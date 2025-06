Bitget Sponsorizza ETHMilan 2025

VICTORIA, Seychelles, 28 giugno 2025 /PRNewswire/ -- Bitget, società Web3 e uno dei principali exchange di criptovalute, si unisce con orgoglio a ETHMilan 2025 come sponsor, in linea con la sua strategia di espansione in Europa e oltre. Tenutosi il 24 giugno presso l'iconico Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano, Italia, ETHMilan riunisce sviluppatori, fondatori e pensatori che stanno plasmando il futuro decentralizzato.

Questo evento segue a ruota la partnership di alto profilo di Bitget con la MotoGP, segnando una potente vetrina consecutiva della crescente influenza del marchio, sia in pista che sul palcoscenico blockchain. Il tempismo di ETHMilan non potrebbe essere migliore, poiché sottolinea l'impegno di Bitget nel fondere la visibilità mainstream con un coinvolgimento significativo nel settore.

ETHMilan 2025 ha riunito oltre 1.000 partecipanti e ha ospitato più di 50 relatori, inclusi nomi noti come Alessandro Mazza, Marco Monaco di TAC, Stefano Rossi di PwC Italia e Filippo Moraschi (FolksFinance). Essendo una delle più grandi conferenze Web3 d'Italia, ETHMilan ha ospitato panel di grande impatto su DeFi, DAO, scalabilità di Ethereum e innovazione tecnologica creativa.

Come parte del programma di quest'anno, il Chief Operating Officer di Bitget, Vugar Usi Zade, è salito sul palco per discutere di come gli exchange centralizzati (CEX), la blockchain e le crypto stiano ridefinendo il sistema finanziario globale. In un ciclo in cui istituzioni e regolamenti stanno finalmente raggiungendo la tecnologia, Vugar ha condiviso approfondimenti su come i CEX si stanno adattando, passando da piattaforme transazionali a facilitatori di ecosistemi.

L'intervento si allinea con la missione di Bitget a plasmare il discorso sulla maturità delle criptovalute, la fiducia degli utenti e l'utilità a lungo termine. "ETHMilan è più di un evento per sviluppatori, è un segnale che Milano sta diventando un nodo importante sulla mappa globale del Web3", ha affermato Vugar. "Bitget è qui non solo per partecipare, ma per contribuire a guidare le conversazioni che fanno progredire il settore."

Bitget ha anche ospitato una colazione presso il Museo della Scienza e della Tecnologia, offrendo a builders e leader del settore uno spazio per connettersi su temi chiave come la conformità, l'evoluzione CeFi/DeFi e tutto ciò che riguarda le criptovalute.

L'evento segna un'altra pietra miliare nell'espansione di Bitget in Europa, dove continua ad operare sotto una crescente chiarezza normativa, comprese le licenze in Italia, Lituania, Georgia e molti altri mercati. Con oltre 120 milioni di utenti a livello globale e un volume di scambi giornaliero di 20 miliardi di dollari, la presenza di Bitget a ETHMilan riflette il suo impegno nel promuovere l'adozione.

A proposito di Bitget

Fondata nel 2018, Bitget è una società Web3 tra i principali exchange di criptovalute al mondo. Con oltre 120 milioni di utenti in più di 150 Paesi e aree geografiche, l'exchange Bitget si impegna ad aiutare gli utenti a fare trading in modo più smart con la sua pionieristica funzione di copy trading e altre soluzioni di trading.

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/bitget-sponsorizza-ethmilan-2025-302493315.html

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.