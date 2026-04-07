Bitmine Immersion Technologies (BMNR) annuncia che le sue partecipazioni in ETH hanno raggiunto i 4,803 milioni di token, mentre il valore complessivo delle criptovalute e delle risorse liquide ammonta a 11,4 miliardi di dollari

Bitmine ha ottenuto l'approvazione per il passaggio dal NYSE American al New York Stock Exchange ("NYSE") a partire dall'apertura delle contrattazioni del 9 aprile 2026

Bitmine detiene 3.334.637 ETH in staking, pari a 7,1 miliardi di dollari al prezzo di 2.123 dollari per ETH

MAVAN (Made in America VAlidator Network) è la principale piattaforma di staking Ethereum per BMNR e investitori istituzionali, con un'attenzione particolare alla sicurezza, alle prestazioni e alla resilienza

Bitmine ora possiede il 3,98% della fornitura di token ETH, oltre il 79% del percorso che conduce all'"Alchemy of 5%" in soli 9 mesi

Bitmine detiene 92 milioni di dollari in ORBS, al momento uno degli unici titoli quotati in borsa al mondo in grado di offrire agli investitori un'esposizione diretta a OpenAI

Il valore complessivo delle criptovalute, della liquidità e delle partecipazioni "Moonshot" di Bitmine ammonta a 11,4 miliardi di dollari, inclusi 4,803 milioni di token ETH, una liquidità totale pari a 864 milioni di dollari e altre partecipazioni in criptovalute

Bitmine è leader nel settore delle tesorerie crittografiche sia per la velocità con cui aumenta il valore patrimoniale netto per quota in criptovaluta sia per l'elevata liquidità di negoziazione del titolo BMNR

Bitmine è il 96° titolo più negoziato negli Stati Uniti, con un volume giornaliero di 987 miliioni di dollari (media su 5 giorni)

Bitmine continua a essere sostenuta da un gruppo di investitori istituzionali di prim'ordine tra cui Cathie Wood di ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital e l'investitore privato Thomas "Tom" Lee a sostegno dell'obiettivo di Bitmine di acquisire il 5% di ETH

NORWALK, Conn, 7 aprile 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) , Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" o la "Società"), una società Bitcoin ed Ethereum, specializzata nell'accumulo di criptovalute per investimenti a lungo termine, ha annunciato oggi che il valore complessivo delle criptovalute, della liquidità e delle partecipazioni "moonshot" di Bitmine ammonta a 11,4 miliardi di dollari.

Inoltre, la Società ha annunciato di aver ottenuto l'approvazione per il passaggio dal NYSE American al New York Stock Exchange ("NYSE"). A seguito del passaggio, le azioni ordinarie della Società cesseranno di essere negoziate sul NYSE American dopo la chiusura del mercato l'8 aprile 2026 e inizieranno ad essere negoziate sul NYSE a partire dall'apertura delle contrattazioni il 9 aprile 2026. Le azioni ordinarie della Società continueranno a essere negoziate con il simbolo "BMNR".

Alle 20:30 ET del 5 aprile 2026, le partecipazioni in criptovalute della Società comprendono 4.803.334 ETH al prezzo di 2.123 dollari per ETH (NASDAQ: COIN), 198 Bitcoin (BTC), una partecipazione di 200 milioni di dollari in Beast Industries e una di 92 milioni di dollari in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshot"), e una liquidità totale pari a 864 milioni di dollari. Le partecipazioni di Bitmine in ETH rappresentano il 3,98% dell'offerta di ETH (pari a 120,7 milioni di ETH).

"La guerra in Iran entra nella sua sesta settimana e rimane il principale fattore trainante per i mercati globali. L'ETH si conferma il secondo asset con la migliore performance dall'inizio della guerra, con un guadagno del 6,8% e una performance superiore all'S&P 500 di 1.130 punti base. E il fatto che l'ETH abbia superato l'oro di 1.840 punti base dimostra che l'ETH è la riserva di valore in tempo di guerra. Al momento, questa guerra esercita un'influenza maggiore sui mercati a rischio rispetto alle banche centrali globali", ha affermato Thomas "Tom" Lee, presidente di Bitmine.

"La guerra ha esercitato una pressione al ribasso sui mercati globali, quindi è impressionante vedere come l'ETH sia uno dei pochi asset a crescere in termini assoluti. Questo è un ottimo segnale, poiché ci aspettiamo che la leadership dell'ETH rafforzi gli investitori e alla fine spinga la liquidità a uscire dalla fase di attesa", ha continuato Lee. "Ethereum continua a beneficiare del duplice vento favorevole della tokenizzazione di Wall Street sulla blockchain e della crescente necessità di blockchain pubbliche e neutrali da parte dei sistemi di IA agentica".

"Bitmine ha mantenuto un ritmo accelerato di acquisti di ETH in ciascuna delle ultime quattro settimane, poiché il nostro scenario di base prevede che ETH si trovi nelle fasi finali del "mini-inverno delle criptovalute". Nella scorsa settimana abbiamo acquisito 71.252 ETH, il ritmo di acquisti più elevato dalla settimana del 22 dicembre 2025", ha dichiarato Lee.

Bitmine ha comunicato il lancio ufficiale di MAVAN (Made in American VAlidator Network), la piattaforma di staking di livello istituzionale. Sebbene sia stata originariamente sviluppata per supportare il tesoro Ethereum di Bitmine, MAVAN intende ampliarsi per raggiungere investitori istituzionali, custodi e partner dell'ecosistema alla ricerca della migliore infrastruttura di staking. Una parte degli ETH di Bitmine è già in staking sulla piattaforma MAVAN.

