisello Balsamo. La donna è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda

Polizia e ambulanza (Fotogramma)
11 agosto 2025 | 09.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una donna di 30 anni è precipitata dal secondo piano di un hotel di Cinisello Balsamo, alle porte di Milano. Il fatto è avvenuto alle 4.30 di questa mattina.

Sul posto è intervenuta la polizia. La vittima è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda.

Sono in corso accertamenti da parte degli agenti della squadra mobile e del commissariato Cinisello Balsamo.