Al 6 aprile 2026, il totale di ETH in staking su Bitmine era pari a 3.334.637 (7,1 miliardi di dollari, considerando un prezzo di 2.123 dollari per ETH). "Bitmine detiene il maggior volume di ETH in staking di qualsiasi altra entità al mondo. Su larga scala (quando l'ETH di Bitmine è totalmente in staking da parte di MAVAN e dei suoi partner di staking), si stima che i rendimenti da staking di ETH saranno pari a 282 milioni di dollari all'anno (con un rendimento BMNR a 7 giorni del 2,78%)", ha dichiarato Lee.

"I ricavi annuali derivanti dallo staking sono attualmente pari a 196 milioni di dollari. E questi 3,3 milioni di ETH rappresentano circa il 69% dei 4,8 milioni di ETH detenuti da Bitmine. Il CESR (Composite Ethereum Staking Rate), amministrato da Quatrefoil) è pari al 2,74%, mentre le operazioni di staking di Bitmine hanno generato un rendimento a 7 giorni del 2,78% (annualizzato)", ha proseguito Lee.

Le partecipazioni in criptovalute di Bitmine sono al 1° posto nella classifica delle tesorerie Ethereum e al 2° posto nella classifica delle tesorerie globali, dietro Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), che detiene 762.099 BTC per un valore di 51 miliardi di dollari. Bitmine si conferma la più grande riserva di ETH al mondo.

Bitmine è uno dei titoli azionari più negoziati negli Stati Uniti. Secondo i dati di Fundstrat, il titolo ha registrato un volume medio giornaliero di negoziazioni pari a 987 milioni di dollari (media a 4 giorni, al 2 aprile 2026), classificandosi al 96° posto negli Stati Uniti, dietro Schlumberger (95° posto) e davanti ad Adobe (97° posto) tra i 5.704 titoli quotati negli Stati Uniti (statista.com e ricerca di Fundstrat).

Il GENIUS Act e il Project Crypto della Securities and Exchange Commission ("SEC") rappresentano, per i servizi finanziari, una trasformazione pari a quella determinata dall'azione intrapresa dagli Stati Uniti il 15 agosto 1971, che pose fine al sistema di Bretton Woods e al gold standard del dollaro statunitense 54 anni fa. Questo evento del 1971 fu il catalizzatore della modernizzazione di Wall Street, dando vita agli iconici titani di Wall Street e alle infrastrutture finanziarie e di pagamento odierne. Tali investimenti si sono rivelati più efficaci dell'oro.

Il messaggio del Presidente è disponibile qui:https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La presentazione degli utili dell'intero esercizio 2025 e la presentazione aziendale sono disponibili qui: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Per tutti gli aggiornamenti, è possibile registrarsi all'indirizzo: https://Bitminetech.io/contact-us/

Informazioni su Bitmine{Bitmine (NYSE AMERICAN: BMNR) è un miner di Bitcoin con attività negli Stati Uniti. La società sta impiegando il proprio capitale in eccesso per diventare la principale società di tesoreria Ethereum al mondo, che implementa una strategia innovativa in materia di asset digitali per gli investitori istituzionali e gli operatori del mercato pubblico. Guidata dalla filosofia "alchemy of 5%", la Società si impegna a utilizzare ETH come principale asset di riserva di tesoreria, sfruttando attività a livello di protocollo nativo, tra cui meccanismi di staking e finanza decentralizzata. Nel 2026, la società ha lanciato MAVAN (Made-in America VAlidator Network), un'infrastruttura di staking dedicata per gli asset Bitmine.

Per ulteriori informazioni, seguiteci su X:https://x.com/bitmnr https://x.com/fundstrat https://x.com/bmnrintern

Dichiarazioni previsionaliIl presente comunicato stampa contiene dichiarazioni che costituiscono "dichiarazioni previsionali". Le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa che non sono puramente storiche sono dichiarazioni previsionali che comportano rischi e incertezze. Il presente documento contiene, nello specifico, dichiarazioni previsionali relative al progresso e al raggiungimento degli obiettivi della Società in materia di acquisizione e staking di ETH, al valore a lungo termine di Ethereum, alla crescita e al progresso continui della strategia di tesoreria Ethereum della Società e ai vantaggi applicabili alla Società. Nel valutare queste dichiarazioni previsionali, si devono prendere in considerazione vari fattori, tra cui la capacità di Bitmine di stare al passo con le nuove tecnologie e le mutevoli esigenze del mercato, la capacità di Bitmine di finanziare la sua attività attuale, le operazioni di tesoreria Ethereum e le attività future proposte, il contesto competitivo dell'attività di Bitmine e il valore futuro di Bitcoin ed Ethereum. I risultati futuri effettivi potrebbero differire notevolmente da quelli espressi nelle dichiarazioni previsionali. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a numerose condizioni, molte delle quali esulano dal controllo di Bitmine, comprese quelle indicate nella sezione "Fattori di rischio" del modulo 10-K di Bitmine depositato presso la SEC il 21 novembre 2025, nonché in tutti gli altri documenti depositati presso la SEC, modificati o aggiornati di volta in volta. Le copie dei documenti depositati da Bitmine presso la SEC sono disponibili sul sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov. Bitmine non si assume alcun obbligo di aggiornare le presenti dichiarazioni in caso di revisioni o modifiche successive alla data di pubblicazione del presente comunicato, salvo nei casi previsti dalla legge.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2950122/Bitmine_Weekly_Update.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2950123/Bitmine_Image.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2950124/Bitmine_Image.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2950125/Bitmine_Image.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2905041/Bitmine_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/bitmine-immersion-technologies-bmnr-annuncia-che-le-sue-partecipazioni-in-eth-hanno-raggiunto-i-4-803-milioni-di-token-mentre-il-valore-complessivo-delle-criptovalute-e-delle-risorse-liquide-ammonta-a-11-4-miliardi-di-dollari-302735757.html

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.